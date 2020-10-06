Как приготовить осеннюю пасту с грибами, сливками и сыром

Пошаговый рецепт фарфалле с лисичками и сливочным соусом

Осень – самое время готовить ароматные блюда с грибами. Мы предлагаем сделать вкусную пасту с лисичками и сливочным соусом.

Чтобы блюдо было более насыщенным, добавьте немного сушеных белых грибов. В рецепте используются фарфалле, но вы можете взять любую другую пасту среднего размера.

Паста с грибами

Паста с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г фарфалле

20 г белых сухих грибов

100 г свежих лисичек

70 г оливкового масла

Кусочек сливочного масла

100 мл белого вина

100 мл сливок

200 г твердого сыра

Петрушка

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Способ приготовления:

Вскипятите подсоленную воду и закиньте пасту. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Большие лисички нарежьте, маленькие оставьте целыми. Белые грибы измельчите и добавьте в сковороду, немного обжарьте. Добавьте кусочек сливочного масла и лисички. Обжарьте грибы. Влейте вино и дайте ему выпариться. В конце добавьте сливки и выключите огонь. На остаточном тепле сливки немного испарятся. Добавьте часть тертого сыра и соль по вкусу. Слейте воду из макарон, оставив немного жидкости. Добавьте в сковороду и оставьте на несколько минут.

Как подавать пасту

Переложите на тарелку, добавьте остатки тертого сыра и измельченную зелень.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как сделать фриттату с лисичками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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