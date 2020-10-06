Как приготовить осеннюю пасту с грибами, сливками и сыром
Пошаговый рецепт фарфалле с лисичками и сливочным соусом
Осень – самое время готовить ароматные блюда с грибами. Мы предлагаем сделать вкусную пасту с лисичками и сливочным соусом.
Чтобы блюдо было более насыщенным, добавьте немного сушеных белых грибов. В рецепте используются фарфалле, но вы можете взять любую другую пасту среднего размера.
Паста с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г фарфалле
- 20 г белых сухих грибов
- 100 г свежих лисичек
- 70 г оливкового масла
- Кусочек сливочного масла
- 100 мл белого вина
- 100 мл сливок
- 200 г твердого сыра
- Петрушка
Способ приготовления:
- Вскипятите подсоленную воду и закиньте пасту.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Большие лисички нарежьте, маленькие оставьте целыми.
- Белые грибы измельчите и добавьте в сковороду, немного обжарьте.
- Добавьте кусочек сливочного масла и лисички. Обжарьте грибы.
- Влейте вино и дайте ему выпариться. В конце добавьте сливки и выключите огонь. На остаточном тепле сливки немного испарятся.
- Добавьте часть тертого сыра и соль по вкусу.
- Слейте воду из макарон, оставив немного жидкости. Добавьте в сковороду и оставьте на несколько минут.
Как подавать пасту
Переложите на тарелку, добавьте остатки тертого сыра и измельченную зелень.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как сделать фриттату с лисичками.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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