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Как приготовить осеннюю пасту с грибами, сливками и сыром

Сегодня, 13:55

Пошаговый рецепт фарфалле с лисичками и сливочным соусом

Осень – самое время готовить ароматные блюда с грибами. Мы предлагаем сделать вкусную пасту с лисичками и сливочным соусом.

Чтобы блюдо было более насыщенным, добавьте немного сушеных белых грибов. В рецепте используются фарфалле, но вы можете взять любую другую пасту среднего размера.

Паста с грибами

Паста с лисичками
Паста с лисичками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г фарфалле
  • 20 г белых сухих грибов
  • 100 г свежих лисичек
  • 70 г оливкового масла
  • Кусочек сливочного масла
  • 100 мл белого вина
  • 100 мл сливок
  • 200 г твердого сыра
  • Петрушка

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Способ приготовления:

  1. Вскипятите подсоленную воду и закиньте пасту.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  3. Большие лисички нарежьте, маленькие оставьте целыми.
  4. Белые грибы измельчите и добавьте в сковороду, немного обжарьте.
  5. Добавьте кусочек сливочного масла и лисички. Обжарьте грибы.
  6. Влейте вино и дайте ему выпариться. В конце добавьте сливки и выключите огонь. На остаточном тепле сливки немного испарятся.
  7. Добавьте часть тертого сыра и соль по вкусу.
  8. Слейте воду из макарон, оставив немного жидкости. Добавьте в сковороду и оставьте на несколько минут.

Как подавать пасту

Переложите на тарелку, добавьте остатки тертого сыра и измельченную зелень.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как сделать фриттату с лисичками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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