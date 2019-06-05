Как приготовить овощное рагу в мультиварке

Рецепт летнего рагу из кабачков, томатов, перца, картофеля и баклажанов

Рагу из кабачков и баклажанов Фото: Depositphotos

Рагу из кабачков в мультиварке можно подавать как самостоятельное вегетарианское блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Мы поделимся рецептом кабачкового рагу с баклажанами, картофелем, острым перцем и помидорами.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:

Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Ингредиенты:

Кабачки – 200 г

Баклажаны – 200 г

Перец болгарский – 200 г

Перец острый – 1 небольшой стручок

Морковь – 100 г

Картофель – 500 г

Чеснок – 3 зубчика

Помидоры – 200 г или 50 г вяленых

Соль, перец

Растительное масло – 1 ст.л.

Читайте также Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками

Рецепт приготовления:

Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram