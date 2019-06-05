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Как приготовить овощное рагу в мультиварке

Рецепт летнего рагу из кабачков, томатов, перца, картофеля и баклажанов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Рагу из кабачков и баклажанов
Рагу из кабачков и баклажанов
Фото: Depositphotos

Рагу из кабачков в мультиварке можно подавать как самостоятельное вегетарианское блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Мы поделимся рецептом кабачкового рагу с баклажанами, картофелем, острым перцем и помидорами.

Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:

Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке

Ингредиенты:

  • Кабачки – 200 г
  • Баклажаны – 200 г
  • Перец болгарский – 200 г
  • Перец острый – 1 небольшой стручок
  • Морковь – 100 г
  • Картофель – 500 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Помидоры – 200 г или 50 г вяленых
  • Соль, перец
  • Растительное масло – 1 ст.л. 

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Рецепт приготовления:

  1. Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
  2. Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
  3. В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.

Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

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Источник: Сегодня
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