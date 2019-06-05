Как приготовить овощное рагу в мультиварке
Рецепт летнего рагу из кабачков, томатов, перца, картофеля и баклажанов
Рагу из кабачков в мультиварке можно подавать как самостоятельное вегетарианское блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Мы поделимся рецептом кабачкового рагу с баклажанами, картофелем, острым перцем и помидорами.
Смотрите видео, как приготовить закуску из кабачков:
Рагу из кабачков, баклажанов и картофеля в мультиварке
Ингредиенты:
- Кабачки – 200 г
- Баклажаны – 200 г
- Перец болгарский – 200 г
- Перец острый – 1 небольшой стручок
- Морковь – 100 г
- Картофель – 500 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Помидоры – 200 г или 50 г вяленых
- Соль, перец
- Растительное масло – 1 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Овощи очистить, нарезать брусочками. Чеснок мелко нашинковать. Посолить, поперчить, добавить соль и перец по вкусу.
- Поместить овощи в чашу мультиварки. Готовить в режиме "Тушение" до звукового сигнала.
- В процессе нужно будет несколько раз перемешать овощи специальной лопаткой, которая прилагается к мультиварке.
Совет: если вы собираетесь готовить рагу на плите, возьмите кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой, выставьте температуру ниже среднего и готовьте, периодически помешивая, около часа.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие оладьи из кабачков. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.
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Источник: Сегодня