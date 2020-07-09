Как приготовить овощные стейки на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Ведущий показал, как сделать стейки из двух видов капусты и маринованные грибы на гриле

Овощи на гриле можно готовить разными способами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептами стейков из белокочанной и цветной капусты. Кроме этого, он рассказал, как правильно замариновать шампиньоны. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Стейки из овощей на гриле

Овощные стейки на гриле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 белокочанная капуста

1 цветная капуста

300 г шампиньонов

5 зубчиков чеснока

300 мл йогурта

200 мл горчицы

200 мл растительного масла

150 мл соевого соуса

150 мл меда

1 лимон

2 соленых огурца

200 г сыра

Специи

Зелень

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Способ приготовления:

Замаринуйте белокочанную капусту. Для этого налейте в большую миску йогурт, лимонный сок, добавьте зелень, чеснок и соль. Капусту разрежьте на четвертинки, добавьте в маринад. Оставьте на 15-20 минут. Цветную капусту разрежьте на "стейки", смажьте растительным маслом, натрите солью и паприкой. Обжарьте на решетке гриля, посыпьте тертым сыром. В отдельной миске смешайте соевый соус, горчицу, растительное масло, паприку, мед, чеснок и немного базилика. Добавьте шляпки грибов, перемешайте и обжарьте на гриле. В конце поместите на гриль белокочанную капусту. Пока она готовится, сделайте соус к овощам. Для этого смешайте йогурт, соленые огурцы, чеснок и зелень.

Как подавать блюдо

Подавайте овощи вместе с йогуртовым соусом.

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