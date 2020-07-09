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Как приготовить овощные стейки на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:40

Ведущий показал, как сделать стейки из двух видов капусты и маринованные грибы на гриле

Овощи на гриле можно готовить разными способами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептами стейков из белокочанной и цветной капусты. Кроме этого, он рассказал, как правильно замариновать шампиньоны. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Стейки из овощей на гриле

Овощные стейки на гриле
Овощные стейки на гриле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 белокочанная капуста
  • 1 цветная капуста
  • 300 г шампиньонов
  • 5 зубчиков чеснока
  • 300 мл йогурта
  • 200 мл горчицы
  • 200 мл растительного масла
  • 150 мл соевого соуса
  • 150 мл меда
  • 1 лимон
  • 2 соленых огурца
  • 200 г сыра
  • Специи
  • Зелень

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Способ приготовления:

  1. Замаринуйте белокочанную капусту. Для этого налейте в большую миску йогурт, лимонный сок, добавьте зелень, чеснок и соль. Капусту разрежьте на четвертинки, добавьте в маринад. Оставьте на 15-20 минут.
  2. Цветную капусту разрежьте на "стейки", смажьте растительным маслом, натрите солью и паприкой. Обжарьте на решетке гриля, посыпьте тертым сыром.
  3. В отдельной миске смешайте соевый соус, горчицу, растительное масло, паприку, мед, чеснок и немного базилика. Добавьте шляпки грибов, перемешайте и обжарьте на гриле.
  4. В конце поместите на гриль белокочанную капусту. Пока она готовится, сделайте соус к овощам. Для этого смешайте йогурт, соленые огурцы, чеснок и зелень.

Как подавать блюдо

Подавайте овощи вместе с йогуртовым соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеную картошку на костре. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь зефир над костром.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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