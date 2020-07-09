Как приготовить овощные стейки на гриле: пошаговый рецепт от Григория Германа
Ведущий показал, как сделать стейки из двух видов капусты и маринованные грибы на гриле
Овощи на гриле можно готовить разными способами. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", поделился рецептами стейков из белокочанной и цветной капусты. Кроме этого, он рассказал, как правильно замариновать шампиньоны. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Стейки из овощей на гриле
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 белокочанная капуста
- 1 цветная капуста
- 300 г шампиньонов
- 5 зубчиков чеснока
- 300 мл йогурта
- 200 мл горчицы
- 200 мл растительного масла
- 150 мл соевого соуса
- 150 мл меда
- 1 лимон
- 2 соленых огурца
- 200 г сыра
- Специи
- Зелень
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Способ приготовления:
- Замаринуйте белокочанную капусту. Для этого налейте в большую миску йогурт, лимонный сок, добавьте зелень, чеснок и соль. Капусту разрежьте на четвертинки, добавьте в маринад. Оставьте на 15-20 минут.
- Цветную капусту разрежьте на "стейки", смажьте растительным маслом, натрите солью и паприкой. Обжарьте на решетке гриля, посыпьте тертым сыром.
- В отдельной миске смешайте соевый соус, горчицу, растительное масло, паприку, мед, чеснок и немного базилика. Добавьте шляпки грибов, перемешайте и обжарьте на гриле.
- В конце поместите на гриль белокочанную капусту. Пока она готовится, сделайте соус к овощам. Для этого смешайте йогурт, соленые огурцы, чеснок и зелень.
Как подавать блюдо
Подавайте овощи вместе с йогуртовым соусом.
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