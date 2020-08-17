Как приготовить паэлью на гриле: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Для паэльи нужна специальная чугунная сковорода с двумя ручками и низкими расширяющимися краями – калдера

Паэлья – это испанское блюдо из риса, которое готовится на большой сковороде. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предложил сделать паэлью на гриле с курицей, овощами, хеком и копчеными колбасками. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Испанская паэлья на гриле

Паэлья с колбасками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г риса

1 луковица

3 зубчика чеснока

Паприка

Тимьян

1 болгарский перец

300 г рыбы

200 мл белого вина

2 помидора

1 перец чили

200 г копченых колбасок

Растительное масло

Соль

Бульон

Способ приготовления:

Поставьте сковороду для паэльи на гриль и влейте растительное масло. Нарежьте лук и чеснок, обжарьте до прозрачности. Куриные бедра порубите крупными кусками, добавьте на сковороду. Слегка обжарьте. Влейте белое вино, засыпьте сырой рис и перемешайте. Накройте крышкой. Готовьте 5 минут, затем добавьте немного бульона, специй и тимьяна. Нарежьте сладкий и острый перец кубиками. Так же порубите помидоры. Нарежьте колбаски и рыбу. Добавьте все в сковороду, накройте крышкой и готовьте еще 5-7 минут. Снимите крышку и сделайте лопаткой отверстия в блюде. Оставьте еще на 5 минут. Подавайте прямо на сковороде.

Полезный совет

Если у вас нет бульона, добавьте кипяченую воду.

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