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Как приготовить панкейки с мороженым

Рецепт блинов от финалиста восьмого сезона "МастерШеф" Сержика Файного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Панкейки с мороженым
Панкейки с мороженым
Фото: freepik.com

Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, теперь рассказал, как приготовить вкусные панкейки с мороженым и топпингом. 

"Сохраните крутой рецепт панкейков с фисташковым мороженым и американским сиропчиком", – посоветовал кулинар в своем Instagram.

Панкейки с мороженым на Масленицу

Ингредиенты:

  • 2 желтка
  • Молоко – 40 г
  • Сахар  10 г
  • Подсолнечное масло – 20 г
  • Мука – 60 г
  • Разрыхлитель 2/3 ч.л.
  • 4 белка
  • 30 г сахара
  • Ванилин или лимонная цедра – по желанию

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Рецепт приготовления:

  1. Желтки взбить с сахаром до густой консистенции. Затем ввести молоко и подсолнечное масло, все смешать. ⠀
  2. Муку просеять, добавить разрыхлитель и ванилин. ⠀
  3. Взбить меренгу из белков и сахара. ⠀
  4. Осторожно добавить белок к общей массе и перемешать до однородности.
  5. Выпекать панкейки на среднем огне по 1,5-2 минут с каждой стороны под крышкой. Сверху добавить мороженое и любой топпинг на свой вкус.
INSTAGRAM

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

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мороженое рецепт МастерШеф панкейки
Источник: Сегодня
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