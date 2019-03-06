Как приготовить панкейки с мороженым
Рецепт блинов от финалиста восьмого сезона "МастерШеф" Сержика Файного
Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, теперь рассказал, как приготовить вкусные панкейки с мороженым и топпингом.
"Сохраните крутой рецепт панкейков с фисташковым мороженым и американским сиропчиком", – посоветовал кулинар в своем Instagram.
Панкейки с мороженым на Масленицу
Ингредиенты:
- 2 желтка
- Молоко – 40 г
- Сахар 10 г
- Подсолнечное масло – 20 г
- Мука – 60 г
- Разрыхлитель 2/3 ч.л.
- 4 белка
- 30 г сахара
- Ванилин или лимонная цедра – по желанию
Рецепт приготовления:
- Желтки взбить с сахаром до густой консистенции. Затем ввести молоко и подсолнечное масло, все смешать. ⠀
- Муку просеять, добавить разрыхлитель и ванилин. ⠀
- Взбить меренгу из белков и сахара. ⠀
- Осторожно добавить белок к общей массе и перемешать до однородности.
- Выпекать панкейки на среднем огне по 1,5-2 минут с каждой стороны под крышкой. Сверху добавить мороженое и любой топпинг на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.
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Источник: Сегодня