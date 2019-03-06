Как приготовить панкейки с мороженым

Рецепт блинов от финалиста восьмого сезона "МастерШеф" Сержика Файного

Панкейки с мороженым Фото: freepik.com

Финалист 8-го сезона "МастерШеф" Сержик Файный, который делился рецептом шоколадных брауни с орехами, теперь рассказал, как приготовить вкусные панкейки с мороженым и топпингом.

"Сохраните крутой рецепт панкейков с фисташковым мороженым и американским сиропчиком", – посоветовал кулинар в своем Instagram.

Панкейки с мороженым на Масленицу

Ингредиенты:

2 желтка

Молоко – 40 г

Сахар 10 г

Подсолнечное масло – 20 г

Мука – 60 г

Разрыхлитель 2/3 ч.л.

4 белка

30 г сахара

Ванилин или лимонная цедра – по желанию

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Рецепт приготовления:

Желтки взбить с сахаром до густой консистенции. Затем ввести молоко и подсолнечное масло, все смешать. ⠀ Муку просеять, добавить разрыхлитель и ванилин. ⠀ Взбить меренгу из белков и сахара. ⠀ Осторожно добавить белок к общей массе и перемешать до однородности. Выпекать панкейки на среднем огне по 1,5-2 минут с каждой стороны под крышкой. Сверху добавить мороженое и любой топпинг на свой вкус.

INSTAGRAM 4 Мар 2019 в 11:00 PST

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные блины с начинками. Мы также рассказывали, как испечь грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

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