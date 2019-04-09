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Как приготовить пасхальные пряники с глазурью

Овсяное печенье на Пасху 2019 с белковой глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Пасхальное печенье
Пасхальное печенье
Фото: Pixabay

Православная Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Удивите детей забавным печеньем в виде пасхальных яиц, кроликов и цыплят. Оно готовится из овсяного теста и покрывается белковой глазурью.

Пасхальные пряники

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. меда
  • 3 стакана молотых овсяных хлопьев
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1 яичный белок
  • лимонная кислота на кончике ножа
  • 1 стакан сахарной пудры
  • пищевые красители

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Рецепт приготовления:

  1. Растопите масло, добавьте сахар и перемешайте.
  2. Добавьте в смесь яйцо, мед, соду и разотрите.
  3. Постепенно добавьте мелко помолотые овсяные хлопья, замесите густое тесто. Поставьте в холодильник на полчаса.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0.5 см и вырежьте печенье в виде яиц и кроликов. Переложите на противень и выпекайте 12 минут при 180 С.
  5. Белок взбейте с лимонной кислотой и сахарной пудрой. Разделите на части, добавьте пищевые красители и перемешайте до однородности.
  6. Нанесите на печенье фон с помощью глазури. Когда подсохнет, сделайте узор. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный кулич с глазурью. "Сегодня" также писали, как покрасить перепелиные яйца на Пасху.

Смотрите видео, как приготовить печенье с ягодной начинкой:

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Источник: Сегодня
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