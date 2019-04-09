Как приготовить пасхальные пряники с глазурью
Овсяное печенье на Пасху 2019 с белковой глазурью
Православная Пасха в 2019 году наступит 28 апреля. Удивите детей забавным печеньем в виде пасхальных яиц, кроликов и цыплят. Оно готовится из овсяного теста и покрывается белковой глазурью.
Пасхальные пряники
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 3 ст.л. меда
- 3 стакана молотых овсяных хлопьев
- 1/2 ч.л. соды
- 1 яичный белок
- лимонная кислота на кончике ножа
- 1 стакан сахарной пудры
- пищевые красители
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Рецепт приготовления:
- Растопите масло, добавьте сахар и перемешайте.
- Добавьте в смесь яйцо, мед, соду и разотрите.
- Постепенно добавьте мелко помолотые овсяные хлопья, замесите густое тесто. Поставьте в холодильник на полчаса.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 0.5 см и вырежьте печенье в виде яиц и кроликов. Переложите на противень и выпекайте 12 минут при 180 С.
- Белок взбейте с лимонной кислотой и сахарной пудрой. Разделите на части, добавьте пищевые красители и перемешайте до однородности.
- Нанесите на печенье фон с помощью глазури. Когда подсохнет, сделайте узор.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный кулич с глазурью. "Сегодня" также писали, как покрасить перепелиные яйца на Пасху.
Смотрите видео, как приготовить печенье с ягодной начинкой:
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Источник: Сегодня