Как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами
Такой кекс – отличная альтернатива куличу
Мягкий, воздушный пасхальный кекс с изюмом и орехами испечь очень легко. В отличие от традиционного кулича, он готовится из бездрожжевого теста, поэтому требует минимум времени и сил.
Перед подачей кекс можно украсить просеянной сахарной пудрой, глазурью, фигурками из мастики или шоколада, а также живыми цветами.
Пасхальный кекс с изюмом и орехами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 320 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 200 г сахарной пудры
- 120 г сливочного масла комнатной температуры
- 3 яйца
- 3 ст.л. творога (около 60 г)
- 100 мл молока
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 80 г изюма
- 50 г орехов (фундук, миндаль или грецкие)
Читайте также:Как испечь ароматный апельсиновый кекс с курагой
Способ приготовления:
- Орехи поджарить на сухой сковороде. Дать остыть, затем мелко порубить.
- Яйца разделить на желтки и белки.
- Желтки взбить с маслом и сахарной пудрой. Туда же добавить творог. Постепенно влить молоко, добавить муку и разрыхлитель.
- Белки взбить и в несколько заходов подмешать в тесто. Затем добавить орехи и изюм, аккуратно перемешать.
- Форму смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать 35-40 минут при 200 ºС.
- По необходимости можно накрыть кекс фольгой (чтобы не слишком подрумянивался).
- Готовность проверить деревянной палочкой, она должна выходить из теста сухой.
- Дать остыть, вынуть из формы. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.
На заметку
Изюм можно предварительно залить ромом или коньяком, оставить минимум на полчаса и затем добавить в тесто.
Смотрите видео, как испечь пасхальный кекс гугельхупф:
На праздник также можно приготовить шоколадную творожную пасху. А самой популярной глазурью для куличей остается белковая.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное