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Как приготовить пасхальный кекс с изюмом и орехами

Такой кекс – отличная альтернатива куличу

Ирина Павлина
Сегодня, 17:12

Мягкий, воздушный пасхальный кекс с изюмом и орехами испечь очень легко. В отличие от традиционного кулича, он готовится из бездрожжевого теста, поэтому требует минимум времени и сил.

Перед подачей кекс можно украсить просеянной сахарной пудрой, глазурью, фигурками из мастики или шоколада, а также живыми цветами.

Пасхальный кекс с изюмом и орехами

Пасхальный кекс: рецепт с фото
Пасхальный кекс: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 320 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 200 г сахарной пудры
  • 120 г сливочного масла комнатной температуры
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. творога (около 60 г)
  • 100 мл молока
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 80 г изюма
  • 50 г орехов (фундук, миндаль или грецкие)

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Способ приготовления:

  1. Орехи поджарить на сухой сковороде. Дать остыть, затем мелко порубить.
  2. Яйца разделить на желтки и белки.
  3. Желтки взбить с маслом и сахарной пудрой. Туда же добавить творог. Постепенно влить молоко, добавить муку и разрыхлитель.
  4. Белки взбить и в несколько заходов подмешать в тесто. Затем добавить орехи и изюм, аккуратно перемешать.
  5. Форму смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать 35-40 минут при 200 ºС.
  6. По необходимости можно накрыть кекс фольгой (чтобы не слишком подрумянивался).
  7. Готовность проверить деревянной палочкой, она должна выходить из теста сухой.
  8. Дать остыть, вынуть из формы. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

На заметку

Изюм можно предварительно залить ромом или коньяком, оставить минимум на полчаса и затем добавить в тесто.

Смотрите видео, как испечь пасхальный кекс гугельхупф:

На праздник также можно приготовить шоколадную творожную пасху. А самой популярной глазурью для куличей остается белковая.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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