Как приготовить паштет из форели и куриного филе
Такую закуску можно подавать с клюквенным соусом и поджаренным хлебом
Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра.
Паштет из куриного филе и форели
Ингредиенты:
- 300 г свежего филе красной форели
- 200 г куриного филе
- 100 г репчатого лука
- 1 небольшая морковь
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. сливочного сыра
- 100 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
- 3 ягоды можжевельника
- 1 ч.л. острой копченой паприки
- 1 ч.л. сладкой паприки
- Соль
- Черный и розовый перец – по вкусу
- 2-3 ст.л. растительного масла
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить.
- Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть.
- Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить.
- Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей.
- Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту.
- Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния.
- Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из фасоли. "Сегодня" также делились рецептами постной овощной икры.
Смотрите видео, из чего делают современный паштет:
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Источник: Сегодня