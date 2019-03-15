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Как приготовить паштет из форели и куриного филе

Такую закуску можно подавать с клюквенным соусом и поджаренным хлебом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Домашний паштет
Домашний паштет
Фото: freepik.com

Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра. 

Паштет из куриного филе и форели

Ингредиенты:

  • 300 г свежего филе красной форели
  • 200 г куриного филе
  • 100 г репчатого лука
  • 1 небольшая морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст.л. сливочного сыра
  • 100 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
  • 3 ягоды можжевельника
  • 1 ч.л. острой копченой паприки
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • Соль
  • Черный и розовый перец – по вкусу
  • 2-3 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить.
  2. Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть.
  3. Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить.
  4. Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей.
  5. Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту.
  6. Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния.
  7. Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из фасоли. "Сегодня" также делились рецептами постной овощной икры.

Смотрите видео, из чего делают современный паштет:

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Источник: Сегодня
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