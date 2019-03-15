Как приготовить паштет из форели и куриного филе

Такую закуску можно подавать с клюквенным соусом и поджаренным хлебом

Домашний паштет Фото: freepik.com

Домашний паштет можно приготовить не только из печени. Мы поделимся рецептом вкусного паштета из куриного филе, форели и сливочного сыра.

Паштет из куриного филе и форели

Ингредиенты:

300 г свежего филе красной форели

200 г куриного филе

100 г репчатого лука

1 небольшая морковь

2 зубчика чеснока

4 ст.л. сливочного сыра

100 г сливочного масла

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

3 ягоды можжевельника

1 ч.л. острой копченой паприки

1 ч.л. сладкой паприки

Соль

Черный и розовый перец – по вкусу

2-3 ст.л. растительного масла

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Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками и отварить в течение 5-7 минут, остудить. Таким же образом приготовить рыбное филе и дать ему остыть. Лук очистить и нарезать, морковь очистить и натереть на терке, чеснок измельчить. Обжарить лук, чеснок и морковь на растительном масле. Добавить немного воды и потушить до мягкости овощей. Добавить тимьян, два вида паприки, раздавленные ягоды можжевельника, посолить и поперчить, готовить 1 минуту. Все ингредиенты переложить в блендер с насадкой "нож " или в кухонный комбайн, добавить сливочный сыр и взбить до пюреобразного состояния. Переложить массу в формочки. Растопить сливочное масло и полить сверху. Убрать паштет в холодильник.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из фасоли. "Сегодня" также делились рецептами постной овощной икры.

Смотрите видео, из чего делают современный паштет:

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