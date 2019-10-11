Как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами

Рецепт аппетитной осенней закуски

Паштет с тыквой и орехами Фото: Depositphotos

Классический паштет из куриной печени можно разнообразить, если добавить в него кусочки тыквы и фисташек. Он будет идеален с гречневым багетом и ржаными хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Тыкву в рецепте можно заменить морковью, а фисташки – любыми другими орехами на ваш выбор.

Паштет из куриной печени с тыквой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 крупная луковица

150 г тыквы

2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)

2 ст. л. белого вина

10 горошин розового перца

6 сушеных ягод можжевельника

6 горошин черного перца

Сливочное масло для жарки и для заливки

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.

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