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Как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами

Рецепт аппетитной осенней закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Паштет с тыквой и орехами
Паштет с тыквой и орехами
Фото: Depositphotos

Классический паштет из куриной печени можно разнообразить, если добавить в него кусочки тыквы и фисташек. Он будет идеален с гречневым багетом и ржаными хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:

Тыкву в рецепте можно заменить морковью, а фисташки – любыми другими орехами на ваш выбор.

Паштет из куриной печени с тыквой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 150 г тыквы
  • 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
  • 2 ст. л. белого вина
  • 10 горошин розового перца
  • 6 сушеных ягод можжевельника
  • 6 горошин черного перца
  • Сливочное масло для жарки и для заливки
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
  2. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
  3. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
  4. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
  5. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
  6. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
  7. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
  8. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет из форели и куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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