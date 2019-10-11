Как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами
Рецепт аппетитной осенней закуски
Классический паштет из куриной печени можно разнообразить, если добавить в него кусочки тыквы и фисташек. Он будет идеален с гречневым багетом и ржаными хлебцами.
Смотрите видео, как приготовить паштет с коньяком:
Тыкву в рецепте можно заменить морковью, а фисташки – любыми другими орехами на ваш выбор.
Паштет из куриной печени с тыквой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 150 г тыквы
- 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
- 2 ст. л. белого вина
- 10 горошин розового перца
- 6 сушеных ягод можжевельника
- 6 горошин черного перца
- Сливочное масло для жарки и для заливки
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
- Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
- Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
- Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
- Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
- На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
- Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
- Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.
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