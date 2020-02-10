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Как приготовить печеночный торт с грибами

Вкусный печеночный торт из свиной печени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Печеночный торт с грибами
Печеночный торт с грибами
Фото: Depositphotos

Печеночный торт по классическому рецепту предполагает использование говяжьей печени, хотя многим нравится свиная или куриная. Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке.

Смотрите видео, как сделать печеночный паштет:

Мы предлагаем рецепт печеночного торта с жареными грибами, чесночным майонезом и плавленым сыром. Для декора можно использовать вареные и натертые яйца, а также измельченную зелень и зерна граната.

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Печеночный торт с шампиньонами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 370 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной печени
  • 4 яйца
  • 100 мл молока
  • Соль, перец
  • 60 г муки
  • Масло подсолнечное – для жарки
  • 400 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 2 плавленых сырка
  • 100 г майонеза
  • 5 долек чеснока

Способ приготовления:

  1. Печень и одну луковицу пропустить через мясорубку, добавить два яйца, молоко, муку, посолить и перемешать.
  2. Из готовой смеси испечь тонкие блинчики. Для этого нужно выкладывать на сковороду по пять столовых ложек смеси и выпекать с двух сторон.
  3. Измельчить оставшийся лук и обжарить в масле. Добавить морковь и обжарить. Приправить по вкусу, снять с огня и остудить.
  4. В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и порубленный укроп, перемешать и дать настояться 10 минут.
  5. Собрать торт. Первый и второй блинчики намазать грибной начинкой и чесночным майонезом. Третий блинчик намазать плавленым сыром и чесночным майонезом. Дальше нужно чередовать два блинчика с грибной начинкой, а один – с сырной.
  6. Верхний слой намазать сыром и майонезом, посыпать натертыми вареными яйцами и укропом. Поставить пропитываться в холодильник минимум на час.

Полезный совет

Чтобы печеночный торт был вкуснее, используйте майонез домашнего приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени.

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Источник: Сегодня
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