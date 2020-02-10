Как приготовить печеночный торт с грибами

Вкусный печеночный торт из свиной печени

Печеночный торт с грибами Фото: Depositphotos

Печеночный торт по классическому рецепту предполагает использование говяжьей печени, хотя многим нравится свиная или куриная. Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке.

Смотрите видео, как сделать печеночный паштет:

Мы предлагаем рецепт печеночного торта с жареными грибами, чесночным майонезом и плавленым сыром. Для декора можно использовать вареные и натертые яйца, а также измельченную зелень и зерна граната.

Печеночный торт с шампиньонами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

370 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг свиной печени

4 яйца

100 мл молока

Соль, перец

60 г муки

Масло подсолнечное – для жарки

400 г шампиньонов

2 луковицы

2 моркови

2 плавленых сырка

100 г майонеза

5 долек чеснока

Способ приготовления:

Печень и одну луковицу пропустить через мясорубку, добавить два яйца, молоко, муку, посолить и перемешать. Из готовой смеси испечь тонкие блинчики. Для этого нужно выкладывать на сковороду по пять столовых ложек смеси и выпекать с двух сторон. Измельчить оставшийся лук и обжарить в масле. Добавить морковь и обжарить. Приправить по вкусу, снять с огня и остудить. В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и порубленный укроп, перемешать и дать настояться 10 минут. Собрать торт. Первый и второй блинчики намазать грибной начинкой и чесночным майонезом. Третий блинчик намазать плавленым сыром и чесночным майонезом. Дальше нужно чередовать два блинчика с грибной начинкой, а один – с сырной. Верхний слой намазать сыром и майонезом, посыпать натертыми вареными яйцами и укропом. Поставить пропитываться в холодильник минимум на час.

Полезный совет

Чтобы печеночный торт был вкуснее, используйте майонез домашнего приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени.

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