Как приготовить печеночный торт с грибами
Вкусный печеночный торт из свиной печени
Печеночный торт по классическому рецепту предполагает использование говяжьей печени, хотя многим нравится свиная или куриная. Чтобы добиться большей мягкости и убрать специфический запах, печень советуют предварительно вымочить в холодном молоке.
Смотрите видео, как сделать печеночный паштет:
Мы предлагаем рецепт печеночного торта с жареными грибами, чесночным майонезом и плавленым сыром. Для декора можно использовать вареные и натертые яйца, а также измельченную зелень и зерна граната.
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Печеночный торт с шампиньонами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 370 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свиной печени
- 4 яйца
- 100 мл молока
- Соль, перец
- 60 г муки
- Масло подсолнечное – для жарки
- 400 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 2 плавленых сырка
- 100 г майонеза
- 5 долек чеснока
Способ приготовления:
- Печень и одну луковицу пропустить через мясорубку, добавить два яйца, молоко, муку, посолить и перемешать.
- Из готовой смеси испечь тонкие блинчики. Для этого нужно выкладывать на сковороду по пять столовых ложек смеси и выпекать с двух сторон.
- Измельчить оставшийся лук и обжарить в масле. Добавить морковь и обжарить. Приправить по вкусу, снять с огня и остудить.
- В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и порубленный укроп, перемешать и дать настояться 10 минут.
- Собрать торт. Первый и второй блинчики намазать грибной начинкой и чесночным майонезом. Третий блинчик намазать плавленым сыром и чесночным майонезом. Дальше нужно чередовать два блинчика с грибной начинкой, а один – с сырной.
- Верхний слой намазать сыром и майонезом, посыпать натертыми вареными яйцами и укропом. Поставить пропитываться в холодильник минимум на час.
Полезный совет
Чтобы печеночный торт был вкуснее, используйте майонез домашнего приготовления.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени.
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