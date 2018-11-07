Как приготовить печеные яблоки: четыре рецепта осеннего десерта

Печеные яблоки – отличный десерт для всей семьи

Запеченные яблоки в духовке Фото: depositphotos.com

Запеченные яблоки – очень простое в приготовлении, а главное – вкусное и полезное блюдо. Они выводят из организма холестерин и нормализуют обмен веществ. Яблоки можно запекать в духовке или микроволновке вместе с сахаром, медом, вареньем, творогом, ягодами или орехами. Готовый десерт вкусно есть вместе с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Как выбрать яблоки для запекания

Плоды должны быть крепкими, спелыми, с сочной кисло-сладкой мякотью. Идеальный вариант – ароматные яблоки поздних сортов. Их можно запекать целиком, делить на половинки или разрезать на ломтики. Перед запеканием яблоки очищают от семян и сердцевины, но оставляют кожуру, она сохраняет сочность и красивую форму плодов. Количество сахара в десерте варьируйте по вкусу.

Как запечь целые яблоки в духовке

Запеченные яблоки с мороженым

Самый простой способ.

Отберите неповрежденные фрукты одного размера, вымойте и обсушите их. Острым ножом или специальной металлической выемкой удалите сердцевину. Уложите плоды в форму, смазанную сливочным маслом. Полстакана очищенных грецких орехов поджарьте на сухой сковороде и истолките в ступке. Смешайте орехи с жидким медом и заполните получившейся массой свободные серединки яблок. Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С. Запекайте плоды до мягкости, подавайте теплыми. Яблоки можно полить ванильным соусом или подтаявшим сливочным мороженым.

Яблоки, запеченные с творогом

Яблоки с творожной начинкой Фото: depositphotos.com

Вкусный вариант, подходящий для завтрака.

4 крупных яблока вымойте и разрежьте на половинки. Удалите сердцевину и хвостики, ложкой или ножом выберите часть мякоти и мелко нарежьте ее. 100 г мягкого творога смешайте с 2 ч. ложками сахарной пудры, небольшим количеством изюма без косточек и измельченной яблочной мякотью. Заполните половинки творожной смесью, укладывая ее горкой. Выложите плоды в глубокую форму как можно плотнее, чтобы они не переворачивались. 1 стакан нежирных сливок смешайте в 2 яйцами, парой чайных ложек сахара и щепоткой ванилина. Взбейте соус миксером и залейте им яблоки. Поместите форму в духовку, разогретую до 200°С. Запекайте плоды около 10 минут. Подавайте теплыми, полив оставшимся в форме соусом.

Яблоки, запеченные в фольге

Запеченные яблоки в фольге Фото: pixabay.com

Этот десерт готовится очень быстро.

Подготовьте плоды, удалив сердцевину. Начините яблоки изюмом и колотыми орехами. Выложите плоды на квадраты фольги и поднимите ее края, придав сверткам вид узелков. Разместите яблоки на противне и запекайте 10-15 минут в разогретой духовке. Фольгу разворачивайте осторожно, чтобы не обжечься. Подавайте десерт, украсив его взбитыми сливками.

Яблоки, приготовленные в микроволновке

Яблоки в микроволновке Фото: depositphotos.com

Яблоки можно без проблем приготовить в микроволновой печи.

Спелые крепкие плоды разрежьте пополам, острым овощным ножом вырежьте сердцевину и удалите хвостики. Старайтесь не повредить сами яблоки. В углубления половинок всыпьте по половине чайной ложки коричневого сахара и поставьте яблоки на тарелку. Запекайте их в микроволновой печи 2-3 минуты на максимальной мощности. Проверьте готовность яблок. Они должны стать мягкими, сохранив сочность. Если плоды твердоваты, включите печь еще на 1 минуту. Уложите яблоки в креманки по 2 половинки на порцию. Украсьте их листочками свежей мяты, корицей или ягодами брусники. Такие же яблоки можно приготовить с медом, джемом или вареньем.

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