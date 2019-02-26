Как приготовить перевернутый грушевый пирог: рецепт от Марты Стюарт

Этот пирог – восхитительное сочетание нежного теста и карамелизированных фруктов

Грушевый пирог Фото: Pinterest

В оригинальном рецепте такой десерт готовится с консервированными ананасами и вишней. Но Марта Стюарт предложила свой вариант перевернутого пирога – с грушами.

Перевернутый грушевый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

4 столовые ложки сливочного масла

1/2 чашки светло-коричневого сахара

3 спелых груши, очищенных от сердцевины и семян

Для теста:

1 1/2 чашки муки

2 чайных ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

8 столовых ложек (115 г) несоленого масла

1 чашка сахарного песка

1 чайная ложка чистого ванильного экстракта

2 больших яйца, разделенных на белки и желтки

1/2 стакана цельного молока

1/4 чайной ложки винного камня

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Рецепт приготовления:

Растопите сливочное масло в чугунной сковороде диаметром 26 см. Добавьте коричневый сахар. Готовьте, помешивая, до полного растворения. Покрутите сковородку, чтобы покрыть дно; снимите с огня и остудите. Нарежьте груши на дольки толщиной 0.5 мм и разложите их по кругу в сковороде, чтобы полностью покрыть дно; отложите в сторону. Приготовьте тесто: разогрейте духовку до 180 градусов. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель и соль; отложите в сторону. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар на средней скорости в пышный светлый крем, около 2 минут. Добавьте ванильный экстракт; перемешайте. Добавьте яичные желтки по одному, каждый раз взбивая. Чередуя с молоком, постепенно добавьте мучную смесь к масляной, перемешивая на низкой скорости. В большой миске взбейте отложенные яичные белки и винный камень с помощью миксера до получения жестких пиков. Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложите тесто на сковороду и разровняйте лопаткой. Выпекайте около 45 минут, пока пирог не покроется золотистой корочкой. Готовность проверьте зубочисткой. Отделите ножом пирог от стенок сковороды и сразу же переверните на блюдо. Подавайте теплым или комнатной температуры.

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