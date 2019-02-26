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Как приготовить перевернутый грушевый пирог: рецепт от Марты Стюарт

Этот пирог – восхитительное сочетание нежного теста и карамелизированных фруктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Грушевый пирог
Грушевый пирог
Фото: Pinterest

В оригинальном рецепте такой десерт готовится с консервированными ананасами и вишней. Но Марта Стюарт предложила свой вариант перевернутого пирога – с грушами.

Перевернутый грушевый пирог

Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 столовые ложки сливочного масла
  • 1/2 чашки светло-коричневого сахара
  • 3 спелых груши, очищенных от сердцевины и семян

Для теста:

  • 1 1/2 чашки муки
  • 2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 8 столовых ложек (115 г) несоленого масла
  • 1 чашка сахарного песка
  • 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
  • 2 больших яйца, разделенных на белки и желтки
  • 1/2 стакана цельного молока
  • 1/4 чайной ложки винного камня

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Рецепт приготовления:

  1. Растопите сливочное масло в чугунной сковороде диаметром 26 см. Добавьте коричневый сахар. Готовьте, помешивая, до полного растворения. Покрутите сковородку, чтобы покрыть дно; снимите с огня и остудите. Нарежьте груши на дольки толщиной 0.5 мм и разложите их по кругу в сковороде, чтобы полностью покрыть дно; отложите в сторону.
  2. Приготовьте тесто: разогрейте духовку до 180 градусов. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель и соль; отложите в сторону.
  3. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар на средней скорости в пышный светлый крем, около 2 минут. Добавьте ванильный экстракт; перемешайте. Добавьте яичные желтки по одному, каждый раз взбивая.
  4. Чередуя с молоком, постепенно добавьте мучную смесь к масляной, перемешивая на низкой скорости.
  5. В большой миске взбейте отложенные яичные белки и винный камень с помощью миксера до получения жестких пиков. Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложите тесто на сковороду и разровняйте лопаткой.
  6. Выпекайте около 45 минут, пока пирог не покроется золотистой корочкой. Готовность проверьте зубочисткой.
  7. Отделите ножом пирог от стенок сковороды и сразу же переверните на блюдо. Подавайте теплым или комнатной температуры.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черничный пирог со взбитыми белками. Сайт "Сегодня" также делился рецептом запеченной овсяной каши с яблоками и корицей.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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пирог груши Марта Стюарт
Источник: Сегодня
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