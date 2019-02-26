Как приготовить перевернутый грушевый пирог: рецепт от Марты Стюарт
Этот пирог – восхитительное сочетание нежного теста и карамелизированных фруктов
В оригинальном рецепте такой десерт готовится с консервированными ананасами и вишней. Но Марта Стюарт предложила свой вариант перевернутого пирога – с грушами.
Перевернутый грушевый пирог
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 столовые ложки сливочного масла
- 1/2 чашки светло-коричневого сахара
- 3 спелых груши, очищенных от сердцевины и семян
Для теста:
- 1 1/2 чашки муки
- 2 чайных ложки разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки соли
- 8 столовых ложек (115 г) несоленого масла
- 1 чашка сахарного песка
- 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта
- 2 больших яйца, разделенных на белки и желтки
- 1/2 стакана цельного молока
- 1/4 чайной ложки винного камня
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Рецепт приготовления:
- Растопите сливочное масло в чугунной сковороде диаметром 26 см. Добавьте коричневый сахар. Готовьте, помешивая, до полного растворения. Покрутите сковородку, чтобы покрыть дно; снимите с огня и остудите. Нарежьте груши на дольки толщиной 0.5 мм и разложите их по кругу в сковороде, чтобы полностью покрыть дно; отложите в сторону.
- Приготовьте тесто: разогрейте духовку до 180 градусов. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель и соль; отложите в сторону.
- Взбейте мягкое сливочное масло и сахар на средней скорости в пышный светлый крем, около 2 минут. Добавьте ванильный экстракт; перемешайте. Добавьте яичные желтки по одному, каждый раз взбивая.
- Чередуя с молоком, постепенно добавьте мучную смесь к масляной, перемешивая на низкой скорости.
- В большой миске взбейте отложенные яичные белки и винный камень с помощью миксера до получения жестких пиков. Добавьте яичные белки в тесто, аккуратно перемешивая лопаткой сверху вниз. Переложите тесто на сковороду и разровняйте лопаткой.
- Выпекайте около 45 минут, пока пирог не покроется золотистой корочкой. Готовность проверьте зубочисткой.
- Отделите ножом пирог от стенок сковороды и сразу же переверните на блюдо. Подавайте теплым или комнатной температуры.
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Источник: Сегодня