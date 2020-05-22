Как приготовить перевернутый пирог с творогом и ананасами
Рецепт сладкого домашнего пирога с ароматной начинкой
Творог и ананасы – необычное, но очень удачное сочетание. Экзотические фрукты придают этому пирогу праздничный вид, а также делают тесто более сочным.
Вместо ананасов вы можете добавить яблоки, груши, персики, абрикосы, свежие ягоды (вишню, клюкву), сухофрукты или консервированные фрукты.
Перевернутый пирог с ананасами и творогом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 210 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 120 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Ванилин
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Для начинки:
- 400 г творога
- 150-200 г сгущенного молока
- 20-30 г сливочного масла
- 50 г крахмала
- 1 банка (580 г) консервированных ананасов (кольцами)
- Ванилин
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Способ приготовления:
- С помощью миксера взбить творог с размягченным сливочным маслом, сгущенкой, крахмалом и ванилином.
- На дно круглой формы диаметром 24 см, застеленной пергаментом, плотно уложить ананасы.
- Сверху распределить творожную начинку и слегка встряхнуть, чтобы она равномерно заполнила все отверстия. Запекать в духовке, разогретой до 200-220 ºC, в течение 15 минут.
- Тем временем приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить разрыхлитель и муку. Тесто должно получиться густое, льющееся. Если оно получится слишком густым, следует добавить 1-3 ст.л. сиропа из-под ананасов. Вмешать в тесто оставшиеся ананасы, нарезанные кусочками.
- По истечении времени достать из духовки форму и вылить в нее приготовленное тесто.
- Снова поставить в духовку на 15-20 минут, до образования золотистой корочки.
- Готовый пирог перевернуть на большое блюдо, снять форму и пергамент и остудить до комнатной температуры.
Полезный совет
Если верх пирога получится бледным, можно переложить его на противень и поставить в духовку при максимальной температуре на несколько минут, до зарумянивания.
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