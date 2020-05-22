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Как приготовить перевернутый пирог с творогом и ананасами

Сегодня, 10:14

Рецепт сладкого домашнего пирога с ароматной начинкой

Ирина Павлина
Ирина Павлина

редактор раздела Food

Творог и ананасы – необычное, но очень удачное сочетание. Экзотические фрукты придают этому пирогу праздничный вид, а также делают тесто более сочным.

Вместо ананасов вы можете добавить яблоки, груши, персики, абрикосы, свежие ягоды (вишню, клюкву), сухофрукты или консервированные фрукты.

Перевернутый пирог с ананасами и творогом

Пирог с творогом и ананасами
Пирог с творогом и ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 210 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 120 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Ванилин

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Для начинки:

  • 400 г творога
  • 150-200 г сгущенного молока
  • 20-30 г сливочного масла
  • 50 г крахмала
  • 1 банка (580 г) консервированных ананасов (кольцами)
  • Ванилин

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

  1. С помощью миксера взбить творог с размягченным сливочным маслом, сгущенкой, крахмалом и ванилином.
  2. На дно круглой формы диаметром 24 см, застеленной пергаментом, плотно уложить ананасы.
  3. Сверху распределить творожную начинку и слегка встряхнуть, чтобы она равномерно заполнила все отверстия. Запекать в духовке, разогретой до 200-220 ºC, в течение 15 минут.
  4. Тем временем приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить разрыхлитель и муку. Тесто должно получиться густое, льющееся. Если оно получится слишком густым, следует добавить 1-3 ст.л. сиропа из-под ананасов. Вмешать в тесто оставшиеся ананасы, нарезанные кусочками.
  5. По истечении времени достать из духовки форму и вылить в нее приготовленное тесто.
  6. Снова поставить в духовку на 15-20 минут, до образования золотистой корочки.
  7. Готовый пирог перевернуть на большое блюдо, снять форму и пергамент и остудить до комнатной температуры.

Полезный совет

Если верх пирога получится бледным, можно переложить его на противень и поставить в духовку при максимальной температуре на несколько минут, до зарумянивания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с ананасами. Кроме этого, мы рассказывали, чем полезны ананасы.

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Источник: Сегодня
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