Как приготовить перевернутый пирог с творогом и ананасами

Рецепт сладкого домашнего пирога с ароматной начинкой

Ирина Павлина редактор раздела Food

Творог и ананасы – необычное, но очень удачное сочетание. Экзотические фрукты придают этому пирогу праздничный вид, а также делают тесто более сочным.

Вместо ананасов вы можете добавить яблоки, груши, персики, абрикосы, свежие ягоды (вишню, клюкву), сухофрукты или консервированные фрукты.

Перевернутый пирог с ананасами и творогом

Пирог с творогом и ананасами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

210 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

100 г сахара

120 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Ванилин

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Для начинки:

400 г творога

150-200 г сгущенного молока

20-30 г сливочного масла

50 г крахмала

1 банка (580 г) консервированных ананасов (кольцами)

Ванилин

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Способ приготовления:

С помощью миксера взбить творог с размягченным сливочным маслом, сгущенкой, крахмалом и ванилином. На дно круглой формы диаметром 24 см, застеленной пергаментом, плотно уложить ананасы. Сверху распределить творожную начинку и слегка встряхнуть, чтобы она равномерно заполнила все отверстия. Запекать в духовке, разогретой до 200-220 ºC, в течение 15 минут. Тем временем приготовить тесто: взбить яйца с сахаром и ванилином, добавить разрыхлитель и муку. Тесто должно получиться густое, льющееся. Если оно получится слишком густым, следует добавить 1-3 ст.л. сиропа из-под ананасов. Вмешать в тесто оставшиеся ананасы, нарезанные кусочками. По истечении времени достать из духовки форму и вылить в нее приготовленное тесто. Снова поставить в духовку на 15-20 минут, до образования золотистой корочки. Готовый пирог перевернуть на большое блюдо, снять форму и пергамент и остудить до комнатной температуры.

Полезный совет

Если верх пирога получится бледным, можно переложить его на противень и поставить в духовку при максимальной температуре на несколько минут, до зарумянивания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тирамису с ананасами. Кроме этого, мы рассказывали, чем полезны ананасы.

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