Как приготовить персиковый лимонад: пошаговый рецепт
Рецепт домашнего лимонада с персиками
Ищете оригинальный рецепт лимонада? Персики придают этому летнему напитку тонкий фруктовый аромат, а лед и мята – приятную свежесть.
Смотрите видео, как приготовить грузинский лимонад с фруктами:
В персиковый лимонад можно добавить малину. А если напиток будут пить только взрослые, немного фруктового ликера или рома.
Персиковый лимонад с мятой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 стакана фильтрованной воды, разделенных
- 2 средних персика, нарезанных
- 1 чашка сахара
- 3/4 чашки лимонного сока
- 1 средний лимон, нарезанный
- Веточки мяты – по желанию
Способ приготовления:
- В маленькой кастрюле довести до кипения 2 стакана воды, персики и сахар.
- Уменьшить нагрев; накрыть крышкой и готовить 5-7 минут или пока персики не станут мягкими. Снять сироп с огня и остудить.
- Процедить, выбросив персиковые шкурки.
- В большом кувшине смешать персиковую смесь, свежевыжатый лимонный сок и оставшуюся воду.
- Добавить ломтики лимона и мяту по желанию. Подавать вместе со льдом.
Напомним, ранее мы делились рецептом песочного пирога с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шашлычки из курицы с персиками.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Чем заменить варенье: Ульяна Супрун назвала полезные альтернативы Как приготовить сметанный торт-желе с фруктами и печеньем Цикорий: польза и вред для здоровья В Украине активно продают ранние арбузы: сколько в них нитратов
Источник: Сегодня