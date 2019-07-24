Как приготовить персиковый лимонад: пошаговый рецепт

Рецепт домашнего лимонада с персиками

Лимонад с персиками Фото: Depositphotos

Ищете оригинальный рецепт лимонада? Персики придают этому летнему напитку тонкий фруктовый аромат, а лед и мята – приятную свежесть.

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В персиковый лимонад можно добавить малину. А если напиток будут пить только взрослые, немного фруктового ликера или рома.

Персиковый лимонад с мятой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 стакана фильтрованной воды, разделенных

2 средних персика, нарезанных

1 чашка сахара

3/4 чашки лимонного сока

1 средний лимон, нарезанный

Веточки мяты – по желанию

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Способ приготовления:

В маленькой кастрюле довести до кипения 2 стакана воды, персики и сахар. Уменьшить нагрев; накрыть крышкой и готовить 5-7 минут или пока персики не станут мягкими. Снять сироп с огня и остудить. Процедить, выбросив персиковые шкурки. В большом кувшине смешать персиковую смесь, свежевыжатый лимонный сок и оставшуюся воду. Добавить ломтики лимона и мяту по желанию. Подавать вместе со льдом.

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