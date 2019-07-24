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Как приготовить персиковый лимонад: пошаговый рецепт

Рецепт домашнего лимонада с персиками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Лимонад с персиками
Лимонад с персиками
Фото: Depositphotos

Ищете оригинальный рецепт лимонада? Персики придают этому летнему напитку тонкий фруктовый аромат, а лед и мята – приятную свежесть. 

Смотрите видео, как приготовить грузинский лимонад с фруктами:

В персиковый лимонад можно добавить малину. А если напиток будут пить только взрослые, немного фруктового ликера или рома. 

Персиковый лимонад с мятой

Время приготовления: 

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 стакана фильтрованной воды, разделенных
  • 2 средних персика, нарезанных
  • 1 чашка сахара
  • 3/4 чашки лимонного сока
  • 1 средний лимон, нарезанный
  • Веточки мяты – по желанию

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Способ приготовления:

  1. В маленькой кастрюле довести до кипения 2 стакана воды, персики и сахар. 
  2. Уменьшить нагрев; накрыть крышкой и готовить 5-7 минут или пока персики не станут мягкими. Снять сироп с огня и остудить.
  3. Процедить, выбросив персиковые шкурки.
  4. В большом кувшине смешать персиковую смесь, свежевыжатый лимонный сок и оставшуюся воду. 
  5. Добавить ломтики лимона и мяту по желанию. Подавать вместе со льдом.

Напомним, ранее мы делились рецептом песочного пирога с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить шашлычки из курицы с персиками.

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Источник: Сегодня
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