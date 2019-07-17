Как приготовить песочный пирог с персиками: пошаговый рецепт
Рецепт персикового пирога из песочного теста
Хотите приготовить вкусный персиковый пирог к чаю? Наш пирог из хрустящего песочного теста с ароматной фруктовой начинкой получается очень аппетитным.
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Летом для него можно использовать свежие персики, а зимой – консервированные. Если вы планируете положить в начинку фрукты в сиропе, добавьте меньше сахара.
Песочный пирог с персиковой начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Для теста:
- 150 г сливочного масла или маргарина
- 300 г муки
- 50 г сахара
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. холодной воды или молока
- Щепотка соли
Для начинки:
- 4-5 персиков, свежих или консервированных
- 1 ст. л. лимонного сока
- 100 г сахара
- Щепотка корицы
- Щепотка мускатного ореха
- Щепотка соли
- 2 ст. л. крахмала
- Взбитые желток – для смазывания верха пирога
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Способ приготовления:
- С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
- Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут.
- Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку.
- Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль.
- Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста.
- Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром.
- Разогреть духовку до температуру до 220 С. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 С и готовить до румяной корочки.
- Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.
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Источник: Сегодня