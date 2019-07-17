Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить песочный пирог с персиками: пошаговый рецепт

Рецепт персикового пирога из песочного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Пирог с персиками из песочного теста
Пирог с персиками из песочного теста
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный персиковый пирог к чаю? Наш пирог из хрустящего песочного теста с ароматной фруктовой начинкой получается очень аппетитным.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Летом для него можно использовать свежие персики, а зимой – консервированные. Если вы планируете положить в начинку фрукты в сиропе, добавьте меньше сахара.

Песочный пирог с персиковой начинкой

Время приготовления:

  • 2 часа

Для теста:

  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 300 г муки
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. холодной воды или молока
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 4-5 персиков, свежих или консервированных
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 100 г сахара
  • Щепотка корицы
  • Щепотка мускатного ореха
  • Щепотка соли
  • 2 ст. л. крахмала
  • Взбитые желток – для смазывания верха пирога

Читайте также
Что приготовить из персиков: ТОП-5 летних рецептов

Способ приготовления:

  1. С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  2. Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут.
  3. Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку.
  4. Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль.
  5. Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста.
  6. Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром.
  7. Разогреть духовку до температуру до 220 С. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 С и готовить до румяной корочки.
  8. Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кобблер с персиками и малиной. "Сегодня" также публиковали рецепт тирамису с персиками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт освежающего летнего коктейля от Опры Уинфри Как приготовить идеальные сырники на завтрак Как приготовить вкусную домашнюю гранолу на завтрак Рецепт тонких блинов с дырочками на молоке
пирог выпечка рецепт персики
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
О характере женщины расскажет ее обувь
О характере женщины расскажет ее обувь
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
В Минтруда Беларуси назвали наиболее востребованные профессии
В Минтруда Беларуси назвали наиболее востребованные профессии

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Food

Как приготовить идеальные сырники на завтрак

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:30Техно

Лунное затмение 17 июля: онлайн трансляция

Вчера, 18:26Wellness

Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Вчера, 15:08Events

Лунное затмение и полнолуние в июле: точная дата и особенности

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

"Мечта сбылась": Влад Яма похвастался новой прической

Вчера, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Вчера, 07:22Техно

Кровавое лунное затмение 17 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

15 июляШоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

15 июляШоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

15 июляПсихология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

15 июляПсихология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

15 июляШоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

15 июляПсихология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней
Как часто можно употреблять яйца - советы экспертов
Как часто можно употреблять яйца - советы экспертов
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка
Топ-5 продуктів, які допоможуть зберегти жіночу красу
Топ-5 продуктів, які допоможуть зберегти жіночу красу
Все пляжи Тель-Авива
Все пляжи Тель-Авива "награждены" голубым флагом
Сильные ноги с помощью плиометрических упражнений
Сильные ноги с помощью плиометрических упражнений
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь