Как приготовить песочный пирог с персиками: пошаговый рецепт

Рецепт персикового пирога из песочного теста

Пирог с персиками из песочного теста Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный персиковый пирог к чаю? Наш пирог из хрустящего песочного теста с ароматной фруктовой начинкой получается очень аппетитным.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Летом для него можно использовать свежие персики, а зимой – консервированные. Если вы планируете положить в начинку фрукты в сиропе, добавьте меньше сахара.

Песочный пирог с персиковой начинкой

Время приготовления:

2 часа

Для теста:

150 г сливочного масла или маргарина

300 г муки

50 г сахара

1 яйцо

1-2 ст. л. холодной воды или молока

Щепотка соли

Для начинки:

4-5 персиков, свежих или консервированных

1 ст. л. лимонного сока

100 г сахара

Щепотка корицы

Щепотка мускатного ореха

Щепотка соли

2 ст. л. крахмала

Взбитые желток – для смазывания верха пирога

Способ приготовления:

С помощью насадки "нож" взбить блендером сливочное масло, муку, соль и сахар в мелкую крошку. Добавить яйцо и воду или молоко. Не выключать блендер, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Разделить песочное тесто на две неравные части. Раскатать на присыпанной мукой поверхности. Перенести большую часть в смазанную маслом разъемную форму для выпечки. Сделать пальцами бортики и поставить форму в холодильник на 30 минут. Свежие персики очистить от кожицы. Для этого их нужно окунуть на минуту в кипяток. Затем разрезать фрукты на ломтики, удалив косточку. Поместить нарезанные персики в большую миску, добавить сахар, крахмал, лимонный сок, корицу, мускатный орех и соль. Перемешать и выложить фруктовую начинку на основу из теста. Раскатать оставшееся тесто и нарезать его широкими полосками. Сделать из них решетку на пироге. Смазать тесто взбитым яичным желтком и слегка присыпать сахаром. Разогреть духовку до температуру до 220 С. Выпекать песочный персиковый пирог в течение 25 минут, затем снизить температуру до 190 С и готовить до румяной корочки. Вынуть пирог с персиками из духовки. Дать ему остыть в течение 2-3 часов, и только потом разрезать. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кобблер с персиками и малиной. "Сегодня" также публиковали рецепт тирамису с персиками.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram