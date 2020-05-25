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Как приготовить пиццу "Чикаго": пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:39

Готовим необычную пиццу по-чикагски

Чикагская пицца мало похожа на традиционную итальянскую. Чтобы ее приготовить, вам нужно будет замесить дрожжевое тесто, переложить его в разъемную форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, колбасок и сыра.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пицца "Чикаго"

Пицца "Чикаго"
Пицца "Чикаго"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки
  • 70 г кукурузной муки
  • 1.5 ч.л. сухих дрожжей
  • 200 г колбасок
  • 200 г моцареллы
  • 200 г твердого сыра
  • Сливочное масло – по вкусу
  • 200 г томатного соуса
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 250 мл воды
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Итальянские травы

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Способ приготовления:

  1. Налейте в миску теплую воду, добавьте дрожжи, сахар и немного муки. Перемешайте и отставьте в сторону.
  2. В большой миске соедините оба вида муки и соль. Вылейте опару и замесите тесто.
  3. Добавьте половину оливкового масла и еще раз перемешайте. Получившиеся жидкое тесто оставьте подходить на час.
  4. Разогрейте духовку до 250 ºС.
  5. Для начинки нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оставшееся оливковое масло и добавьте овощи.
  6. Влейте соус и сушеные травы. Добавьте сахар и большой кусок сливочного масла.
  7. Натрите оба вида сыра.
  8. Выложите тесто на смазанную растительным маслом поверхность. Растяните руками в круг.
  9. Отправьте тесто в форму для выпечки и сделайте пальцами высокие бортики. Добавьте сыр, томатный соус и нарезанные колбаски.
  10. Готовьте в разогретой духовке 15 минут.

Как подавать пиццу

Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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