Как приготовить пиццу "Чикаго": пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим необычную пиццу по-чикагски
Чикагская пицца мало похожа на традиционную итальянскую. Чтобы ее приготовить, вам нужно будет замесить дрожжевое тесто, переложить его в разъемную форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, колбасок и сыра.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Пицца "Чикаго"
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г пшеничной муки
- 70 г кукурузной муки
- 1.5 ч.л. сухих дрожжей
- 200 г колбасок
- 200 г моцареллы
- 200 г твердого сыра
- Сливочное масло – по вкусу
- 200 г томатного соуса
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 250 мл воды
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 2 ст.л. оливкового масла
- Итальянские травы
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Способ приготовления:
- Налейте в миску теплую воду, добавьте дрожжи, сахар и немного муки. Перемешайте и отставьте в сторону.
- В большой миске соедините оба вида муки и соль. Вылейте опару и замесите тесто.
- Добавьте половину оливкового масла и еще раз перемешайте. Получившиеся жидкое тесто оставьте подходить на час.
- Разогрейте духовку до 250 ºС.
- Для начинки нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оставшееся оливковое масло и добавьте овощи.
- Влейте соус и сушеные травы. Добавьте сахар и большой кусок сливочного масла.
- Натрите оба вида сыра.
- Выложите тесто на смазанную растительным маслом поверхность. Растяните руками в круг.
- Отправьте тесто в форму для выпечки и сделайте пальцами высокие бортики. Добавьте сыр, томатный соус и нарезанные колбаски.
- Готовьте в разогретой духовке 15 минут.
Как подавать пиццу
Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.
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