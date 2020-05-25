Как приготовить пиццу "Чикаго": пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим необычную пиццу по-чикагски

Чикагская пицца мало похожа на традиционную итальянскую. Чтобы ее приготовить, вам нужно будет замесить дрожжевое тесто, переложить его в разъемную форму и сделать бортики. После этого наполнить основу начинкой из томатного соуса, колбасок и сыра.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пицца "Чикаго"

Пицца "Чикаго" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

70 г кукурузной муки

1.5 ч.л. сухих дрожжей

200 г колбасок

200 г моцареллы

200 г твердого сыра

Сливочное масло – по вкусу

200 г томатного соуса

2 луковицы

3 зубчика чеснока

250 мл воды

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

2 ст.л. оливкового масла

Итальянские травы

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Способ приготовления:

Налейте в миску теплую воду, добавьте дрожжи, сахар и немного муки. Перемешайте и отставьте в сторону. В большой миске соедините оба вида муки и соль. Вылейте опару и замесите тесто. Добавьте половину оливкового масла и еще раз перемешайте. Получившиеся жидкое тесто оставьте подходить на час. Разогрейте духовку до 250 ºС. Для начинки нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оставшееся оливковое масло и добавьте овощи. Влейте соус и сушеные травы. Добавьте сахар и большой кусок сливочного масла. Натрите оба вида сыра. Выложите тесто на смазанную растительным маслом поверхность. Растяните руками в круг. Отправьте тесто в форму для выпечки и сделайте пальцами высокие бортики. Добавьте сыр, томатный соус и нарезанные колбаски. Готовьте в разогретой духовке 15 минут.

Как подавать пиццу

Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

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