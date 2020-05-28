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Как приготовить пиццу "Маргарита": пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 12:44

Рецепт популярной итальянской пиццы

Пицца "Маргарита" считается одной из классических. В состав этой пиццы на тонком тесте входят только томатный соус, помидоры, сыр и базилик.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пицца "Маргарита"

Пицца "Маргарита"
Пицца "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 140 мл воды
  • 1 ч.л. дрожжей
  • 1 ч.л.соли
  • 2 ч.л. меда
  • 140 мл воды
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 140 мл томатного соуса
  • 150 г твердого сыра
  • 150 г шариков моцареллы
  • Тимьян и базилик

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Способ приготовления:

  1. Смешайте воду и мед. Добавьте дрожжи и немного муки.
  2. В большой миске смешайте муку и соль. В середину влейте воду с дрожжами.
  3. Размешайте тесто миксером, переложите на рабочую поверхность и домесите руками.
  4. Сформируйте шар и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
  5. Растяните тесто в круг на смазанной маслом поверхности.
  6. Смажьте соусом, посыпьте твердым сыром. Выложите шарики моцареллы и красные и желтые черри, разрезанные пополам.
  7. Выпекайте в разогретой на максимум духовке в течение 5 минут.

Как подавать пиццу

Украсьте пиццу зеленью и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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