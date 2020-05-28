Как приготовить пиццу "Маргарита": пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт популярной итальянской пиццы

Пицца "Маргарита" считается одной из классических. В состав этой пиццы на тонком тесте входят только томатный соус, помидоры, сыр и базилик.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Пицца "Маргарита"

Пицца "Маргарита" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

200 г муки

140 мл воды

1 ч.л. дрожжей

1 ч.л.соли

2 ч.л. меда

140 мл воды

2 ст.л. оливкового масла

140 мл томатного соуса

150 г твердого сыра

150 г шариков моцареллы

Тимьян и базилик

Способ приготовления:

Смешайте воду и мед. Добавьте дрожжи и немного муки. В большой миске смешайте муку и соль. В середину влейте воду с дрожжами. Размешайте тесто миксером, переложите на рабочую поверхность и домесите руками. Сформируйте шар и оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Растяните тесто в круг на смазанной маслом поверхности. Смажьте соусом, посыпьте твердым сыром. Выложите шарики моцареллы и красные и желтые черри, разрезанные пополам. Выпекайте в разогретой на максимум духовке в течение 5 минут.

Как подавать пиццу

Украсьте пиццу зеленью и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.

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