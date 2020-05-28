Как приготовить пиццу "Маргарита": пошаговый рецепт от Григория Германа
Сегодня, 12:44
Рецепт популярной итальянской пиццы
Пицца "Маргарита" считается одной из классических. В состав этой пиццы на тонком тесте входят только томатный соус, помидоры, сыр и базилик.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Пицца "Маргарита"
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 140 мл воды
- 1 ч.л. дрожжей
- 1 ч.л.соли
- 2 ч.л. меда
- 140 мл воды
- 2 ст.л. оливкового масла
- 140 мл томатного соуса
- 150 г твердого сыра
- 150 г шариков моцареллы
- Тимьян и базилик
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Способ приготовления:
- Смешайте воду и мед. Добавьте дрожжи и немного муки.
- В большой миске смешайте муку и соль. В середину влейте воду с дрожжами.
- Размешайте тесто миксером, переложите на рабочую поверхность и домесите руками.
- Сформируйте шар и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
- Растяните тесто в круг на смазанной маслом поверхности.
- Смажьте соусом, посыпьте твердым сыром. Выложите шарики моцареллы и красные и желтые черри, разрезанные пополам.
- Выпекайте в разогретой на максимум духовке в течение 5 минут.
Как подавать пиццу
Украсьте пиццу зеленью и разрежьте на порционные куски.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом гречневого багета. Ведущий также показал, как приготовить итальянскую запеканку из пасты.
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Источник: Сегодня