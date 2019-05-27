Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут

Рецепт быстрой пиццы с колбасой и сыром

Пицца на сковороде за 10 минут Фото: Depositphotos

Пицца на сковороде за 10 минут – это вполне реально. Вам нужно будет заранее приготовить тесто для пиццы или купить его в магазине, раскатать на присыпанной мукой поверхности и перенести на сковороду. Затем подрумянить с одной стороны, перевернуть, выложить начинку и довести до готовности.

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Пицца на сковороде за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

450 г готового теста для пиццы комнатной температуры

Мука для присыпки поверхности

3 столовые ложки оливкового масла

1/2 чашки соуса для пиццы или соуса маринара

3 чашки сыра моцарелла

15 ломтиков колбасы пепперони

Свежая петрушка или базилик

Рецепт приготовления:

На присыпанную мукой рабочую поверхность выложите тесто и раскатайте его в круг диаметром от 25 до 30 см. Разогрейте чугунную сковороду диаметром 30 см с оливковым маслом и перенесите на нее тесто. Готовьте на среднем огне, пока низ пиццы слегка не подрумянится, от 2 до 3 минут. Переверните тесто и уменьшите огонь. Намажьте соусом для пиццы (обязательно оставьте свободный бортик), равномерно разложите тертый сыр и колбасу. Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока сыр не расплавится, от 2 до 3 минут. Если вы хотите подрумянить сыр, поставьте сковородку под гриль. Следите, чтобы он не подгорел. По желанию украсьте зеленью. Пиццу, приготовленную на сковороде, желательно подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую пиццу из кабачков. "Сегодня" также делились рецептами вкусной вегетарианской пиццы.

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