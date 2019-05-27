Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут

Рецепт быстрой пиццы с колбасой и сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Пицца на сковороде за 10 минут
Пицца на сковороде за 10 минут
Фото: Depositphotos

Пицца на сковороде за 10 минут – это вполне реально. Вам нужно будет заранее приготовить тесто для пиццы или купить его в магазине, раскатать на присыпанной мукой поверхности и перенести на сковороду. Затем подрумянить с одной стороны, перевернуть, выложить начинку и довести до готовности. 

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:

Пицца на сковороде за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

  • 450 г готового теста для пиццы комнатной температуры
  • Мука для присыпки поверхности
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 чашки соуса для пиццы или соуса маринара
  • 3 чашки сыра моцарелла
  • 15 ломтиков колбасы пепперони 
  • Свежая петрушка или базилик

Читайте также
Рецепт полезной "пиццы" без теста от Марины Боржемской-Узелковой

Рецепт приготовления:

  1. На присыпанную мукой рабочую поверхность выложите тесто и раскатайте его в круг диаметром от 25 до 30 см. 
  2. Разогрейте чугунную сковороду диаметром 30 см с оливковым маслом и перенесите на нее тесто.
  3. Готовьте на среднем огне, пока низ пиццы слегка не подрумянится, от 2 до 3 минут.
  4. Переверните тесто и уменьшите огонь. Намажьте соусом для пиццы (обязательно оставьте свободный бортик), равномерно разложите тертый сыр и колбасу.
  5. Накройте сковороду крышкой и готовьте, пока сыр не расплавится, от 2 до 3 минут. Если вы хотите подрумянить сыр, поставьте сковородку под гриль. Следите, чтобы он не подгорел.
  6. По желанию украсьте зеленью. Пиццу, приготовленную на сковороде, желательно подавать сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетическую пиццу из кабачков. "Сегодня" также делились рецептами вкусной вегетарианской пиццы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром Как приготовить шарлотку с яблоками в мультиварке Рецепт дня: жаркое из курицы с летними овощами Куриные стрипсы: полезный рецепт от Кортни Кардашьян
пицца тесто рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Популярные статьи

Сегодня, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 18:26Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Вчера, 13:55Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 13:11Fun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

Вчера, 13:01Психология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

Вчера, 13:00Афиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

Вчера, 08:35Техно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

25 маяWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

25 маяШоу-бизнес

Honeymoon: Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

25 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": что известно о победительнице шоу

25 маяFun

Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

25 маяTravel

Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

Новости партнеров

6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику
5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику
30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь