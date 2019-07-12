Как приготовить пирог с абрикосами на сметане: пошаговый рецепт

Рецепт пышного и вкусного пирога с абрикосовой начинкой

Абрикосовый пирог на сметане Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный пирог с абрикосами? Мы предлагаем испечь Тирольский пирог с абрикосами на сметане. В нем удачно сочетаются мягкое тесто и ароматная фруктовая начинка.

Смотрите видео, как приготовить сметанный пирог без выпечки:

По желанию вы можете использовать другие сезонные фрукты или ягоды. А если у вас нет сливок, просто добавьте больше сметаны.

Песочный пирог с абрикосами на сметане

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 100 г

Сметана – 100 г

Яйца – 2-3 шт.

Мука – 250 г

Сливки – 50 мл

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Абрикосы – 500 г

Ваниль и/или корица

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Способ приготовления:

В миске растереть мягкое сливочное масло, сахар, сметану, сливки и яйца. Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить к яичной массе. Хорошо перемешать тесто. Духовку разогреть до 180 С. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и смазать маслом. В форму налить половину приготовленного теста и выпекать в течение 10 минут. Тем временем освободить абрикосы от косточек. Выложить на подпеченное тесто срезом вниз, посыпать молотой корицей или ванильным сахаром. На фрукты вылить вторую часть теста. Отправить в духовку на 40-45 минут. Готовность проверить зубочисткой. По желанию пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой или смазать абрикосовым джемом.

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