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Как приготовить пирог с абрикосами на сметане: пошаговый рецепт

Рецепт пышного и вкусного пирога с абрикосовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Абрикосовый пирог на сметане
Абрикосовый пирог на сметане
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный пирог с абрикосами? Мы предлагаем испечь Тирольский пирог с абрикосами на сметане. В нем удачно сочетаются мягкое тесто и ароматная фруктовая начинка.

Смотрите видео, как приготовить сметанный пирог без выпечки:

По желанию вы можете использовать другие сезонные фрукты или ягоды. А если у вас нет сливок, просто добавьте больше сметаны.

Песочный пирог с абрикосами на сметане

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Яйца – 2-3 шт. 
  • Мука – 250 г
  • Сливки – 50 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Абрикосы – 500 г
  • Ваниль и/или корица

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Способ приготовления:

  1. В миске растереть мягкое сливочное масло, сахар, сметану, сливки и яйца. 
  2. Муку просеять вместе с разрыхлителем, добавить к яичной массе. Хорошо перемешать тесто.
  3. Духовку разогреть до 180 С.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и смазать маслом. 
  5. В форму налить половину приготовленного теста и выпекать в течение 10 минут. 
  6. Тем временем освободить абрикосы от косточек. Выложить на подпеченное тесто срезом вниз, посыпать молотой корицей или ванильным сахаром. На фрукты вылить вторую часть теста. Отправить в духовку на 40-45 минут.
  7. Готовность проверить зубочисткой. По желанию пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой или смазать абрикосовым джемом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный пирог на кефире. "Сегодня" также писали, как приготовить дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

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Источник: Сегодня
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