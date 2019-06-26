Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить пирог с малиной и персиками: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного летнего пирога с фруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Пирог с малиной и персиками
Пирог с малиной и персиками
Фото: Depositphotos

Пирог с персиками и малиной получается не только вкусным, но и полезным за счет добавления овсяных хлопьев. Готовя выпечку летом, вы всегда можете экспериментировать с набором фруктов: добавлять абрикосы, яблоки, вишни, ежевику или клубнику.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Персиковый пирог с малиной

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 150 мл сахара
  • 2 яйца
  • 200 мл муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100-150 мл овсяных хлопьев
  • Щепотка соли
  • 2-3 персика
  • 100-120 г малины или черники
  • 1-1,5 ст.л. сахара

Читайте также
Быстрый рецепт к чаю: готовим кобблер с персиками и малиной

Рецепт приготовления:

  1. Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня.
  2. Добавить сахар, перемешать.
  3. Затем добавить яйца, еще раз перемешать.
  4. Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать.
  5. Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять.
  6. Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто.
  7. Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром.
  8. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить.
  9. По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.

На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить вареники с вишней по рецепту Татьяны Литвиновой Как приготовить желе "Битое стекло": пошаговый рецепт Творожная запеканка: как приготовить быстро Как приготовить идеальный летний салат: пошаговый рецепт от Кортни Кардашьян
пирог малина выпечка рецепт персик
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Торт
Торт "Сникерс" - реальная находка для сладкоежек
Чельпек (рецепт)
Чельпек (рецепт)
Як уповільнити ріст волосся в домашніх умовах
Як уповільнити ріст волосся в домашніх умовах
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Не тільки сивина і зморшки: як зрозуміти, що ви старієте
Не тільки сивина і зморшки: як зрозуміти, що ви старієте
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь