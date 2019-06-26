Как приготовить пирог с малиной и персиками: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного летнего пирога с фруктами

Пирог с малиной и персиками Фото: Depositphotos

Пирог с персиками и малиной получается не только вкусным, но и полезным за счет добавления овсяных хлопьев. Готовя выпечку летом, вы всегда можете экспериментировать с набором фруктов: добавлять абрикосы, яблоки, вишни, ежевику или клубнику.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Персиковый пирог с малиной

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

150 мл сахара

2 яйца

200 мл муки

1 ч.л. разрыхлителя

100-150 мл овсяных хлопьев

Щепотка соли

2-3 персика

100-120 г малины или черники

1-1,5 ст.л. сахара

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Рецепт приготовления:

Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня. Добавить сахар, перемешать. Затем добавить яйца, еще раз перемешать. Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать. Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять. Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто. Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром. Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить. По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.

На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.

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