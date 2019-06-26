Как приготовить пирог с малиной и персиками: пошаговый рецепт
Рецепт вкусного летнего пирога с фруктами
Пирог с персиками и малиной получается не только вкусным, но и полезным за счет добавления овсяных хлопьев. Готовя выпечку летом, вы всегда можете экспериментировать с набором фруктов: добавлять абрикосы, яблоки, вишни, ежевику или клубнику.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
Персиковый пирог с малиной
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 150 мл сахара
- 2 яйца
- 200 мл муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100-150 мл овсяных хлопьев
- Щепотка соли
- 2-3 персика
- 100-120 г малины или черники
- 1-1,5 ст.л. сахара
Рецепт приготовления:
- Растопить сливочное масло в кастрюльке, снять с огня.
- Добавить сахар, перемешать.
- Затем добавить яйца, еще раз перемешать.
- Добавить муку, соду, овсяные хлопья и щепотку соли, перемешать.
- Застелить разъемную форму для выпечки и выложить тесто, разровнять.
- Разрезать персики на половинки, вынуть косточки. Нарезать дольками и выложить на тесто.
- Сверху распределить промытые ягоды, присыпать сахаром.
- Отправить пирог в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Перед подачей остудить.
- По желанию подавать пирог вместе с шариком мороженого.
На заметку: чтобы вам было удобнее определять количество сухих ингредиентов, возьмите мерный стакан с отметками.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.
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Источник: Сегодня