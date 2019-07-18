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Как приготовить пирог с малиной и взбитыми сливками: пошаговый рецепт

Готовим бисквитный пирог с ягодами и сливочным кремом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:59
Малиновый пирог со взбитыми сливками
Малиновый пирог со взбитыми сливками
Фото: Depositphotos

Бисквитный пирог с малиной и ягодами – прекрасный вариант для летнего праздника. Вам нужно будет приготовить тесто, испечь его на противне и остудить. А затем покрыть слоем свежих ягод и кремом из взбитых сливок.

Смотрите видео, как приготовить крем из сливок:

Малину в рецепте можно заменить любыми сезонными ягодами – клубникой, ежевикой или голубикой. Кроме этого, десерт можно украсить листиками мяты.

Малиновый пирог со взбитыми сливками

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука – 250 г
  • Разрыхлитель – 3 ч. л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар – 250 г
  • Ванильный сахар – 15 г
  • Растительное масло – 125 г
  • Минеральная вода – 150 мл

Для начинки:

  • Малина – 750-1000 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Сливки 30% – 500 мл
  • Ванильный сахар – 2 упаковки
  • Желатин – 3 маленьких упаковки
  • Сметана 25% – 600 мл

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Способ приготовления:

  1. Для теста смешать венчиком муку и разрыхлитель. Отдельно смешать яйца, сахар и ванильный сахар, вымесить при помощи миксера (1 минуту), меняя скорость от низкой до высокой.
  2. Добавить растительное масло и минеральную воду, перемешать. Всыпать половину муки, вымешать миксером на небольшой скорости, добавить остальную муку.
  3. Тесто выложить на противень, смазанный сливочным маслом, в виде квадрата или прямоугольника. Поставить в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать примерно 25 минут. Готовность проверить зубочисткой.
  4. Достать корж, дать остыть, малину смешать с сахарной пудрой и разложить ровным слоем по коржу.
  5. Сливки взбить с ванильным сахаром и желатином, добавить сметану, тщательно перемешать.
  6. Выложить сливочный крем поверх малины, аккуратно разровнять, поставить в холодильник на 1 час.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить желейный торт с малиной.

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Источник: Сегодня
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