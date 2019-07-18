Как приготовить пирог с малиной и взбитыми сливками: пошаговый рецепт
Готовим бисквитный пирог с ягодами и сливочным кремом
Бисквитный пирог с малиной и ягодами – прекрасный вариант для летнего праздника. Вам нужно будет приготовить тесто, испечь его на противне и остудить. А затем покрыть слоем свежих ягод и кремом из взбитых сливок.
Смотрите видео, как приготовить крем из сливок:
Малину в рецепте можно заменить любыми сезонными ягодами – клубникой, ежевикой или голубикой. Кроме этого, десерт можно украсить листиками мяты.
Малиновый пирог со взбитыми сливками
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука – 250 г
- Разрыхлитель – 3 ч. л.
- Яйцо – 4 шт.
- Сахар – 250 г
- Ванильный сахар – 15 г
- Растительное масло – 125 г
- Минеральная вода – 150 мл
Для начинки:
- Малина – 750-1000 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Сливки 30% – 500 мл
- Ванильный сахар – 2 упаковки
- Желатин – 3 маленьких упаковки
- Сметана 25% – 600 мл
Способ приготовления:
- Для теста смешать венчиком муку и разрыхлитель. Отдельно смешать яйца, сахар и ванильный сахар, вымесить при помощи миксера (1 минуту), меняя скорость от низкой до высокой.
- Добавить растительное масло и минеральную воду, перемешать. Всыпать половину муки, вымешать миксером на небольшой скорости, добавить остальную муку.
- Тесто выложить на противень, смазанный сливочным маслом, в виде квадрата или прямоугольника. Поставить в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать примерно 25 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Достать корж, дать остыть, малину смешать с сахарной пудрой и разложить ровным слоем по коржу.
- Сливки взбить с ванильным сахаром и желатином, добавить сметану, тщательно перемешать.
- Выложить сливочный крем поверх малины, аккуратно разровнять, поставить в холодильник на 1 час.
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Источник: Сегодня