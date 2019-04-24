Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке
Рецепт яблочного пирога на сметане
Мультиварка прекрасно подходит для приготовления вкусной домашней выпечки. Такой яблочный пирог на сметане – очень простой и сытный. Это отличное решение для чаепития в семейном кругу.
Пирог с яблоками в мультиварке
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 200 г
- Сметана – 120 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 3 шт
- Мука – 250 г
- Яблоки – 2-3 шт.
- Разрыхлитель – 1 ст. ложка
- Ванильный сахар – 10 г
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Рецепт приготовления:
- Белки отделить от желтков. Желтки отложить, белки убрать в холодильник.
- Соединить в глубокой чашке растопленное сливочное масло, сахар и ваниль. По одному ввести желтки, продолжая взбивать массу. Добавить сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто.
- Белки вынуть из холодильника и со щепоткой соли взбить в крепкую пену. Ввести белки в тесто и аккуратно перемешать.
- Полученное тесто выложить в смазанную маслом чашу мультиварки.
- Яблоки помыть (можно очистить от кожуры), удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Выложить ломтики яблок внахлест на тесто.
- Выпекать в режиме "Выпечка" 70-80 минут. Перед подачей остудить. По желанию посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой. Мы также писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.
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Источник: Сегодня