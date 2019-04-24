Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке

Рецепт яблочного пирога на сметане

Яблочный пирог на сметане в мультиварке Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления вкусной домашней выпечки. Такой яблочный пирог на сметане – очень простой и сытный. Это отличное решение для чаепития в семейном кругу.

Пирог с яблоками в мультиварке

Ингредиенты:

Сливочное масло – 200 г

Сметана – 120 г

Сахар – 150 г

Яйца – 3 шт

Мука – 250 г

Яблоки – 2-3 шт.

Разрыхлитель – 1 ст. ложка

Ванильный сахар – 10 г

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Рецепт приготовления:

Белки отделить от желтков. Желтки отложить, белки убрать в холодильник. Соединить в глубокой чашке растопленное сливочное масло, сахар и ваниль. По одному ввести желтки, продолжая взбивать массу. Добавить сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто. Белки вынуть из холодильника и со щепоткой соли взбить в крепкую пену. Ввести белки в тесто и аккуратно перемешать. Полученное тесто выложить в смазанную маслом чашу мультиварки. Яблоки помыть (можно очистить от кожуры), удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Выложить ломтики яблок внахлест на тесто. Выпекать в режиме "Выпечка" 70-80 минут. Перед подачей остудить. По желанию посыпать сахарной пудрой.

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