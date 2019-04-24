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Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке

Рецепт яблочного пирога на сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Яблочный пирог на сметане в мультиварке
Яблочный пирог на сметане в мультиварке
Фото: Depositphotos

Мультиварка прекрасно подходит для приготовления вкусной домашней выпечки. Такой яблочный пирог на сметане – очень простой и сытный. Это отличное решение для чаепития в семейном кругу. 

Пирог с яблоками в мультиварке

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 200 г
  • Сметана – 120 г
  • Сахар – 150 г
  • Яйца – 3 шт
  • Мука – 250 г
  • Яблоки – 2-3 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ст. ложка
  • Ванильный сахар – 10 г

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Рецепт приготовления:

  1. Белки отделить от желтков. Желтки отложить, белки убрать в холодильник. 
  2. Соединить в глубокой чашке растопленное сливочное масло, сахар и ваниль. По одному ввести желтки, продолжая взбивать массу. Добавить сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто.
  3. Белки вынуть из холодильника и со щепоткой соли взбить в крепкую пену. Ввести белки в тесто и аккуратно перемешать. 
  4. Полученное тесто выложить в смазанную маслом чашу мультиварки.
  5. Яблоки помыть (можно очистить от кожуры), удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Выложить ломтики яблок внахлест на тесто.
  6. Выпекать в режиме "Выпечка" 70-80 минут. Перед подачей остудить. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой. Мы также писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Смотрите видео, как приготовить яблочный кекс по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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