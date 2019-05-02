Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке
Рецепт перевернутого яблочного пирога
Перевернутый яблочный пирог в мультиварке получается очень пышным и нежным. Для его приготовления вам понадобится минимум ингредиентов, но вкус выпечки непременно порадует.
Яблочная шарлотка в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан сахара
- 3-4 яйца
- 800 г яблок
- 50 г сливочного масла
- 2 ст.л. сахара
Рецепт приготовления:
- Яблоки очистите от кожуры, семенных коробочек и нарежьте ломтиками.
- Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст.л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле.
- Уложите на дно первый слой яблок. Это будет верх пирога. Затем выложите на первый слой остальные яблоки, не слишком плотно.
- Миксером взбейте яйца с сахаром, пока сахар не растворится.
- Добавьте стакан муки и продолжайте взбивать до консистенции сметаны.
- Вылейте тесто на яблоки
- Готовьте 40 минут в режиме "Выпечка". Проверьте зубочисткой.
- Переверните пирог на тарелку и подавайте вместе с шариком мороженого.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой. Мы также писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.
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Источник: Сегодня