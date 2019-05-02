Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке

Рецепт перевернутого яблочного пирога

Яблочный пирог в мультиварке Фото: Depositphotos

Перевернутый яблочный пирог в мультиварке получается очень пышным и нежным. Для его приготовления вам понадобится минимум ингредиентов, но вкус выпечки непременно порадует.

Яблочная шарлотка в мультиварке

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан сахара

3-4 яйца

800 г яблок

50 г сливочного масла

2 ст.л. сахара

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Рецепт приготовления:

Яблоки очистите от кожуры, семенных коробочек и нарежьте ломтиками. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст.л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле. Уложите на дно первый слой яблок. Это будет верх пирога. Затем выложите на первый слой остальные яблоки, не слишком плотно. Миксером взбейте яйца с сахаром, пока сахар не растворится. Добавьте стакан муки и продолжайте взбивать до консистенции сметаны. Вылейте тесто на яблоки Готовьте 40 минут в режиме "Выпечка". Проверьте зубочисткой. Переверните пирог на тарелку и подавайте вместе с шариком мороженого.

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