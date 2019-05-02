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Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке

Рецепт перевернутого яблочного пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Яблочный пирог в мультиварке
Яблочный пирог в мультиварке
Фото: Depositphotos

Перевернутый яблочный пирог в мультиварке получается очень пышным и нежным. Для его приготовления вам понадобится минимум ингредиентов, но вкус выпечки непременно порадует.

Яблочная шарлотка в мультиварке

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 3-4 яйца
  • 800 г яблок
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст.л. сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Яблоки очистите от кожуры, семенных коробочек и нарежьте ломтиками.
  2. Включите мультиварку в режим подогрева и положите в кастрюльку кусочек масла, чтобы оно растаяло. Когда растает – слегка смажьте этим маслом стенки кастрюльки и добавьте 2 ст.л. сахара. Помешивайте деревянной или пластмассовой ложкой, пока сахар полностью не растворится в масле.
  3. Уложите на дно первый слой яблок. Это будет верх пирога. Затем выложите на первый слой остальные яблоки, не слишком плотно.
  4. Миксером взбейте яйца с сахаром, пока сахар не растворится.
  5. Добавьте стакан муки и продолжайте взбивать до консистенции сметаны.
  6. Вылейте тесто на яблоки
  7. Готовьте 40 минут в режиме "Выпечка". Проверьте зубочисткой.
  8. Переверните пирог на тарелку и подавайте вместе с шариком мороженого.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных плюшек с кремом по рецепту Татьяны Литвиновой. Мы также писали, как приготовить яблочный пирог на кефире.

Смотрите видео, как приготовить яблочный кекс по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: Сегодня
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