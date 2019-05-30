Как приготовить пирог "Зебра" с шоколадной глазурью
Рецепт пирога "Зебра" на сметане
Пирог "Зебра" – рецепт, который знают практически все. Он получил свое название благодаря тому, что готовится из белого и шоколадного теста, которые при выпечке образуют знаменитый "полосатый" узор.
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Классический пирог "Зебра" готовят на сметане, а вот покрывать его шоколадной глазурью или нет, уже дело вкуса. Подробный рецепт десерта читайте ниже.
Пирог "Зебра" на сметане
Для коржей:
- 1 1/2 чашки муки
- 1 1/2 ч. ложки разрыхлителя
- 1/2 ч. ложки соды
- 100 г мягкого сливочного масла
- 1 1/2 чашки сахара
- 3 яйца
- 1 чашка сметаны
- 1 1/2 ванильного экстракта
- 3 ст. ложки темного какао-порошка
Для глазури:
- 3/4 чашки сливок
- 170 г темного шоколада, нарезанного
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С. Смазать маслом форму с разъемными бортиками диаметром 25 см.
- Смешать муку, разрыхлитель и соду. Отдельно взбить сливочное масло с сахаром до пышности. По одному добавить яйца, затем ваниль. Вмешать треть сметаны, затем треть муки и так далее по очереди.
- Разделить тесто на две равные части. В одну часть добавить какао. Выложить около половины чашки темного теста в форму, затем в середину этого теста – столько же светлого, затем снова темное, светлое. Повторять, пока не закончится тесто.
- Выпекать около часа, готовность проверить зубочисткой (она должна выходить из центра пирога сухой). Остудить в форме 10 минут, вынуть, дать остыть на решетке полностью.
- Сделать глазурь: в микроволновке растопить шоколад со сливками, часто останавливая и размешивая, пока глазурь не станет однородной. Полностью остудить.
- Покрыть пирог "Зебра" глазурью, дать ей застыть.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог "Зебра" по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного кекса "Зебра".
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Источник: Сегодня