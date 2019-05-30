Как приготовить пирог "Зебра" с шоколадной глазурью

Рецепт пирога "Зебра" на сметане

"Зебра" на сметане с шоколадной глазурью Фото: Depositphotos

Пирог "Зебра" – рецепт, который знают практически все. Он получил свое название благодаря тому, что готовится из белого и шоколадного теста, которые при выпечке образуют знаменитый "полосатый" узор.

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Классический пирог "Зебра" готовят на сметане, а вот покрывать его шоколадной глазурью или нет, уже дело вкуса. Подробный рецепт десерта читайте ниже.

Пирог "Зебра" на сметане

Для коржей:

1 1/2 чашки муки

1 1/2 ч. ложки разрыхлителя

1/2 ч. ложки соды

100 г мягкого сливочного масла

1 1/2 чашки сахара

3 яйца

1 чашка сметаны

1 1/2 ванильного экстракта

3 ст. ложки темного какао-порошка

Для глазури:

3/4 чашки сливок

170 г темного шоколада, нарезанного

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Смазать маслом форму с разъемными бортиками диаметром 25 см. Смешать муку, разрыхлитель и соду. Отдельно взбить сливочное масло с сахаром до пышности. По одному добавить яйца, затем ваниль. Вмешать треть сметаны, затем треть муки и так далее по очереди. Разделить тесто на две равные части. В одну часть добавить какао. Выложить около половины чашки темного теста в форму, затем в середину этого теста – столько же светлого, затем снова темное, светлое. Повторять, пока не закончится тесто. Выпекать около часа, готовность проверить зубочисткой (она должна выходить из центра пирога сухой). Остудить в форме 10 минут, вынуть, дать остыть на решетке полностью. Сделать глазурь: в микроволновке растопить шоколад со сливками, часто останавливая и размешивая, пока глазурь не станет однородной. Полностью остудить. Покрыть пирог "Зебра" глазурью, дать ей застыть.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог "Зебра" по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного кекса "Зебра".

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