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Как приготовить пирожки с мясом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:49

Пупусас – блюдо родом из Сальвадора

Пупусас – одно из самых известных блюд Сальвадора. Это жареные кукурузные пирожки, фаршированные сыром, свиной грудинкой или обжаренными бобами.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить сальвадорские пирожки с начинкой из мясного фарша, сыра и овощей. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пупусас с мясом и овощами

Пирожки с фаршем
Пирожки с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. растительного масла
  • 400 г свиной грудинки
  • 1 помидор
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец
  • 200 г моцареллы
  • 300 г пшеничной муки
  • 300 г кукурузной муки
  • 400 г воды
  • Соль, перец
  • Пряные травы
  • Мускатный орех

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Способ приготовления:

  1. Смешайте оба вида муки, добавьте соль. Влейте воду и замесите тесто. Отставьте его в сторону.
  2. Свинину нарежьте небольшими кубиками и обжарьте ее на растительном масле.
  3. Добавьте измельченный лук и жарьте до мягкости. Всыпьте нарезанные кубиками болгарский перец и помидор. Приправьте по вкусу.
  4. Измельчите получившуюся начинку в блендере.
  5. Тесто разделите на лепешки и расплющите их. Выложите в центр мясную начинку и тертый сыр. Сформируйте пирожки.
  6. Разогрейте сковороду с растительном масле и обжарьте пирожки до золотистого цвета с двух сторон.

Как подавать пупусас

Подавайте пирожки горячими вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанного зеленого лука.

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Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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