Как приготовить пирожки с мясом: пошаговый рецепт от Григория Германа
Пупусас – блюдо родом из Сальвадора
Пупусас – одно из самых известных блюд Сальвадора. Это жареные кукурузные пирожки, фаршированные сыром, свиной грудинкой или обжаренными бобами.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить сальвадорские пирожки с начинкой из мясного фарша, сыра и овощей. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Пупусас с мясом и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 400 г свиной грудинки
- 1 помидор
- 1 луковица
- 1 болгарский перец
- 200 г моцареллы
- 300 г пшеничной муки
- 300 г кукурузной муки
- 400 г воды
- Соль, перец
- Пряные травы
- Мускатный орех
Способ приготовления:
- Смешайте оба вида муки, добавьте соль. Влейте воду и замесите тесто. Отставьте его в сторону.
- Свинину нарежьте небольшими кубиками и обжарьте ее на растительном масле.
- Добавьте измельченный лук и жарьте до мягкости. Всыпьте нарезанные кубиками болгарский перец и помидор. Приправьте по вкусу.
- Измельчите получившуюся начинку в блендере.
- Тесто разделите на лепешки и расплющите их. Выложите в центр мясную начинку и тертый сыр. Сформируйте пирожки.
- Разогрейте сковороду с растительном масле и обжарьте пирожки до золотистого цвета с двух сторон.
Как подавать пупусас
Подавайте пирожки горячими вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанного зеленого лука.
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