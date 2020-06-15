Как приготовить пирожки с мясом: пошаговый рецепт от Григория Германа

Пупусас – блюдо родом из Сальвадора

Пупусас – одно из самых известных блюд Сальвадора. Это жареные кукурузные пирожки, фаршированные сыром, свиной грудинкой или обжаренными бобами.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить сальвадорские пирожки с начинкой из мясного фарша, сыра и овощей. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Пупусас с мясом и овощами

Пирожки с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

400 г свиной грудинки

1 помидор

1 луковица

1 болгарский перец

200 г моцареллы

300 г пшеничной муки

300 г кукурузной муки

400 г воды

Соль, перец

Пряные травы

Мускатный орех

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Способ приготовления:

Смешайте оба вида муки, добавьте соль. Влейте воду и замесите тесто. Отставьте его в сторону. Свинину нарежьте небольшими кубиками и обжарьте ее на растительном масле. Добавьте измельченный лук и жарьте до мягкости. Всыпьте нарезанные кубиками болгарский перец и помидор. Приправьте по вкусу. Измельчите получившуюся начинку в блендере. Тесто разделите на лепешки и расплющите их. Выложите в центр мясную начинку и тертый сыр. Сформируйте пирожки. Разогрейте сковороду с растительном масле и обжарьте пирожки до золотистого цвета с двух сторон.

Как подавать пупусас

Подавайте пирожки горячими вместе с соусом из сметаны и мелко нарезанного зеленого лука.

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