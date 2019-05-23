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Как приготовить пломбир: три простых рецепта

Рецепты мороженого в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Рецепт домашнего мороженого
Рецепт домашнего мороженого
Фото: freepik.com

Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в его натуральности. Для приготовления пломбира вам понадобится мороженица. Если ее нет, охлажденную смесь придется несколько раз взбить миксером.

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

Рецепт пломбира от Ирины Чадеевой

Рецепт домашнего мороженого с молоком и сливками
Рецепт домашнего мороженого с молоком и сливками
Фото: Pixabay

Ингредиенты на 4 порции:

  • 300 мл молока 3,2%
  • 250 г сливок 35%
  • 35 г сухого молока
  • 90 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 1 пакетик ванильного сахара

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте в кастрюльке сахар, ванильный сахар и сухое молоко.
  2. Понемногу влейте 250 мл молока, размешивая.
  3. Оставшиеся 50 мл молока смешайте с крахмалом.
  4. Молочную смесь в кастрюльке доведите до кипения, влейте крахмал и размешайте до загустения.
  5. Снимите с огня, через сито перелейте в небольшую посуду, накройте пленкой и остудите. Сливки для взбивания и молочная смесь должны быть холодными.
  6. Сливки взбейте до мягких пиков, смешайте с молочным киселем.
  7. Перелейте в мороженицу и замораживайте около 30 минут или по инструкции.
  8. Если мороженицы нет, каждые 15 минут можно доставать смесь из морозилки и перемешивать миксером.
  9. Готовое мягкое мороженое разлейте по стаканчикам (по 150 мл) и отправьте в морозилку на пару часов.

Домашнее мороженое: простой рецепт на желтках

Домашнее мороженое с ванилью
Домашнее мороженое с ванилью
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 г цельного молока
  • 500 г сливок 35%
  • 200 г сахара
  • 10 яичных желтков
  • 1 палочка ванили

Рецепт приготовления:

  1. Тщательно взбейте желтки с сахаром.
  2. Сливки смешайте с молоком и поставьте на водяную баню.
  3. Ванильную палочку разрежьте вдоль и вычистите семена.
  4. Положите семена и стручки в молочно-сливочную массу. Помешивая, доведите до температуры не более чем 85 °С (эту температуру можно определить, если погрузить в нашу массу деревянную палочку, вынуть ее, и провести поперек пальцем линию – если жидкость не стекает, значит, пора снимать с огня).
  5. После этого смешайте молочную массу и подготовленные желтки с сахаром. Чтобы желтки не свернулись, сначала нужно влить в них немного горячей сливочной массы, размешать, и лишь потом соединять все остальное.
  6. Посуду с полученной массой поставить в большую миску со льдом и взбейте веничком. Можно воспользоваться блендером, предварительно остудив будущее мороженое. Взбивать нужно до тех пор, пока масса основательно не загустеет.
  7. Затем ее нужно поместить в морозильную камеру. Процедуру с взбиванием повторяем 4-5 раз, чтобы получить по-настоящему нежную текстуру. 

Пломбир "Вкус детства" от Юлии Высоцкой: рецепт без желтков

Пломбир от Юлии Высоцкой
Пломбир от Юлии Высоцкой
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Молоко (3.2 жирность) – 300 мл
  • Сливки – 250 г
  • Молоко сухое – 35 г
  • Сахар – 90 г
  • Кукурузный крахмал – 10 г
  • Сахар ванильный – 1 пакетик

Рецепт приготовления:

  1. В кастрюльке перемешайте сухое молоко, обычный и ванильный сахар.
  2. Влейте 250 мл молока, размешайте и доведите смесь до кипения.
  3. В отдельной емкости смешайте 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
  4. Добавьте в кипящую молочную смесь и варите крем несколько минут до загустения. Полностью охладите.
  5. Холодные сливки взбейте до мягких пиков. 
  6. Венчиком смешайте обе массы.
  7. Вылейте мороженое в на противень и поставьте в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации.
  8. Через 5-6 часов мороженое будет готово.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого.  "Сегодня" также делились рецептом орехового мороженого в рожке.

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Источник: Сегодня
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