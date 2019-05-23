Как приготовить пломбир: три простых рецепта
Рецепты мороженого в домашних условиях
Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в его натуральности. Для приготовления пломбира вам понадобится мороженица. Если ее нет, охлажденную смесь придется несколько раз взбить миксером.
Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:
Рецепт пломбира от Ирины Чадеевой
Ингредиенты на 4 порции:
- 300 мл молока 3,2%
- 250 г сливок 35%
- 35 г сухого молока
- 90 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
- 1 пакетик ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Смешайте в кастрюльке сахар, ванильный сахар и сухое молоко.
- Понемногу влейте 250 мл молока, размешивая.
- Оставшиеся 50 мл молока смешайте с крахмалом.
- Молочную смесь в кастрюльке доведите до кипения, влейте крахмал и размешайте до загустения.
- Снимите с огня, через сито перелейте в небольшую посуду, накройте пленкой и остудите. Сливки для взбивания и молочная смесь должны быть холодными.
- Сливки взбейте до мягких пиков, смешайте с молочным киселем.
- Перелейте в мороженицу и замораживайте около 30 минут или по инструкции.
- Если мороженицы нет, каждые 15 минут можно доставать смесь из морозилки и перемешивать миксером.
- Готовое мягкое мороженое разлейте по стаканчикам (по 150 мл) и отправьте в морозилку на пару часов.
Домашнее мороженое: простой рецепт на желтках
Ингредиенты:
- 500 г цельного молока
- 500 г сливок 35%
- 200 г сахара
- 10 яичных желтков
- 1 палочка ванили
Рецепт приготовления:
- Тщательно взбейте желтки с сахаром.
- Сливки смешайте с молоком и поставьте на водяную баню.
- Ванильную палочку разрежьте вдоль и вычистите семена.
- Положите семена и стручки в молочно-сливочную массу. Помешивая, доведите до температуры не более чем 85 °С (эту температуру можно определить, если погрузить в нашу массу деревянную палочку, вынуть ее, и провести поперек пальцем линию – если жидкость не стекает, значит, пора снимать с огня).
- После этого смешайте молочную массу и подготовленные желтки с сахаром. Чтобы желтки не свернулись, сначала нужно влить в них немного горячей сливочной массы, размешать, и лишь потом соединять все остальное.
- Посуду с полученной массой поставить в большую миску со льдом и взбейте веничком. Можно воспользоваться блендером, предварительно остудив будущее мороженое. Взбивать нужно до тех пор, пока масса основательно не загустеет.
- Затем ее нужно поместить в морозильную камеру. Процедуру с взбиванием повторяем 4-5 раз, чтобы получить по-настоящему нежную текстуру.
Пломбир "Вкус детства" от Юлии Высоцкой: рецепт без желтков
Ингредиенты:
- Молоко (3.2 жирность) – 300 мл
- Сливки – 250 г
- Молоко сухое – 35 г
- Сахар – 90 г
- Кукурузный крахмал – 10 г
- Сахар ванильный – 1 пакетик
Рецепт приготовления:
- В кастрюльке перемешайте сухое молоко, обычный и ванильный сахар.
- Влейте 250 мл молока, размешайте и доведите смесь до кипения.
- В отдельной емкости смешайте 50 мл молока с кукурузным крахмалом.
- Добавьте в кипящую молочную смесь и варите крем несколько минут до загустения. Полностью охладите.
- Холодные сливки взбейте до мягких пиков.
- Венчиком смешайте обе массы.
- Вылейте мороженое в на противень и поставьте в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации.
- Через 5-6 часов мороженое будет готово.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. "Сегодня" также делились рецептом орехового мороженого в рожке.
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Источник: Сегодня