Как приготовить пломбир: три простых рецепта

Рецепты мороженого в домашних условиях

Рецепт домашнего мороженого Фото: freepik.com

Домашнее мороженое намного вкуснее, чем купленное в магазине. К тому же вы всегда можете быть уверены в его натуральности. Для приготовления пломбира вам понадобится мороженица. Если ее нет, охлажденную смесь придется несколько раз взбить миксером.

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

Рецепт пломбира от Ирины Чадеевой

Рецепт домашнего мороженого с молоком и сливками Фото: Pixabay

Ингредиенты на 4 порции:

300 мл молока 3,2%

250 г сливок 35%

35 г сухого молока

90 г сахара

10 г кукурузного крахмала

1 пакетик ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Смешайте в кастрюльке сахар, ванильный сахар и сухое молоко. Понемногу влейте 250 мл молока, размешивая. Оставшиеся 50 мл молока смешайте с крахмалом. Молочную смесь в кастрюльке доведите до кипения, влейте крахмал и размешайте до загустения. Снимите с огня, через сито перелейте в небольшую посуду, накройте пленкой и остудите. Сливки для взбивания и молочная смесь должны быть холодными. Сливки взбейте до мягких пиков, смешайте с молочным киселем. Перелейте в мороженицу и замораживайте около 30 минут или по инструкции. Если мороженицы нет, каждые 15 минут можно доставать смесь из морозилки и перемешивать миксером. Готовое мягкое мороженое разлейте по стаканчикам (по 150 мл) и отправьте в морозилку на пару часов.

Домашнее мороженое: простой рецепт на желтках

Домашнее мороженое с ванилью Фото: Pixabay

Ингредиенты:

500 г цельного молока

500 г сливок 35%

200 г сахара

10 яичных желтков

1 палочка ванили

Рецепт приготовления:

Тщательно взбейте желтки с сахаром. Сливки смешайте с молоком и поставьте на водяную баню. Ванильную палочку разрежьте вдоль и вычистите семена. Положите семена и стручки в молочно-сливочную массу. Помешивая, доведите до температуры не более чем 85 °С (эту температуру можно определить, если погрузить в нашу массу деревянную палочку, вынуть ее, и провести поперек пальцем линию – если жидкость не стекает, значит, пора снимать с огня). После этого смешайте молочную массу и подготовленные желтки с сахаром. Чтобы желтки не свернулись, сначала нужно влить в них немного горячей сливочной массы, размешать, и лишь потом соединять все остальное. Посуду с полученной массой поставить в большую миску со льдом и взбейте веничком. Можно воспользоваться блендером, предварительно остудив будущее мороженое. Взбивать нужно до тех пор, пока масса основательно не загустеет. Затем ее нужно поместить в морозильную камеру. Процедуру с взбиванием повторяем 4-5 раз, чтобы получить по-настоящему нежную текстуру.

Пломбир "Вкус детства" от Юлии Высоцкой: рецепт без желтков

Пломбир от Юлии Высоцкой Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Молоко (3.2 жирность) – 300 мл

Сливки – 250 г

Молоко сухое – 35 г

Сахар – 90 г

Кукурузный крахмал – 10 г

Сахар ванильный – 1 пакетик

Рецепт приготовления:

В кастрюльке перемешайте сухое молоко, обычный и ванильный сахар. Влейте 250 мл молока, размешайте и доведите смесь до кипения. В отдельной емкости смешайте 50 мл молока с кукурузным крахмалом. Добавьте в кипящую молочную смесь и варите крем несколько минут до загустения. Полностью охладите. Холодные сливки взбейте до мягких пиков. Венчиком смешайте обе массы. Вылейте мороженое в на противень и поставьте в морозильную камеру. Каждые 30 минут мороженое нужно перемешивать деревянной ложкой или взбивать блендером, чтобы избежать кристаллизации. Через 5-6 часов мороженое будет готово.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. "Сегодня" также делились рецептом орехового мороженого в рожке.

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