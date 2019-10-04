Как приготовить вкусный плов в казане на костре
Сделать вкусный плов можно на природе
Еда для осеннего пикника должна быть сытной и вкусной. Лучшее, что можно приготовить на природе в холодное время года – это плов.
Рецепт плова от костре мало отличается от приготовления на плите. В состав блюда входит основной набор ингредиентов, характерный для любого плова, будь то ферганский плов, узбекский плов или праздничный "Байром ош". Только не забудьте, что казан для плова должен быть жаропрочным, с толстым дном.
Рецепт плова на костре в казане
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Баранина – 1,2 кг
- Морковь – 800 г
- Лук репчатый – 300 г
- Чеснок – 100 г
- Масло подсолнечное – 50 мл
- Курдючный жир – 250 г
- Рис для плова – 1 кг
- Зира – 2 ст.л.
- Кориандр – 2 ч.л.
- Барбарис – 2 ст.л.
- Помидор сушеный – 1 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Острый перец – 1/2 ч.л.
Для украшения:
- Болгарский перец или чили
Для соуса:
- Творог в тубе (обезжиренный) – 500 г
- Вода – 200 мл
- Чеснок – 20 г
- Кинза – 50 г
- Укроп – 30 г
- Зеленый лук – 50 г
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Способ приготовления:
- Мясо чистим от жил и режем на крупные куски.
- Курдюк чистим и режем на небольшие кубики (1,5 см).
- Овощи моем и чистим. Лук режем полукольцами, морковь – крупной соломкой. Чеснок очищаем от шелухи, подрезаем корешок и делаем надрезы на внешних зубчиках.
- Рис перебираем, хорошо промываем под проточной водой (или пять раз промываем, меняя воду), отцеживаем.
- Разогреваем казан на большом огне, в малом количестве растительного масла растапливаем курдючный жир до образования шкварок. Шкварки вынимаем.
- Сначала готовим зирвак. Для этого обжариваем лук до мягкости и золотистости.
- Следом отправляется мясо. Мясо жарим до хорошей корочки со всех сторон! Поэтому важно, чтобы температура на первых этапах была максимальной.
- Через 10 минут добавляем морковь.
- Еще через 10 минут наливаем полтора литра воды, доводим до кипения.
- Кладем пряности, солим.
- Через 5 минут выравниваем зирвак, и поверх него равномерно распределяем весь наш рис.
- Уменьшаем огонь на минимум, вынимаем горящие головешки, оставляя под казаном лишь угли.
- Накрываем крышкой и ждем 40 минут.
- Через 20 минут можно перемешать рис. Не трогая зирвак, сгребаем рис к центру, затем тыльной стороной ложки разравниваем кучу.
- Перед самой подачей смешиваем обезжиренный творог с водой до состояния йогурта, добавляем соль, чеснок и рубленую зелень.
- Готовый плов раскладываем по тарелкам таким образом, чтобы снизу был рис, а сверху мясо.
- Подаем со свежими овощами и плошкой соуса.
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