Как приготовить вкусный плов в казане на костре

Сделать вкусный плов можно на природе

Еда для осеннего пикника должна быть сытной и вкусной. Лучшее, что можно приготовить на природе в холодное время года – это плов.

Рецепт плова от костре мало отличается от приготовления на плите. В состав блюда входит основной набор ингредиентов, характерный для любого плова, будь то ферганский плов, узбекский плов или праздничный "Байром ош". Только не забудьте, что казан для плова должен быть жаропрочным, с толстым дном.

Рецепт плова на костре в казане

Узбекский плов на костре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Баранина – 1,2 кг

Морковь – 800 г

Лук репчатый – 300 г

Чеснок – 100 г

Масло подсолнечное – 50 мл

Курдючный жир – 250 г

Рис для плова – 1 кг

Зира – 2 ст.л.

Кориандр – 2 ч.л.

Барбарис – 2 ст.л.

Помидор сушеный – 1 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Острый перец – 1/2 ч.л.

Для украшения:

Болгарский перец или чили

Для соуса:

Творог в тубе (обезжиренный) – 500 г

Вода – 200 мл

Чеснок – 20 г

Кинза – 50 г

Укроп – 30 г

Зеленый лук – 50 г

Способ приготовления:

Мясо чистим от жил и режем на крупные куски. Курдюк чистим и режем на небольшие кубики (1,5 см). Овощи моем и чистим. Лук режем полукольцами, морковь – крупной соломкой. Чеснок очищаем от шелухи, подрезаем корешок и делаем надрезы на внешних зубчиках. Рис перебираем, хорошо промываем под проточной водой (или пять раз промываем, меняя воду), отцеживаем. Разогреваем казан на большом огне, в малом количестве растительного масла растапливаем курдючный жир до образования шкварок. Шкварки вынимаем. Сначала готовим зирвак. Для этого обжариваем лук до мягкости и золотистости. Следом отправляется мясо. Мясо жарим до хорошей корочки со всех сторон! Поэтому важно, чтобы температура на первых этапах была максимальной. Через 10 минут добавляем морковь. Еще через 10 минут наливаем полтора литра воды, доводим до кипения. Кладем пряности, солим. Через 5 минут выравниваем зирвак, и поверх него равномерно распределяем весь наш рис. Уменьшаем огонь на минимум, вынимаем горящие головешки, оставляя под казаном лишь угли. Накрываем крышкой и ждем 40 минут. Через 20 минут можно перемешать рис. Не трогая зирвак, сгребаем рис к центру, затем тыльной стороной ложки разравниваем кучу. Перед самой подачей смешиваем обезжиренный творог с водой до состояния йогурта, добавляем соль, чеснок и рубленую зелень. Готовый плов раскладываем по тарелкам таким образом, чтобы снизу был рис, а сверху мясо. Подаем со свежими овощами и плошкой соуса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бограч на костре. "Сегодня" также писали, как вкусно запечь овощи на костре.

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