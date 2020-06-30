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Как сделать плов с телятиной: пошаговый рецепт от Андрея Дебрина

Сегодня, 12:53

Готовим вкусный домашний плов в казане

Андрей Дебрин – актер театра и кино, ведущий шоу "Реальная мистика" на телеканале "Украина". В эфире программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом рассыпчатого плова по-татарски с телятиной и овощами. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Плов с телятиной и овощами

Плов с телятиной
Плов с телятиной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг телятины
  • 600 г длиннозерного риса
  • 200 мл растительного масла
  • 6 луковиц
  • 3 моркови
  • 3 головки чеснока
  • 1 большой помидор
  • 5 помидоров черри
  • 4 лавровых листа

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Щепотка:

  • Соль
  • Молотый черный перец
  • Зелень
  • Перец черный горошком
  • Перец душистый горошком

Способ приготовления:

  1. Промойте рис, разогрейте в большом казане растительное масло.
  2. Нарежьте кубиками мясо и бросьте в казан.
  3. Когда телятина обжарится, добавьте лук и морковь (их нужно будет очистить и нарезать).
  4. Добавьте неочищенные дольки чеснока. На одну головку чеснока насадите помидор.
  5. Добавьте рис и влейте воду, всыпьте специи. Доведите до готовности.

Как подавать плов

Посыпьте плов зеленью и украсьте помидорами черри.

Напомним, ранее мы делились рецептом плова со свининой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как исправить пересоленный плов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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