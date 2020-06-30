Как сделать плов с телятиной: пошаговый рецепт от Андрея Дебрина

Готовим вкусный домашний плов в казане

Андрей Дебрин – актер театра и кино, ведущий шоу "Реальная мистика" на телеканале "Украина". В эфире программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом рассыпчатого плова по-татарски с телятиной и овощами. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.

Плов с телятиной и овощами

Плов с телятиной Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг телятины

600 г длиннозерного риса

200 мл растительного масла

6 луковиц

3 моркови

3 головки чеснока

1 большой помидор

5 помидоров черри

4 лавровых листа

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Щепотка:

Соль

Молотый черный перец

Зелень

Перец черный горошком

Перец душистый горошком

Способ приготовления:

Промойте рис, разогрейте в большом казане растительное масло. Нарежьте кубиками мясо и бросьте в казан. Когда телятина обжарится, добавьте лук и морковь (их нужно будет очистить и нарезать). Добавьте неочищенные дольки чеснока. На одну головку чеснока насадите помидор. Добавьте рис и влейте воду, всыпьте специи. Доведите до готовности.

Как подавать плов

Посыпьте плов зеленью и украсьте помидорами черри.

Напомним, ранее мы делились рецептом плова со свининой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как исправить пересоленный плов.

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