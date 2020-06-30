Как сделать плов с телятиной: пошаговый рецепт от Андрея Дебрина
Готовим вкусный домашний плов в казане
Андрей Дебрин – актер театра и кино, ведущий шоу "Реальная мистика" на телеканале "Украина". В эфире программы "Ранок з Україною" он поделился рецептом рассыпчатого плова по-татарски с телятиной и овощами. Пошаговый процесс приготовления с видео смотрите ниже.
Плов с телятиной и овощами
Ингредиенты:
- 1 кг телятины
- 600 г длиннозерного риса
- 200 мл растительного масла
- 6 луковиц
- 3 моркови
- 3 головки чеснока
- 1 большой помидор
- 5 помидоров черри
- 4 лавровых листа
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Щепотка:
- Соль
- Молотый черный перец
- Зелень
- Перец черный горошком
- Перец душистый горошком
Способ приготовления:
- Промойте рис, разогрейте в большом казане растительное масло.
- Нарежьте кубиками мясо и бросьте в казан.
- Когда телятина обжарится, добавьте лук и морковь (их нужно будет очистить и нарезать).
- Добавьте неочищенные дольки чеснока. На одну головку чеснока насадите помидор.
- Добавьте рис и влейте воду, всыпьте специи. Доведите до готовности.
Как подавать плов
Посыпьте плов зеленью и украсьте помидорами черри.
Напомним, ранее мы делились рецептом плова со свининой в мультиварке. Сегодня.Lifestyle также писали, как исправить пересоленный плов.
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