Как приготовить полезные молочные коктейли для всей семьи

Эти напитки не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу организму

Молочный коктейль с малиной Фото: Depositphotos

Молочный коктейль с мороженым – идеальный напиток для лета. Он вкусный, полезный и быстро готовится из доступных ингредиентов. Молочным коктейлем можно подкрепиться в любое время дня.

Смотрите видео, как выбрать мороженое для приготовления молочных коктейлей:

Вы можете корректировать пропорции каждого напитка в зависимости от ваших предпочтений. Для приготовления молочных коктейлей подойдут как свежие, так и замороженные фрукты и ягоды.

Малиновый молочный коктейль с овсянкой

Коктейль молочный с малиной Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г малины

100 г творога

50 г измельченных овсяных хлопьев

1 ст.л. жидкого меда

600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

Малину помойте и обсушите. Сложите в чашу блендера вместе с раскрошенным творогом и овсянкой. Влейте мед и молоко. Взбейте все ингредиенты до получения однородном массы.

Бананово-шоколадный молочный коктейль

Шоколадный молочный коктейль Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 банана

2 ст.л. какао-порошка

щепотка натуральной ванили

200 г пломбира

600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

Банан почистите и разломайте на кусочки. Отправьте в чашу блендера. Всыпьте темный какао-порошок без сахар и ваниль. Затем добавьте мороженое и молоко. Хорошо взбейте.

Молочный коктейль с черникой и бананом

Черничный коктейль с бананом и мороженым Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

200 г черники

2 банана

1 ст.л. меда

200 г пломбира

600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

Сложите ягоды и кусочки банана в блендер. Добавьте мед, мороженое и молоко. Взбивайте, пока смесь не станет однородной.

Молочный коктейль с клубникой и бананом

Молочный коктейль с клубникой и бананом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г клубники

2 банана

200 г пломбира

1 ст.л. меда

600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

Крупные ягоды клубники нарежьте, сложите в блендер вместе с ломтиками бананам. Добавьте мед, мороженое и молоко, хорошо взбейте.

Каждый рецепт рассчитан на 3-4 порции.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами молочных коктейлей с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусные холодные напитки из кофе.

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