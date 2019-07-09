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Как приготовить полезные молочные коктейли для всей семьи

Эти напитки не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу организму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Молочный коктейль с малиной
Молочный коктейль с малиной
Фото: Depositphotos

Молочный коктейль с мороженым – идеальный напиток для лета. Он вкусный, полезный и быстро готовится из доступных ингредиентов. Молочным коктейлем можно подкрепиться в любое время дня.

Смотрите видео, как выбрать мороженое для приготовления молочных коктейлей:

Вы можете корректировать пропорции каждого напитка в зависимости от ваших предпочтений. Для приготовления молочных коктейлей подойдут как свежие, так и замороженные фрукты и ягоды.

Малиновый молочный коктейль с овсянкой

Коктейль молочный с малиной
Коктейль молочный с малиной
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г малины
  • 100 г творога
  • 50 г измельченных овсяных хлопьев
  • 1 ст.л. жидкого меда
  • 600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

  1. Малину помойте и обсушите.
  2. Сложите в чашу блендера вместе с раскрошенным творогом и овсянкой. Влейте мед и молоко.
  3. Взбейте все ингредиенты до получения однородном массы.

Бананово-шоколадный молочный коктейль

Шоколадный молочный коктейль
Шоколадный молочный коктейль
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 2 ст.л. какао-порошка
  • щепотка натуральной ванили
  • 200 г пломбира
  • 600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

  1. Банан почистите и разломайте на кусочки. Отправьте в чашу блендера.
  2. Всыпьте темный какао-порошок без сахар и ваниль. Затем добавьте мороженое и молоко. Хорошо взбейте.

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Молочный коктейль с черникой и бананом

Черничный коктейль с бананом и мороженым
Черничный коктейль с бананом и мороженым
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 200 г черники
  • 2 банана
  • 1 ст.л. меда
  • 200 г пломбира
  • 600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

  1. Сложите ягоды и кусочки банана в блендер. Добавьте мед, мороженое и молоко.
  2. Взбивайте, пока смесь не станет однородной.

Молочный коктейль с клубникой и бананом

Молочный коктейль с клубникой и бананом
Молочный коктейль с клубникой и бананом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г клубники
  • 2 банана
  • 200 г пломбира
  • 1 ст.л. меда
  • 600 мл молока 2.5%

Способ приготовления:

  1. Крупные ягоды клубники нарежьте, сложите в блендер вместе с ломтиками бананам.
  2. Добавьте мед, мороженое и молоко, хорошо взбейте.

Каждый рецепт рассчитан на 3-4 порции.

Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами молочных коктейлей с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусные холодные напитки из кофе.

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Источник: Сегодня
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