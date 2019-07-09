Как приготовить полезные молочные коктейли для всей семьи
Эти напитки не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу организму
Молочный коктейль с мороженым – идеальный напиток для лета. Он вкусный, полезный и быстро готовится из доступных ингредиентов. Молочным коктейлем можно подкрепиться в любое время дня.
Смотрите видео, как выбрать мороженое для приготовления молочных коктейлей:
Вы можете корректировать пропорции каждого напитка в зависимости от ваших предпочтений. Для приготовления молочных коктейлей подойдут как свежие, так и замороженные фрукты и ягоды.
Малиновый молочный коктейль с овсянкой
Ингредиенты:
- 300 г малины
- 100 г творога
- 50 г измельченных овсяных хлопьев
- 1 ст.л. жидкого меда
- 600 мл молока 2.5%
Способ приготовления:
- Малину помойте и обсушите.
- Сложите в чашу блендера вместе с раскрошенным творогом и овсянкой. Влейте мед и молоко.
- Взбейте все ингредиенты до получения однородном массы.
Бананово-шоколадный молочный коктейль
Ингредиенты:
- 2 банана
- 2 ст.л. какао-порошка
- щепотка натуральной ванили
- 200 г пломбира
- 600 мл молока 2.5%
Способ приготовления:
- Банан почистите и разломайте на кусочки. Отправьте в чашу блендера.
- Всыпьте темный какао-порошок без сахар и ваниль. Затем добавьте мороженое и молоко. Хорошо взбейте.
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Молочный коктейль с черникой и бананом
Ингредиенты:
- 200 г черники
- 2 банана
- 1 ст.л. меда
- 200 г пломбира
- 600 мл молока 2.5%
Способ приготовления:
- Сложите ягоды и кусочки банана в блендер. Добавьте мед, мороженое и молоко.
- Взбивайте, пока смесь не станет однородной.
Молочный коктейль с клубникой и бананом
Ингредиенты:
- 300 г клубники
- 2 банана
- 200 г пломбира
- 1 ст.л. меда
- 600 мл молока 2.5%
Способ приготовления:
- Крупные ягоды клубники нарежьте, сложите в блендер вместе с ломтиками бананам.
- Добавьте мед, мороженое и молоко, хорошо взбейте.
Каждый рецепт рассчитан на 3-4 порции.
Напомним, ранее мы делились лучшими рецептами молочных коктейлей с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить вкусные холодные напитки из кофе.
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