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Как приготовить полезный омлет со шпинатом и сыром на завтрак

Рецепт вкусного омлета со шпинатом

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Омлет со шпинатом и сыром – это вкусный и диетический завтрак. Даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои полезные свойства.

Чтобы блюдо было еще более питательным, в яичную смесь можно добавить мелко нарезанную ветчину или отварное куриное филе.

Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом
Омлет со шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 г шпината
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1/4 репчатого лука
  • 2 яйца
  • 1 зубчик чеснока
  • 30-50 г сулугуни
  • Щепотка соли
  • Несколько веточек петрушки

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Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом.
  2. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
  3. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.

Как подавать омлет со шпинатом

Подавайте омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать шпинатные блинчики:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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