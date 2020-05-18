Как приготовить полезный омлет со шпинатом и сыром на завтрак
Рецепт вкусного омлета со шпинатом
Омлет со шпинатом и сыром – это вкусный и диетический завтрак. Даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои полезные свойства.
Чтобы блюдо было еще более питательным, в яичную смесь можно добавить мелко нарезанную ветчину или отварное куриное филе.
Омлет со шпинатом и сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 г шпината
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/4 репчатого лука
- 2 яйца
- 1 зубчик чеснока
- 30-50 г сулугуни
- Щепотка соли
- Несколько веточек петрушки
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Способ приготовления:
- Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом.
- Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
- Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.
Как подавать омлет со шпинатом
Подавайте омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.
Смотрите видео, как сделать шпинатные блинчики:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.
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Источник: Сегодня