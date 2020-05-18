Как приготовить полезный омлет со шпинатом и сыром на завтрак

Рецепт вкусного омлета со шпинатом

Омлет со шпинатом и сыром – это вкусный и диетический завтрак. Даже при тепловой обработке шпинат сохраняет свои полезные свойства.

Чтобы блюдо было еще более питательным, в яичную смесь можно добавить мелко нарезанную ветчину или отварное куриное филе.

Омлет со шпинатом и сыром



Омлет со шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

50 г шпината

1 ст. л. растительного масла

1/4 репчатого лука

2 яйца

1 зубчик чеснока

30-50 г сулугуни

Щепотка соли

Несколько веточек петрушки

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Способ приготовления:

Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде с растительным маслом. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еще 1-2 минуты, посолить. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр расплавился.

Как подавать омлет со шпинатом

Подавайте омлет вместе с цельнозерновым хлебом, свежими овощами и любыми соусами на ваш вкус.

Смотрите видео, как сделать шпинатные блинчики:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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