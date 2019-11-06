Как приготовить португальские пирожные с заварным кремом

Основа десерта – слоеное тесто, а начинка – заварной крем

Португальские пирожные с заварным кремом Фото: freepik.com

Паштел-де-ната – десерт, который известен во всем мире. Чтобы его попробовать, многие туристы специально едут в Португалию. В переводе название лакомства означает "пирожное со сливками".

Смотрите видео, как готовят пирожные с заварным кремом в Португалии:

Это очень опасные пирожные! Такие вкусные, что невозможно оторваться, пока все не исчезнут со стола.

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Паштел-де-ната: рецепт португальских пирожных

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

689 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста

4 яичных желтка

350 мл сливок 20-35%

200 г сахара

Столовая ложка муки

Стручок ванили

Лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

Размороженное слоеное тесто немного раскатать. Затем разрезать на квадраты и разложить по формочкам для маффинов, формируя из теста корзинки. Смешать желтки с сахаром и столовой ложкой муки. Сливки довести до кипения вместе с сердцевиной ванильного стручка. Не кипятить. Залить ими желтки, все время помешивая, добавить немного лимонного сока. Проварить крем на медленном огне до загустения. Разложить заварной крем по формочкам с тестом. Выпекать пирожные при 250 ºС в течение 15-20 минут.

История португальских пирожных с заварным кремом

Паштел-де-ната (Pastel de nata) – популярные португальские пирожные с заварным кремом. Они были придуманы католическими монахами в монастыре Жеронимуш в Лиссабоне до XVIII века. В те времена в монастырях использовали яичные белки для подкрахмаливания одежды, в частности, облачения монахинь. Оставшиеся желтки шли на приготовление тортов и пирожных.

Со временем рецепты сладкой выпечки и кондитерских изделий распространились по всей стране и на территории бывших португальских колоний.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный заварной крем.

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