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Как приготовить постную картофельную запеканку с рыбой

Рецепт запеканки из картофеля и рыбы в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Запеканка из картофеля и рыбы постная
Запеканка из картофеля и рыбы постная
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет продолжаться 40 дней – до 6 января. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте на обед вкусную картофельную запеканку с рыбным филе и луком.

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Постная запеканка из картофеля с рыбой

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы, например, трески
  • 1 кг картофеля
  • 2 средних луковицы
  • 1-2 ст.л. панировочных сухарей
  • 1-2 ст.л. рафинированного растительного масла
  • 1-2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. черного молотого перца
  • Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

  1. Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
  2. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
  3. Лук почистить и очень мелко нарезать.
  4. Картофель нарезать тонкими пластинками.
  5. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
  6. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
  7. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
  8. Третий слой – лук.
  9. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
  10. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
  11. Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.

Как подавать постную запеканку

Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.

Напомним, ранее мы писали, как сделать паштет из копченой скумбрии.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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