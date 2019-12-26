Как приготовить постную картофельную запеканку с рыбой

Рецепт запеканки из картофеля и рыбы в духовке

Запеканка из картофеля и рыбы постная Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет продолжаться 40 дней – до 6 января. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте на обед вкусную картофельную запеканку с рыбным филе и луком.

Постная запеканка из картофеля с рыбой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг рыбы, например, трески

1 кг картофеля

2 средних луковицы

1-2 ст.л. панировочных сухарей

1-2 ст.л. рафинированного растительного масла

1-2 ч.л. соли

1 ч.л. черного молотого перца

Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию

Способ приготовления:

Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости. Филе рыбы нарезать небольшими кусочками. Лук почистить и очень мелко нарезать. Картофель нарезать тонкими пластинками. Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями. Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить. Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить. Третий слой – лук. Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами. Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара. Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.

Как подавать постную запеканку

Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.

Напомним, ранее мы писали, как сделать паштет из копченой скумбрии.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.