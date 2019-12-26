Как приготовить постную картофельную запеканку с рыбой
Рецепт запеканки из картофеля и рыбы в духовке
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет продолжаться 40 дней – до 6 января. В течение этого периода православным христианам нельзя есть мясо, молоко и яйца.
Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:
Если вы хотите разнообразить свое постное меню, приготовьте на обед вкусную картофельную запеканку с рыбным филе и луком.
Постная запеканка из картофеля с рыбой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 122 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы, например, трески
- 1 кг картофеля
- 2 средних луковицы
- 1-2 ст.л. панировочных сухарей
- 1-2 ст.л. рафинированного растительного масла
- 1-2 ч.л. соли
- 1 ч.л. черного молотого перца
- Сушеные травы (укроп, петрушка, базилик) – по желанию
Способ приготовления:
- Если вы используете целую рыбину, разделайте ее на филе, удалив кожу и кости.
- Филе рыбы нарезать небольшими кусочками.
- Лук почистить и очень мелко нарезать.
- Картофель нарезать тонкими пластинками.
- Дно и борта формы для выпечки смазать маслом и посыпать панировочными сухарями.
- Первым слоем выложить ломтики картофеля – плотно, внахлест, без пропусков. Посолить и поперчить.
- Второй слой – рыбное филе. Посолить и поперчить.
- Третий слой – лук.
- Четвертый слой – ломтики картофеля. Смазать их маслом, посолить, поперчить и, по желанию, посыпать сушеными травами.
- Накрыть форму для выпечки фольгой, уплотнить, и сделать вилкой отверстия для выхода пара.
- Запекать в духовке при 180 °С в течение 1,5 часов. Первый час запекать под фольгой, затем фольгу убрать и готовить еще полчаса, чтобы картофель подрумянился.
Как подавать постную запеканку
Эта запеканка очень хороша со свежими овощами и зеленью. Соусов и добавок она не требует.
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Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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