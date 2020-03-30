Как приготовить постную тушеную капусту с грибами

Рецепт вкусной тушеной капусты с грибами и томатным соусом

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Мы предлагаем приготовить на обед вкусную тушеную капусту с грибами и томатным соусом. Ее можно подавать как основное блюдо или гарнир.

Тушеная капуста с грибами и овощами

Тушеная капуста с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 среднего кочана капусты

1 средняя морковь

1 средняя луковица

1 средний сладкий перец

Соль, сахар по вкусу

Прованские специи

1 ст.л. уксуса

Подсолнечное масло

2 ч.л. томатной пасты

Перец-горошек

Лавровый лист

500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой. Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Полезный совет

Для дополнительного аромата вы можете добавить немного молотых сушеных грибов. Будет достаточно всего чайной ложки.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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