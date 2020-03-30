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Как приготовить постную тушеную капусту с грибами

Рецепт вкусной тушеной капусты с грибами и томатным соусом

Ирина Павлина
Сегодня, 18:19

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Мы предлагаем приготовить на обед вкусную тушеную капусту с грибами и томатным соусом. Ее можно подавать как основное блюдо или гарнир.

Тушеная капуста с грибами и овощами

Тушеная капуста с грибами
Тушеная капуста с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 среднего кочана капусты
  • 1 средняя морковь
  • 1 средняя луковица
  • 1 средний сладкий перец
  • Соль, сахар по вкусу
  • Прованские специи
  • 1 ст.л. уксуса
  • Подсолнечное масло
  • 2 ч.л. томатной пасты
  • Перец-горошек
  • Лавровый лист
  • 500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

  1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой.
  3. Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
  4. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
  5. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
  6. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  7. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
  8. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
  9. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Полезный совет

Для дополнительного аромата вы можете добавить немного молотых сушеных грибов. Будет достаточно всего чайной ложки.

Смотрите видео, как выбрать капусту и уменьшить в ней количество нитратов:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами ленивых голубцов.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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