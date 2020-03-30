Как приготовить постную тушеную капусту с грибами
Рецепт вкусной тушеной капусты с грибами и томатным соусом
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Мы предлагаем приготовить на обед вкусную тушеную капусту с грибами и томатным соусом. Ее можно подавать как основное блюдо или гарнир.
Тушеная капуста с грибами и овощами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 среднего кочана капусты
- 1 средняя морковь
- 1 средняя луковица
- 1 средний сладкий перец
- Соль, сахар по вкусу
- Прованские специи
- 1 ст.л. уксуса
- Подсолнечное масло
- 2 ч.л. томатной пасты
- Перец-горошек
- Лавровый лист
- 500 г свежих шампиньонов
Способ приготовления:
- Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Лук нарезать кубиками, перец – соломкой.
- Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус.
- Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом.
- Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут.
- Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать.
- Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить.
- Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.
Полезный совет
Для дополнительного аромата вы можете добавить немного молотых сушеных грибов. Будет достаточно всего чайной ложки.
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