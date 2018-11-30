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Как приготовить постную яблочную шарлотку

Вкусная домашняя выпечка с яблоками и корицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Шарлотка с яблоками Фото: pixabay.com
Шарлотка с яблоками Фото: pixabay.com

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте яблочную шарлотку по нашему рецепту.

Яблочный пирог без яиц и молока

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 1 ч.л. соды
  • 100 г сахар
  • ванилин
  • молотая корица
  • 150 мл воды
  • 50 мл растительного масла
  • 2-3 яблока
  • сахарная пудра
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Рецепт приготовления:

  1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и масло, перемешать.
  2. Яблоки почистить и порезать на дольки.
  3. В форму выложить яблоки, залить жидким тестом и поставить в разогретую духовку. Выпекать, пока вставленная в центр пирога зубочистка не будет выходить сухой.
  4. Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" делился рецептом постных банановых оладий с корицей. Также мы рассказывали, как приготовить диетическое печенье без сахара.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом и розмарином:

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Источник: "Сегодня"
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