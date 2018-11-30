Как приготовить постную яблочную шарлотку
Вкусная домашняя выпечка с яблоками и корицей
Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте яблочную шарлотку по нашему рецепту.
Яблочный пирог без яиц и молока
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 1 ч.л. соды
- 100 г сахар
- ванилин
- молотая корица
- 150 мл воды
- 50 мл растительного масла
- 2-3 яблока
- сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и масло, перемешать.
- Яблоки почистить и порезать на дольки.
- В форму выложить яблоки, залить жидким тестом и поставить в разогретую духовку. Выпекать, пока вставленная в центр пирога зубочистка не будет выходить сухой.
- Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее "Сегодня" делился рецептом постных банановых оладий с корицей. Также мы рассказывали, как приготовить диетическое печенье без сахара.
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Источник: "Сегодня"