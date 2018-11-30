Как приготовить постную яблочную шарлотку

Вкусная домашняя выпечка с яблоками и корицей

Шарлотка с яблоками Фото: pixabay.com

Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте яблочную шарлотку по нашему рецепту.

Яблочный пирог без яиц и молока

Ингредиенты:

150 г муки

1 ч.л. соды

100 г сахар

ванилин

молотая корица

150 мл воды

50 мл растительного масла

2-3 яблока

сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Смешать все сухие ингредиенты, добавить воду и масло, перемешать. Яблоки почистить и порезать на дольки. В форму выложить яблоки, залить жидким тестом и поставить в разогретую духовку. Выпекать, пока вставленная в центр пирога зубочистка не будет выходить сухой. Готовую шарлотку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" делился рецептом постных банановых оладий с корицей. Также мы рассказывали, как приготовить диетическое печенье без сахара.

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