Как приготовить постные рыбные котлеты: три простых рецепта
Рецепты рыбных котлеты без яиц и молока
Рождественский пост 2019-2020 будет длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца.
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Постные рыбные котлеты по вкусу мясным практически не уступают. Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.
Постные рыбные котлеты: рецепт с рисом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г отварного риса
- 400 г филе минтая
- 1 большая луковица
- 3 ст.л. растительного масла для жарки без запаха
- 0,5 ч.л. соли
- 3 ст.л. пшеничной муки
- 3 ст.л. манки
- Растительное масло для жарки без запаха
Способ приготовления:
- Лук нарезать кубиками и обжарить на масле до прозрачности.
- Удалить кости из филе и пропустить через мясорубку. Смешать с рисом, солью и луком и еще раз пропустить через мясорубку. Хорошо перемешать руками.
- Разогреть масло на сковороде.
- Смешать муку с манкой.
- Сформировать котлеты, запанированный в полученной смеси и жарить с двух сторон до коричневой корочки.
Постные рыбные котлеты классические
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг чистого рыбного филе
- 600 г лука
- 1 ст. л. манной крупы
- 10 г соли
- Черный молотый перец по вкусу
- Мука – для панировки
Способ приготовления:
- Лук очистить от кожуры и нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полной готовности – лук должен стать прозрачным, карамельного цвета. Остудить.
- Чистое филе (без кожи и костей) вместе с луком пропустить трижды через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить соль, перец, манную крупу и хорошо вымешать фарш. Вымешанный фарш хорошо отбить.
- Фарш разделить на кусочки, из кусочков сформировать шарики, слегка их приплюснуть и запанировать в муке.
- Обжарить котлеты с двух сторон на среднем огне.
Постные рыбные котлеты с овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе белой рыбы
- 200 г брокколи
- 1 луковица
- 1 небольшая морковь
- 1 столовая ложка муки
- Немного муки или панировочных сухарей
- Соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Филе рыбы, лук, брокколи, морковь пропустить через мясорубку.
- Посолить, поперчить, добавить специи, муку. Хорошо перемешать.
- Обвалять в сухарях или муке. Обжарить с двух сторон.
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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