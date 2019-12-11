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Как приготовить постные рыбные котлеты: три простых рецепта

Рецепты рыбных котлеты без яиц и молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Постные рыбные котлеты
Постные рыбные котлеты
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 будет длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Постные рыбные котлеты по вкусу мясным практически не уступают. Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.

Постные рыбные котлеты: рецепт с рисом

Котлеты из рыбы с рисом
Котлеты из рыбы с рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г отварного риса
  • 400 г филе минтая
  • 1 большая луковица
  • 3 ст.л. растительного масла для жарки без запаха
  • 0,5 ч.л. соли
  • 3 ст.л. пшеничной муки
  • 3 ст.л. манки
  • Растительное масло для жарки без запаха

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать кубиками и обжарить на масле до прозрачности.
  2. Удалить кости из филе и пропустить через мясорубку. Смешать с рисом, солью и луком и еще раз пропустить через мясорубку. Хорошо перемешать руками.
  3. Разогреть масло на сковороде.
  4. Смешать муку с манкой.
  5. Сформировать котлеты, запанированный в полученной смеси и жарить с двух сторон до коричневой корочки.

Постные рыбные котлеты классические

Рыбные котлеты: пошаговый рецепт
Рыбные котлеты: пошаговый рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг чистого рыбного филе
  • 600 г лука
  • 1 ст. л. манной крупы
  • 10 г соли
  • Черный молотый перец по вкусу
  • Мука – для панировки

Способ приготовления:

  1. Лук очистить от кожуры и нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полной готовности – лук должен стать прозрачным, карамельного цвета. Остудить.
  2. Чистое филе (без кожи и костей) вместе с луком пропустить трижды через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить соль, перец, манную крупу и хорошо вымешать фарш. Вымешанный фарш хорошо отбить.
  3. Фарш разделить на кусочки, из кусочков сформировать шарики, слегка их приплюснуть и запанировать в муке.
  4. Обжарить котлеты с двух сторон на среднем огне.

Постные рыбные котлеты с овощами

Рыбные котлеты с овощами
Рыбные котлеты с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе белой рыбы
  • 200 г брокколи
  • 1 луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 1 столовая ложка муки
  • Немного муки или панировочных сухарей
  • Соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы, лук, брокколи, морковь пропустить через мясорубку.
  2. Посолить, поперчить, добавить специи, муку. Хорошо перемешать.
  3. Обвалять в сухарях или муке. Обжарить с двух сторон.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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