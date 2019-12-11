Как приготовить постные рыбные котлеты: три простых рецепта

Рецепты рыбных котлеты без яиц и молока

Постные рыбные котлеты Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 будет длится 40 дней – с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца.

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Постные рыбные котлеты по вкусу мясным практически не уступают. Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.

Постные рыбные котлеты: рецепт с рисом

Котлеты из рыбы с рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г отварного риса

400 г филе минтая

1 большая луковица

3 ст.л. растительного масла для жарки без запаха

0,5 ч.л. соли

3 ст.л. пшеничной муки

3 ст.л. манки

Растительное масло для жарки без запаха

Способ приготовления:

Лук нарезать кубиками и обжарить на масле до прозрачности. Удалить кости из филе и пропустить через мясорубку. Смешать с рисом, солью и луком и еще раз пропустить через мясорубку. Хорошо перемешать руками. Разогреть масло на сковороде. Смешать муку с манкой. Сформировать котлеты, запанированный в полученной смеси и жарить с двух сторон до коричневой корочки.

Постные рыбные котлеты классические

Рыбные котлеты: пошаговый рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг чистого рыбного филе

600 г лука

1 ст. л. манной крупы

10 г соли

Черный молотый перец по вкусу

Мука – для панировки

Способ приготовления:

Лук очистить от кожуры и нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полной готовности – лук должен стать прозрачным, карамельного цвета. Остудить. Чистое филе (без кожи и костей) вместе с луком пропустить трижды через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить соль, перец, манную крупу и хорошо вымешать фарш. Вымешанный фарш хорошо отбить. Фарш разделить на кусочки, из кусочков сформировать шарики, слегка их приплюснуть и запанировать в муке. Обжарить котлеты с двух сторон на среднем огне.

Постные рыбные котлеты с овощами

Рыбные котлеты с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г филе белой рыбы

200 г брокколи

1 луковица

1 небольшая морковь

1 столовая ложка муки

Немного муки или панировочных сухарей

Соль, перец, специи

Способ приготовления:

Филе рыбы, лук, брокколи, морковь пропустить через мясорубку. Посолить, поперчить, добавить специи, муку. Хорошо перемешать. Обвалять в сухарях или муке. Обжарить с двух сторон.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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