Как приготовить постный пирог с вареньем и орехами
Рецепт вкусного пирога из постного дрожжевого теста
Во время Рождественского поста, который пройдет с 28 ноября по 6 января, православным христианам устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Наш рецепт поможет вам испечь вкусный пирог к чаю, забыв про масло, яйца и молоко.
Постный пирог с вареньем и орехами
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 300 мл воды
- 10 г сухих дрожжей
- 3 ст.л. растительного масла
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 5 г ванильного сахара
- 1 ст.л. меда
- 200 г густого варенья (клубничного, малинового, абрикосового)
- 50 г грецких орехов
- цедра лимона
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Рецепт приготовления:
- Дрожжи развести в теплой воде, добавить половину муки и столовую ложку сахара, размешать.
- Отдельно перемешать оставшийся сахар, ваниль и тертую цедру одного лимона, добавить в тесто. Всыпать остальную муку, добавить соль, масло и тщательно вымесить. Убрать в тепло на 1 час.
- Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, разделить на две неравные части. Большая – основа пирога, ее нужно раскатать по размеру формы для выпечки. Меньшую следует разрезать на полоски, чтобы сделать решетку.
- Форму смазать растительным маслом, выложить тесто, сверху распределить варенье. Сделать сетку из теста, посыпать рублеными орехами.
- Развести мед с чайной ложкой воды и смазать пирог. Выпекать при 200 С до готовности, около 25-30 минут. Накрыть пирог полотенцем и дать ему остыть.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить постные пирожки с яблоками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептами пресного и дрожжевого слоеного теста.
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Источник: "Сегодня"