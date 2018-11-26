Как приготовить постный пирог с вареньем и орехами

Рецепт вкусного пирога из постного дрожжевого теста

Постный дрожжевой пирог Фото: freepik.com

Во время Рождественского поста, который пройдет с 28 ноября по 6 января, православным христианам устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Наш рецепт поможет вам испечь вкусный пирог к чаю, забыв про масло, яйца и молоко.

Постный пирог с вареньем и орехами

Ингредиенты:

400 г муки

300 мл воды

10 г сухих дрожжей

3 ст.л. растительного масла

100 г сахара

1/2 ч. л. соли

5 г ванильного сахара

1 ст.л. меда

200 г густого варенья (клубничного, малинового, абрикосового)

50 г грецких орехов

цедра лимона

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Рецепт приготовления:

Дрожжи развести в теплой воде, добавить половину муки и столовую ложку сахара, размешать. Отдельно перемешать оставшийся сахар, ваниль и тертую цедру одного лимона, добавить в тесто. Всыпать остальную муку, добавить соль, масло и тщательно вымесить. Убрать в тепло на 1 час. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности, разделить на две неравные части. Большая – основа пирога, ее нужно раскатать по размеру формы для выпечки. Меньшую следует разрезать на полоски, чтобы сделать решетку. Форму смазать растительным маслом, выложить тесто, сверху распределить варенье. Сделать сетку из теста, посыпать рублеными орехами. Развести мед с чайной ложкой воды и смазать пирог. Выпекать при 200 С до готовности, около 25-30 минут. Накрыть пирог полотенцем и дать ему остыть.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постные пирожки с яблоками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептами пресного и дрожжевого слоеного теста.

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