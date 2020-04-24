Как приготовить простой салат из редиса и огурцов
Вкусный и быстрый весенний салат
Яркий, сочный салат с редиской и огурцом – это отличное дополнение к весеннему обеду или ужину. Всего 10 минут – и салат уже на вашем столе.
Выбирая редис, помните, что здоровый и полезный овощ имеет ровную и гладкую шкурку, не должен быть лопнувшим, треснувшим. Качественный редис может быть только с хорошей сочной ботвой.
Салат из редиски с майонезом
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пучок салатных листьев
- 5-7 шт. редиса
- 1-2 свежих огурца
Для заправки:
- 1 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. майонеза
- Несколько веточек укропа
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Салат помыть, обсушить и порвать руками на небольшие кусочки.
- Редиску и огурец помыть и срезать кончики. Порезать полукольцами.
- Укроп и зеленый лук порубить.
- Смешать сметану и майонез в равных количествах, добавить нарезанную зелень.
- Салат посолить и заправить непосредственно перед подачей.
На заметку
Чтобы повысить хрустящие свойства редиски, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.
Смотрите видео, как сделать салат из редиски с плавленым сыром:
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
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