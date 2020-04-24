Как приготовить простой салат из редиса и огурцов

Вкусный и быстрый весенний салат

Яркий, сочный салат с редиской и огурцом – это отличное дополнение к весеннему обеду или ужину. Всего 10 минут – и салат уже на вашем столе.

Выбирая редис, помните, что здоровый и полезный овощ имеет ровную и гладкую шкурку, не должен быть лопнувшим, треснувшим. Качественный редис может быть только с хорошей сочной ботвой.

Салат из редиски с майонезом

Салат из редиса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 пучок салатных листьев

5-7 шт. редиса

1-2 свежих огурца

Для заправки:

1 ст.л. сметаны

1 ст.л. майонеза

Несколько веточек укропа

Несколько стеблей зеленого лука

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Салат помыть, обсушить и порвать руками на небольшие кусочки. Редиску и огурец помыть и срезать кончики. Порезать полукольцами. Укроп и зеленый лук порубить. Смешать сметану и майонез в равных количествах, добавить нарезанную зелень. Салат посолить и заправить непосредственно перед подачей.

На заметку

Чтобы повысить хрустящие свойства редиски, подержите ее несколько часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Смотрите видео, как сделать салат из редиски с плавленым сыром:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

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