Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить пышные ванильные сырники с изюмом

Рецепт вкусных сырников на завтрак

Ирина Павлина
Сегодня, 16:27

Не знаете, как приготовить вкусные сырники на завтрак? В этом нет ничего сложного, главное – выбрать хороший творог. Он не должен быть слишком влажным, чтобы сырники не потеряли форму при обжаривании.

Читайте также:
Как сделать постные сырники из тофу с бананом

Мы предлагаем сделать пышные сырники с ванилью и изюмом. Если вы не любите сушеный виноград, замените его вяленой клюквой или кусочками кураги.

Ванильные сырники с изюмом

Сырники из творога
Сырники из творога
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г творога
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л соли
  • 3 ст.л сахара
  • 1 ч.л ванильного сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 1/2 стакана темного изюма
  • Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать.
  2. Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать.
  3. Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать.
  4. На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки.
  5. Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке.
  6. Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета.
  7. Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

С чем подавать сырники

Готовое блюдо можно дополнить сметаной, йогуртом, джемом, медом или сгущенкой, а также свежими фруктами и ягодами.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Семь полезных продуктов, которые нельзя есть по утрам Как испечь постный кофейный пирог с яблоками и изюмом Вкусный постный завтрак: банановые оладьи на кокосовом молоке Как приготовить порционные творожные запеканки в формочках для кексов
завтрак творог изюм сырники ваниль
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Рецепт воздушных сырников в духовке
Рецепт воздушных сырников в духовке
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Travel

Безвизовые страны для украинцев в 2020 году: полный список

Сегодня, 11:45Food

Что приготовить на 8 Марта: простые рецепты для праздничного ужина

Вчера, 20:16Food

Великий пост 2020: полезное меню на день

Вчера, 17:08Fun

Корги, которые ненавидят жизнь: 9 забавных фото

Вчера, 15:41Fun

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

Вчера, 13:12Travel

Увидевший весь мир украинец назвал самую счастливою страну

Вчера, 10:42Fun

Популярный телеведущий случайно вышел в прямой эфир голым

Вчера, 10:10Food

Меню на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаСтиль

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

3 мартаEvents

Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020

3 мартаШоу-бизнес

За сердце "Холостяка" поборется участница популярного шоу: фото эффектной блондинки

3 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

3 мартаFood

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

3 мартаFood

Горячие блюда на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

3 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

2 мартаШоу-бизнес

"Сотни людей уже написали мне": 24-летняя Jerry Heil объяснила, почему заговорила о девственности

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Картофель с фаршем и помидорами в духовке запеканка: рецепт
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х