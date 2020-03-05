Как приготовить пышные ванильные сырники с изюмом
Рецепт вкусных сырников на завтрак
Не знаете, как приготовить вкусные сырники на завтрак? В этом нет ничего сложного, главное – выбрать хороший творог. Он не должен быть слишком влажным, чтобы сырники не потеряли форму при обжаривании.
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Мы предлагаем сделать пышные сырники с ванилью и изюмом. Если вы не любите сушеный виноград, замените его вяленой клюквой или кусочками кураги.
Ванильные сырники с изюмом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 240 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г творога
- 2 яйца
- 1/2 ч.л соли
- 3 ст.л сахара
- 1 ч.л ванильного сахара
- 100 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 1/2 стакана темного изюма
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать.
- Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать.
- Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки.
- Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке.
- Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета.
- Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
С чем подавать сырники
Готовое блюдо можно дополнить сметаной, йогуртом, джемом, медом или сгущенкой, а также свежими фруктами и ягодами.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.
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