Как приготовить пышные ванильные сырники с изюмом

Рецепт вкусных сырников на завтрак

Не знаете, как приготовить вкусные сырники на завтрак? В этом нет ничего сложного, главное – выбрать хороший творог. Он не должен быть слишком влажным, чтобы сырники не потеряли форму при обжаривании.

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Мы предлагаем сделать пышные сырники с ванилью и изюмом. Если вы не любите сушеный виноград, замените его вяленой клюквой или кусочками кураги.

Ванильные сырники с изюмом

Сырники из творога Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г творога

2 яйца

1/2 ч.л соли

3 ст.л сахара

1 ч.л ванильного сахара

100 г муки

1 ч.л разрыхлителя

1/2 стакана темного изюма

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Замочить в горячей воде изюм на 10 минут, промыть холодной водой и отжать. Творог размять вилкой. Добавить яйца, соль и сахар, ванильный сахар и изюм. Перемешать. Смешать муку с разрыхлителем и просеять в миску с творожной массой, перемешать. На рабочую поверхность насыпать примерно треть стакана муки. Руками сформировать из творожной массы круглые сырники и обвалять их в муке. Разогреть растительное масло, убавить огонь до среднего и пожарить с двух сторон до румяного цвета. Положить сырники на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

С чем подавать сырники

Готовое блюдо можно дополнить сметаной, йогуртом, джемом, медом или сгущенкой, а также свежими фруктами и ягодами.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.

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