Как приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов

Главное в приготовлении бисквита – хорошо взбить белки

Бисквит – основа многих домашних тортов. В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсиновую цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Эти ингредиенты нужно предварительно смешать с мукой.

Как же приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов, чтобы получилось быстро и вкусно?

Бисквит классический

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Сахар – 200 г (1 стакан)

Мука – 200 г (2 стакана)

Классический бисквит Фото: Depositphotos

Рецепт приготовления:

Яйца должны быть охлажденными, иначе они не взобьются как следует. Белки отделяем от желтков и взбиваем в густую пену. Затем всыпаем тонкой струйкой сахар, продолжая взбивать до тех пор, пока сахар полностью растворится, а пена станет такой густой, что будет держаться на венчике. Добавляем желтки в эту пену, слегка перемешиваем. Через сито тонкой струйкой всыпаем муку. Важно добавлять ее именно так, иначе в тесте будут комочки. Добавляя муку, уже не взбиваем всю массу, а перемешиваем деревянной лопаточкой, чтобы не появлялись пузырьки. Крайне важно, когда вы поставите будущий бисквит в духовку. Это нужно сделать как можно скорее, иначе тесто осядет. Поэтому духовка должна быть нагрета заранее, и точно так же заранее надо подготовить фрукты для начинки, если планируете заливать их тестом. Разъемную форму выстилаем пергаментом, выливаем туда тесто и ставим в заранее разогретую до 200-220 °С духовку. Выпекаем в течение 20-25 минут. Не открывайте духовку раньше, чем через 15 минут после того, как поставили туда тесто, иначе бисквит опадет. Когда он сверху потемнеет, можно проверять готовность. Проткните бисквит деревянной шпажкой или зубочисткой: если масса не прилипает к палочке, значит все готово. Вынимать из формы бисквит сразу нельзя, иначе он тоже "упадет". Необходимо дать ему остыть прямо в форме.

На заметку: Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.

Полезны ли торты"на заказ" – узнайте из видео:

Напомним, ранее мы делились советом, как быстро размягчить сливочное масло для выпечки. Также писали, как приготовить шоколадный бисквит в мультиварке.

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