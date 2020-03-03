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Как приготовить рассыпчатый рис на сковороде

Чтобы рис был рассыпчатым, его нужно предварительно обжарить в масле

Ирина Павлина
Сегодня, 18:43

Не знаете, как правильно готовить рис? На самом деле, способов существует очень много. Но самый простой и вкусный вариант – рассыпчатый рис на сковороде. Сделать его по силам даже начинающему кулинару.

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Чтобы разнообразить блюдо, можно добавить в него замороженные овощи или морепродукты, а также зелень, сухофрукты и разнообразные пряности.

Рассыпчатый рис на сковороде

Рис на сковороде
Рис на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса
  • 2 стакана бульона или кипяченой воды
  • Соль и специи по вкусу
  • 2 ст. ложки растительного или оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Сначала нужно хорошо промыть крупу. Промывать рис следует до того момента, пока вода не станет прозрачной. После этого слить всю жидкость.
  2. Разогреть сковороду с оливковым или растительным маслом, и поместить туда промытый рис. Обжаривать в течение пяти-семи минут.
  3. Налить в сковороду с обжаренным рисом воду или бульон. Бульон может быть любой, подойдет как овощной, так и рыбный, а также мясной. Выбор зависит от продукта, совместно с которым он будет подаваться.
  4. Затем добавить соль и специи по вкусу, перемешать и накрыть крышкой. Снизить нагрев и готовить в течение 20 минут или до готовности.
  5. Когда рассыпчатый рис будет готов, снять со сковороды крышку, чтобы ушел пар.

Как подавать рис

Это блюдо может быть отдельным или подаваться вместо дополнения к рыбе, грибам, мясу.

Смотрите видео, как приготовить итальянский пирог с рисом:

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

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Источник: domashniy.ru
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