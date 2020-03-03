Как приготовить рассыпчатый рис на сковороде
Чтобы рис был рассыпчатым, его нужно предварительно обжарить в масле
Не знаете, как правильно готовить рис? На самом деле, способов существует очень много. Но самый простой и вкусный вариант – рассыпчатый рис на сковороде. Сделать его по силам даже начинающему кулинару.
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Чтобы разнообразить блюдо, можно добавить в него замороженные овощи или морепродукты, а также зелень, сухофрукты и разнообразные пряности.
Рассыпчатый рис на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 127 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан риса
- 2 стакана бульона или кипяченой воды
- Соль и специи по вкусу
- 2 ст. ложки растительного или оливкового масла
Способ приготовления:
- Сначала нужно хорошо промыть крупу. Промывать рис следует до того момента, пока вода не станет прозрачной. После этого слить всю жидкость.
- Разогреть сковороду с оливковым или растительным маслом, и поместить туда промытый рис. Обжаривать в течение пяти-семи минут.
- Налить в сковороду с обжаренным рисом воду или бульон. Бульон может быть любой, подойдет как овощной, так и рыбный, а также мясной. Выбор зависит от продукта, совместно с которым он будет подаваться.
- Затем добавить соль и специи по вкусу, перемешать и накрыть крышкой. Снизить нагрев и готовить в течение 20 минут или до готовности.
- Когда рассыпчатый рис будет готов, снять со сковороды крышку, чтобы ушел пар.
Как подавать рис
Это блюдо может быть отдельным или подаваться вместо дополнения к рыбе, грибам, мясу.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.
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