Как приготовить рассыпчатый рис на сковороде

Чтобы рис был рассыпчатым, его нужно предварительно обжарить в масле

Не знаете, как правильно готовить рис? На самом деле, способов существует очень много. Но самый простой и вкусный вариант – рассыпчатый рис на сковороде. Сделать его по силам даже начинающему кулинару.

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Чтобы разнообразить блюдо, можно добавить в него замороженные овощи или морепродукты, а также зелень, сухофрукты и разнообразные пряности.

Рассыпчатый рис на сковороде

Рис на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан риса

2 стакана бульона или кипяченой воды

Соль и специи по вкусу

2 ст. ложки растительного или оливкового масла

Способ приготовления:

Сначала нужно хорошо промыть крупу. Промывать рис следует до того момента, пока вода не станет прозрачной. После этого слить всю жидкость. Разогреть сковороду с оливковым или растительным маслом, и поместить туда промытый рис. Обжаривать в течение пяти-семи минут. Налить в сковороду с обжаренным рисом воду или бульон. Бульон может быть любой, подойдет как овощной, так и рыбный, а также мясной. Выбор зависит от продукта, совместно с которым он будет подаваться. Затем добавить соль и специи по вкусу, перемешать и накрыть крышкой. Снизить нагрев и готовить в течение 20 минут или до готовности. Когда рассыпчатый рис будет готов, снять со сковороды крышку, чтобы ушел пар.

Как подавать рис

Это блюдо может быть отдельным или подаваться вместо дополнения к рыбе, грибам, мясу.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

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