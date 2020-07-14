Как приготовить рататуй с сыром в духовке

Рецепт классического французского рататуя с сыром и чесноком

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое готовится из баклажанов, кабачков или цукини, помидоров и сладкого перца. Его можно подавать как гарнир к запеченному мясу, птице или рыбе.

Классический рататуй в духовке можно сделать более сытным, если добавить в него тертый сыр. В нашем рецепте используется сулугуни, но вы можете взять моцареллу для пиццы или любой другой твердый сыр.

Рататуй с сыром в духовке

Рататуй с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кабачок

1 баклажан

3 спелых помидора

1 перец болгарский

100-150 г сулугуни или другого сыра

Масло оливковое

Чеснок

Соль

Перец

Тимьян

Способ приготовления:

Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно 2 столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока. Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 15 минут. Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.

Как подавать рататуй

Дать немного остыть, разделить на порционные куски. Подавать как самостоятельное блюдо или вместе с мясом, рыбой или птицей.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные цукини на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом итальянской запеканки из летних овощей.

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