Как приготовить рататуй с сыром в духовке
Рецепт классического французского рататуя с сыром и чесноком
Рататуй – это французское овощное блюдо, которое готовится из баклажанов, кабачков или цукини, помидоров и сладкого перца. Его можно подавать как гарнир к запеченному мясу, птице или рыбе.
Классический рататуй в духовке можно сделать более сытным, если добавить в него тертый сыр. В нашем рецепте используется сулугуни, но вы можете взять моцареллу для пиццы или любой другой твердый сыр.
Рататуй с сыром в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 77 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 3 спелых помидора
- 1 перец болгарский
- 100-150 г сулугуни или другого сыра
- Масло оливковое
- Чеснок
- Соль
- Перец
- Тимьян
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Способ приготовления:
- Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно 2 столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока.
- Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 15 минут.
- Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.
Как подавать рататуй
Дать немного остыть, разделить на порционные куски. Подавать как самостоятельное блюдо или вместе с мясом, рыбой или птицей.
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