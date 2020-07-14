Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить рататуй с сыром в духовке

Сегодня, 10:31

Рецепт классического французского рататуя с сыром и чесноком

Рататуй – это французское овощное блюдо, которое готовится из баклажанов, кабачков или цукини, помидоров и сладкого перца. Его можно подавать как гарнир к запеченному мясу, птице или рыбе.

Классический рататуй в духовке можно сделать более сытным, если добавить в него тертый сыр. В нашем рецепте используется сулугуни, но вы можете взять моцареллу для пиццы или любой другой твердый сыр.

Рататуй с сыром в духовке

Рататуй с сыром
Рататуй с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 77 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1 баклажан
  • 3 спелых помидора
  • 1 перец болгарский
  • 100-150 г сулугуни или другого сыра
  • Масло оливковое
  • Чеснок
  • Соль
  • Перец
  • Тимьян

Читайте также:
Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога

Способ приготовления:

  1. Зубчики чеснока (количество по вашему вкусу) очистить и пропустить через пресс. Залить их оливковым маслом, примерно 2 столовыми ложками. Дать настояться, чтобы масло впитало в себя аромат чеснока.
  2. Нарезать овощи кружочками, посолить, поперчить и уложить в форму для запекания. Сверху положить веточку тимьяна. Сбрызнуть ароматным маслом и поставить запекаться в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 15 минут.
  3. Пока овощи запекаются, натереть на крупной терке сыр. Посыпать рататуй и запекать еще 5-10 минут.

Как подавать рататуй

Дать немного остыть, разделить на порционные куски. Подавать как самостоятельное блюдо или вместе с мясом, рыбой или птицей.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные цукини на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом итальянской запеканки из летних овощей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить зеленый борщ со шпинатом Как приготовить сырные палочки с дорблю и тимьяном Рецепт запеченной рыбы с помидорами и сыром в духовке Рецепт бисквитного торта с творожным суфле и желе от Лилии Ребрик
овощи рецепт французская кухня рататуй
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Закатываем летний салат по банкам: зимой будет как свежий
Закатываем летний салат по банкам: зимой будет как свежий
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина

Популярные статьи

Сегодня, 09:47Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Вчера, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Вчера, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

12 июляTravel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

12 июляПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

12 июляEvents

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июляEvents

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFun

День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

11 июляFood

Всемирный день шоколада: что нужно знать о любимом десерте

11 июляEvents

Праздник Петра и Павла-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Завернули мясо в фольгу и кладем на сковороду: просят еще
Завернули мясо в фольгу и кладем на сковороду: просят еще
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Павлик отреагировал на решение сына отказаться от лечения рака
Чебуреки из кабачков: сочная вкуснота
Чебуреки из кабачков: сочная вкуснота
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять