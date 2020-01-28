Как приготовить рис с замороженными овощами в мультиварке

Простой рецепт риса с овощами

Рис с замороженными овощами в мультиварке Фото: Depositphotos

Рис с замороженными овощами в мультиварке можно подавать как основное блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Для этого рецепта лучше всего подойдет длиннозерный рис – он не слипается, не разваривается и получается рассыпчатым.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

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Рис с замороженными овощами в мультиварке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стакана риса

Растительное масло

По 1/2 ч.л. черной горчицы, куркумы, кумина

250-300 г замороженных овощей (стручковой фасоли, зеленого горошка, перца)

1 помидор

1 маленькая морковь

3 стакана воды

1,5 ч.л. крупной соли или по вкусу

Способ приготовления:

Рис промыть несколько раз и хорошо слить воду. Включить мультиварку в режим "Жарка". Налить в чашу мультиварки немного растительного масла. Положить специи. Добавить натертую морковь и замороженные овощи. Закрыть крышку мультиварки и обжаривать овощи в течение 10 минут (во время обжаривания один-два раза перемешать). Добавить нарезанный помидор и промытый рис. Перемешать. Обжаривать еще пять минут. Налить горячую воду и посолить. Закрыть крышку, включить режим "Рис" и готовить до звукового сигнала.

На заметку

Чтобы отмерить ингредиенты, используйте стакан для мультиварки емкостью 160 мл.

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