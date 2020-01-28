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Как приготовить рис с замороженными овощами в мультиварке

Простой рецепт риса с овощами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17
Рис с замороженными овощами в мультиварке
Рис с замороженными овощами в мультиварке
Фото: Depositphotos

Рис с замороженными овощами в мультиварке можно подавать как основное блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Для этого рецепта лучше всего подойдет длиннозерный рис – он не слипается, не разваривается и получается рассыпчатым.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

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Рис с замороженными овощами в мультиварке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стакана риса
  • Растительное масло
  • По 1/2 ч.л. черной горчицы, куркумы, кумина
  • 250-300 г замороженных овощей (стручковой фасоли, зеленого горошка, перца)
  • 1 помидор
  • 1 маленькая морковь
  • 3 стакана воды
  • 1,5 ч.л. крупной соли или по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис промыть несколько раз и хорошо слить воду.
  2. Включить мультиварку в режим "Жарка". Налить в чашу мультиварки немного растительного масла. Положить специи.
  3. Добавить натертую морковь и замороженные овощи. Закрыть крышку мультиварки и обжаривать овощи в течение 10 минут (во время обжаривания один-два раза перемешать).
  4. Добавить нарезанный помидор и промытый рис. Перемешать.
  5. Обжаривать еще пять минут. Налить горячую воду и посолить.
  6. Закрыть крышку, включить режим "Рис" и готовить до звукового сигнала.

На заметку

Чтобы отмерить ингредиенты, используйте стакан для мультиварки емкостью 160 мл.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов из свинины в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, как варить рис для суши.

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Источник: Сегодня
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