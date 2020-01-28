Как приготовить рис с замороженными овощами в мультиварке
Простой рецепт риса с овощами
Рис с замороженными овощами в мультиварке можно подавать как основное блюдо или как гарнир к мясу, птице или рыбе. Для этого рецепта лучше всего подойдет длиннозерный рис – он не слипается, не разваривается и получается рассыпчатым.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
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Рис с замороженными овощами в мультиварке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 112 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стакана риса
- Растительное масло
- По 1/2 ч.л. черной горчицы, куркумы, кумина
- 250-300 г замороженных овощей (стручковой фасоли, зеленого горошка, перца)
- 1 помидор
- 1 маленькая морковь
- 3 стакана воды
- 1,5 ч.л. крупной соли или по вкусу
Способ приготовления:
- Рис промыть несколько раз и хорошо слить воду.
- Включить мультиварку в режим "Жарка". Налить в чашу мультиварки немного растительного масла. Положить специи.
- Добавить натертую морковь и замороженные овощи. Закрыть крышку мультиварки и обжаривать овощи в течение 10 минут (во время обжаривания один-два раза перемешать).
- Добавить нарезанный помидор и промытый рис. Перемешать.
- Обжаривать еще пять минут. Налить горячую воду и посолить.
- Закрыть крышку, включить режим "Рис" и готовить до звукового сигнала.
На заметку
Чтобы отмерить ингредиенты, используйте стакан для мультиварки емкостью 160 мл.
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Источник: Сегодня