Как приготовить рулет из индейки с вялеными томатами и сыром

Рецепт аппетитного рулета с начинкой

Рулет из индейки в духовке Фото: Depositphotos

Рулет из индейки с вялеными томатами, базиликом и сыром можно приготовить на ужин или подать в качестве праздничной закуски.

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Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.

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Рулет из индейки с вялеными томатами и сыром

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Филе индейки — 500-700 г

Вяленые томаты — 60 г

Сыр — 100 г

Базилик

Соль

Перец

Способ приготовления:

Грудку индейки разрежьте "книжкой". Для этого положите мясо на разделочную доску, сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте индейку пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска. Сыр натрите на крупной терке. Листья базилика порубите. Выложите вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и сверните рулетом. Обвяжите кулинарной нитью. Получившийся рулет выложите на противень, выстланный пергаментом, и запекайте 40 минут при 180 °С. Перед подачей снимите кулинарную нить и нарежьте.

Полезный совет

Чтобы мясо не пересохло в духовке, его можно обернуть тонкими ломтиками бекона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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