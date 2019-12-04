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Как приготовить рулет из индейки с вялеными томатами и сыром

Рецепт аппетитного рулета с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Рулет из индейки в духовке
Рулет из индейки в духовке
Фото: Depositphotos

Рулет из индейки с вялеными томатами, базиликом и сыром можно приготовить на ужин или подать в качестве праздничной закуски.

Смотрите видео, как приготовить пасту с курицей и медом:

Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.

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Рулет из индейки с вялеными томатами и сыром

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 500-700 г
  • Вяленые томаты — 60 г
  • Сыр — 100 г
  • Базилик
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Грудку индейки разрежьте "книжкой". Для этого положите мясо на разделочную доску, сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см.
  2. Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см.
  3. Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте индейку пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска.
  4. Сыр натрите на крупной терке. Листья базилика порубите. Выложите вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и сверните рулетом. Обвяжите кулинарной нитью.
  5. Получившийся рулет выложите на противень, выстланный пергаментом, и запекайте 40 минут при 180 °С. Перед подачей снимите кулинарную нить и нарежьте.

Полезный совет

Чтобы мясо не пересохло в духовке, его можно обернуть тонкими ломтиками бекона.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Источник: Сегодня
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