Как приготовить рулет из индейки с вялеными томатами и сыром
Рецепт аппетитного рулета с начинкой
Рулет из индейки с вялеными томатами, базиликом и сыром можно приготовить на ужин или подать в качестве праздничной закуски.
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Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.
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Рулет из индейки с вялеными томатами и сыром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Филе индейки — 500-700 г
- Вяленые томаты — 60 г
- Сыр — 100 г
- Базилик
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
- Грудку индейки разрежьте "книжкой". Для этого положите мясо на разделочную доску, сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см.
- Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см.
- Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте индейку пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска.
- Сыр натрите на крупной терке. Листья базилика порубите. Выложите вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и сверните рулетом. Обвяжите кулинарной нитью.
- Получившийся рулет выложите на противень, выстланный пергаментом, и запекайте 40 минут при 180 °С. Перед подачей снимите кулинарную нить и нарежьте.
Полезный совет
Чтобы мясо не пересохло в духовке, его можно обернуть тонкими ломтиками бекона.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
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Источник: Сегодня