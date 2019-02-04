Как приготовить рулет из лаваша: ТОП-5 рецептов

Рулет из лаваша с начинкой заменит наскучившие бутерброды

Рулет из лаваша с начинкой Фото: depositphotos.com

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Их приготовление не отнимет много времени и сил. Аппетитные рулетики с начинкой можно сделать буквально за несколько минут.

Рулет из лаваша с курицей и грибами

Лаваш с курицей и грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г куриного филе

250 г свежих шампиньонов

200 г плавленого сыра

1 репчатый лук

2 тонких лаваша

несколько веточек петрушки

соль, черный молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки помыть и обсушить. Лук порезать маленькими кубиками. Куриное филе и шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности. Затем добавить куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет. Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут. Мелко порезать листья петрушки. Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры. Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом. Жареные грибы с курицей можно предварительно пюрировать их блендере, и лишь затем намазать на лаваш. Поставить в холодильник на 1-2 часа. Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.

Рулет из лаваша с лососем

Лаваш с лососем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 лаваш

200 г слабосоленого лосося

200 г сливочного сыра

1 ст.л. лимонного сока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

Рецепт приготовления:

Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок. Нанесите получившийся крем на лаваш. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Читайте также Лучшие рецепты: лаваш с овощной начинкой и икрой мойвы

Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами

Лаваш с курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 тонких армянских лаваша

200 г копченого куриного филе

2-3 свежих огурца

200 г творожного сыра с зеленью

Рецепт приготовления:

Копченое куриное филе мелко нарезать. Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками. Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы. Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час. Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.

Рулет из лаваша с тунцом, яйцами и огурцами

Лаваш с тунцом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1-2 тонких лаваша

1 свежий огурец

1 банка консервированного тунца кусочками

3 яйца

майонез

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке. Огурец помыть, по желанию почистить и нарезать тонкими брусочками. Тунца размять вилкой, смешать с майонезом и вареными яйцами. Намазать полученной смесью лаваш и выложить сверху кусочки огурцов. Свернуть в рулет.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

100 г крабовых палочек

3 яйца

1 лист тонкого лаваша

50 г сыра

1 пучок укропа

2 ст. л. плавленого сыра

Рецепт приготовления:

Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке. Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром. Посыпать мелко нашинкованным укропом, тертыми отварными яйцами, тертыми крабовыми палочками и тертым сыром. Свернуть туго в рулет, разрезать на порционные ломтики. Выложить на блюдо с листьями салата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram