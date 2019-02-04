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Как приготовить рулет из лаваша: ТОП-5 рецептов

Рулет из лаваша с начинкой заменит наскучившие бутерброды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Рулет из лаваша с начинкой Фото: depositphotos.com
Рулет из лаваша с начинкой
Фото: depositphotos.com

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Их приготовление не отнимет много времени и сил. Аппетитные рулетики с начинкой можно сделать буквально за несколько минут.

Рулет из лаваша с курицей и грибами

Лаваш с курицей и грибами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе    
  • 250 г свежих шампиньонов    
  • 200 г плавленого сыра
  • 1 репчатый лук
  • 2 тонких лаваша
  • несколько веточек петрушки
  • соль, черный молотый перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки помыть и обсушить. 
  2. Лук порезать маленькими кубиками. 
  3. Куриное филе и шампиньоны нарезать небольшими кусочками.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности. Затем добавить куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет. 
  5. Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут. 
  6. Мелко порезать листья петрушки. 
  7. Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры.
  8. Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом. Жареные грибы с курицей можно предварительно пюрировать их блендере, и лишь затем намазать на лаваш.
  9. Поставить в холодильник на 1-2 часа. Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.

Рулет из лаваша с лососем

Лаваш с лососем Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука

Рецепт приготовления:

  1. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
  2. Нанесите получившийся крем на лаваш.
  3. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

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Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами

Лаваш с курицей Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 тонких армянских лаваша
  • 200 г копченого куриного филе
  • 2-3 свежих огурца
  • 200 г творожного сыра с зеленью

Рецепт приготовления:

  1. Копченое куриное филе мелко нарезать. 
  2. Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками.
  3. Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы.
  4. Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час.
  5. Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.

Рулет из лаваша с тунцом, яйцами и огурцами

Лаваш с тунцом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1-2 тонких лаваша
  • 1 свежий огурец
  • 1 банка консервированного тунца кусочками
  • 3 яйца
  • майонез

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.  Нарезать кубиками или натереть на терке.
  2. Огурец помыть, по желанию почистить и нарезать тонкими брусочками.
  3. Тунца размять вилкой, смешать с майонезом и вареными яйцами.
  4. Намазать полученной смесью лаваш и выложить сверху кусочки огурцов. Свернуть в рулет.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 100 г крабовых палочек
  • 3 яйца
  • 1 лист тонкого лаваша 
  • 50 г сыра
  • 1 пучок укропа
  • 2 ст. л. плавленого сыра

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.
  2. Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.
  3. Посыпать мелко нашинкованным укропом, тертыми отварными яйцами, тертыми крабовыми палочками и тертым сыром.
  4. Свернуть туго в рулет, разрезать на порционные ломтики. Выложить на блюдо с листьями салата.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

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Источник: Сегодня
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