Как приготовить рулет из лаваша: ТОП-5 рецептов
Рулет из лаваша с начинкой заменит наскучившие бутерброды
Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Их приготовление не отнимет много времени и сил. Аппетитные рулетики с начинкой можно сделать буквально за несколько минут.
Рулет из лаваша с курицей и грибами
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 250 г свежих шампиньонов
- 200 г плавленого сыра
- 1 репчатый лук
- 2 тонких лаваша
- несколько веточек петрушки
- соль, черный молотый перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе, шампиньоны и зелень петрушки помыть и обсушить.
- Лук порезать маленькими кубиками.
- Куриное филе и шампиньоны нарезать небольшими кусочками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне, добавить лук и пассеровать до прозрачности. Затем добавить куриное филе и готовить, помешивая, пока мясо равномерно не побелеет.
- Добавить измельченные шампиньоны, перемешать и готовить еще около 10 минут.
- Мелко порезать листья петрушки.
- Добавить петрушку к грибам и курице, перемешать и выключить огонь. Остудить смесь до комнатной температуры.
- Лист лаваша развернуть, намазать плавленым сыром. Сверху равномерно выложить курицу с грибами, свернуть лаваш рулетом. Жареные грибы с курицей можно предварительно пюрировать их блендере, и лишь затем намазать на лаваш.
- Поставить в холодильник на 1-2 часа. Нарезать рулет порционными кусочками и подавать.
Рулет из лаваша с лососем
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 200 г слабосоленого лосося
- 200 г сливочного сыра
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
Рецепт приготовления:
- Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
- Нанесите получившийся крем на лаваш.
- Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.
Рулеты из лаваша с курицей, творожным сыром и огурцами
Ингредиенты:
- 2 тонких армянских лаваша
- 200 г копченого куриного филе
- 2-3 свежих огурца
- 200 г творожного сыра с зеленью
Рецепт приготовления:
- Копченое куриное филе мелко нарезать.
- Огурцы помыть и по желанию очистить. Нарезать тонкими брусочками или кубиками.
- Развернуть лаваш и намазать его творожным сыром с зеленью. Выложить сверху кусочки копченого филе и нарезанные огурцы.
- Свернуть оба лаваша в рулеты и поставить в холодильник минимум на час.
- Перед подачей на стол нарезать небольшими кусочками.
Рулет из лаваша с тунцом, яйцами и огурцами
Ингредиенты:
- 1-2 тонких лаваша
- 1 свежий огурец
- 1 банка консервированного тунца кусочками
- 3 яйца
- майонез
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Нарезать кубиками или натереть на терке.
- Огурец помыть, по желанию почистить и нарезать тонкими брусочками.
- Тунца размять вилкой, смешать с майонезом и вареными яйцами.
- Намазать полученной смесью лаваш и выложить сверху кусочки огурцов. Свернуть в рулет.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 100 г крабовых палочек
- 3 яйца
- 1 лист тонкого лаваша
- 50 г сыра
- 1 пучок укропа
- 2 ст. л. плавленого сыра
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить, крабовые палочки очистить от упаковки, укроп хорошо вымыть. Сыр натереть на мелко терке.
- Лаваш развернуть и хорошо промазать плавленным сыром.
- Посыпать мелко нашинкованным укропом, тертыми отварными яйцами, тертыми крабовыми палочками и тертым сыром.
- Свернуть туго в рулет, разрезать на порционные ломтики. Выложить на блюдо с листьями салата.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.
Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:
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