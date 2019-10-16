Как приготовить рулетики из курицы с черносливом и грибным соусом
Рецепт сочных куриных рулетиков с черносливом и соусом из белых грибов
Рулетики из курицы с черносливом и сметанно-грибным соусом – это вкусное и эффектное блюдо для праздничного стола.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
Вы можете использовать как свежие, так и замороженные белые грибы, или заменить их шампиньонами.
Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г чернослива
- 3 куриных филе
- 300 г свежих белых грибов
- 2-3 ст. л. муки
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 стакана сметаны
- 1 репчатый лук
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Свежие белые грибы почистить и отварить, затем нарезать крошечными ломтиками. Добавить к ним репчатый лук и сметану. Тушить около 10 минут на слабом огне.
- Чернослив залить кипятком. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками и отбить. В каждый кусочек филе завернуть чернослив и зафиксировать рулетики с помощью зубочисток.
- Обвалять их в муке и жарить на оливковом масле в течение 10-15 минут. Когда они обжарились до румяной корочки, положить их в кастрюлю и залить грибным соусом.
- Тушить на слабом огне 20 минут.
Как подавать мясные рулетики
Блюдо лучше всего сочетается с картофельным пюре: приготовьте его, посыпьте укропом и обложите вокруг рулетов.
Или отварите картошку в кожуре, очистите, разрежьте на крупные куски и полейте оливковым маслом с добавлением чеснока и зелени.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски с черносливом, грибами и сыром.
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