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Как приготовить рулетики из курицы с черносливом и грибным соусом

Рецепт сочных куриных рулетиков с черносливом и соусом из белых грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Куриные рулетики с черносливом
Куриные рулетики с черносливом
Фото: Depositphotos

Рулетики из курицы с черносливом и сметанно-грибным соусом – это вкусное и эффектное блюдо для праздничного стола.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Вы можете использовать как свежие, так и замороженные белые грибы, или заменить их шампиньонами.

Мясные рулетики с черносливом и грибным соусом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г чернослива
  • 3 куриных филе
  • 300 г свежих белых грибов
  • 2-3 ст. л. муки
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 стакана сметаны
  • 1 репчатый лук
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Свежие белые грибы почистить и отварить, затем нарезать крошечными ломтиками. Добавить к ним репчатый лук и сметану. Тушить около 10 минут на слабом огне.
  2. Чернослив залить кипятком. Куриное филе нарезать небольшими ломтиками и отбить. В каждый кусочек филе завернуть чернослив и зафиксировать рулетики с помощью зубочисток.
  3. Обвалять их в муке и жарить на оливковом масле в течение 10-15 минут. Когда они обжарились до румяной корочки, положить их в кастрюлю и залить грибным соусом.
  4. Тушить на слабом огне 20 минут.

Как подавать мясные рулетики

Блюдо лучше всего сочетается с картофельным пюре: приготовьте его, посыпьте укропом и обложите вокруг рулетов.

Или отварите картошку в кожуре, очистите, разрежьте на крупные куски и полейте оливковым маслом с добавлением чеснока и зелени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мясо по-французски с черносливом, грибами и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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