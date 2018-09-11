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Как приготовить рыбный паштет: рецепт холодной закуски от Григория Германа

Готовим рийет из копченой скумбрии и сардин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Рыбный паштет Фото: facebook.com/germancooks
Рыбный паштет Фото: facebook.com/germancooks

"Рыбный паштет – роскошное, сытное и вкусное блюдо. Сардины идеально брать в маленьких плоских банках. Большие, 230-граммовые, частенько содержат в себе не сардины, обладающие чудесным, нежным вкусом, а сельдь, которая грубее", – написал телеведущий в своем Facebook.

Паштет из скумбрии и сардин

Ингредиенты:

  • Скумбрия холодного копчения – 1 шт.
  • Сардины консервированные – 250 г
  • Творог обезжиренный – 150 г
  • Сливки 15 % – 50 мл
  • Лук зеленый – 2 шт.
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Рецепт приготовления:

  1. Скумбрию чистим от шкуры, отделяем от хребта и убираем косточки. Разрезаем филе на мелкие куски.
  2. Из банок с сардинами сливаем масло.
  3. Мелко режем промытый зеленый лук.
  4. В глубокой посудине соединяем творог, сардины и скумбрию. Разминаем вилкой. Добавляем понемногу сливки для достижения нужной консистенции.
  5. Добавляем лук и подаем вместе с черным хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный паштет из куриной печени. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вегетарианского паштета из красной фасоли.

Смотрите видео, из чего сделан современный паштет:

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Источник: "Сегодня"
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