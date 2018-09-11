Как приготовить рыбный паштет: рецепт холодной закуски от Григория Германа

Готовим рийет из копченой скумбрии и сардин

Рыбный паштет Фото: facebook.com/germancooks

"Рыбный паштет – роскошное, сытное и вкусное блюдо. Сардины идеально брать в маленьких плоских банках. Большие, 230-граммовые, частенько содержат в себе не сардины, обладающие чудесным, нежным вкусом, а сельдь, которая грубее", – написал телеведущий в своем Facebook.

Паштет из скумбрии и сардин

Ингредиенты:

Скумбрия холодного копчения – 1 шт.

Сардины консервированные – 250 г

Творог обезжиренный – 150 г

Сливки 15 % – 50 мл

Лук зеленый – 2 шт.

Рецепт приготовления:

Скумбрию чистим от шкуры, отделяем от хребта и убираем косточки. Разрезаем филе на мелкие куски. Из банок с сардинами сливаем масло. Мелко режем промытый зеленый лук. В глубокой посудине соединяем творог, сардины и скумбрию. Разминаем вилкой. Добавляем понемногу сливки для достижения нужной консистенции. Добавляем лук и подаем вместе с черным хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный паштет из куриной печени. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вегетарианского паштета из красной фасоли.

Смотрите видео, из чего сделан современный паштет: