Как приготовить рыбный паштет: рецепт холодной закуски от Григория Германа
Готовим рийет из копченой скумбрии и сардин
"Рыбный паштет – роскошное, сытное и вкусное блюдо. Сардины идеально брать в маленьких плоских банках. Большие, 230-граммовые, частенько содержат в себе не сардины, обладающие чудесным, нежным вкусом, а сельдь, которая грубее", – написал телеведущий в своем Facebook.
Паштет из скумбрии и сардин
Ингредиенты:
- Скумбрия холодного копчения – 1 шт.
- Сардины консервированные – 250 г
- Творог обезжиренный – 150 г
- Сливки 15 % – 50 мл
- Лук зеленый – 2 шт.
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Рецепт приготовления:
- Скумбрию чистим от шкуры, отделяем от хребта и убираем косточки. Разрезаем филе на мелкие куски.
- Из банок с сардинами сливаем масло.
- Мелко режем промытый зеленый лук.
- В глубокой посудине соединяем творог, сардины и скумбрию. Разминаем вилкой. Добавляем понемногу сливки для достижения нужной консистенции.
- Добавляем лук и подаем вместе с черным хлебом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный паштет из куриной печени. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вегетарианского паштета из красной фасоли.
Смотрите видео, из чего сделан современный паштет:
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Источник: "Сегодня"