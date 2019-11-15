Как приготовить рыбу в ореховой панировке
Этот рецепт как нельзя лучше подходит для вкусного семейного ужина
Жареная рыба будет вкуснее, если приготовить ее в ореховой панировке. В нашем рецепте используются грецкие орехи, но вы можете заменить их фундуком или миндалем.
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На гарнир к рыбе подойдет тушеная стручковая фасоль или запеченный с пряными травами картофель.
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Жареная рыба в ореховой панировке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 281 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 750 г рыбы (трески, хека)
- 2 яйца
- 100 г муки
- 4 ст.л. подсолнечного масла
- 50 г очищенных грецких орехов
- 50 г панировочных сухарей
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте рыбу порционными кусками, сбрызните лимонным соком. Натрите специями, обваляйте в муке.
- Снимите лимонную цедру. Выжмите лимонный сок. Нарежьте орехи. Смешайте и добавьте панировочные сухари.
- В отдельной миске взбейте яйца, посолите. Обмакните рыбу в кляр, панировку и обжаривайте в течении четырех минут с каждой стороны.
- После приготовления выложите рыбу на тарелку.
- Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.
Как выбрать качественную рыбу
- Обратите внимание на жабры. Если рыба свежая, то жабры должны быть ярко-красного, а иногда темно-красного цвета. Если жабра белые, серые или почерневшие – такую рыбу брать не стоит.
- Принюхатесь к рыбе. Свежая речная рыба слегка пахнет речкой, а морская – морем. Если у рыбы ярко выраженный запах или вообще от нее не совсем приятно пахнет, то рыба несвежая.
- У свежей рыбы глаза выпуклые и прозрачные. Если глаза ввалились, стали мутными или вообще налились кровью – рыба пролежала на прилавке слишком долго.
- Если хочется небольшой кусок рыбы в виде филе – надавите на него пальцем (как при проверке мяса). У свежей рыбы мясо упругое и сочное, быстро восстанавливает форму.
- Если вы решили купить разделанную рыбу, загляните ей в брюшко. У довольно долго полежавших на прилавке экземпляров кости сами отстают от мяса. У свежей же рыбы кости отстают очень трудно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сибаса в соли. "Сегодня" также делились рецептом запеченной трески с помидорами черри.
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Источник: Сегодня