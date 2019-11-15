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Как приготовить рыбу в ореховой панировке

Этот рецепт как нельзя лучше подходит для вкусного семейного ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Рыба в ореховой корочке
Рыба в ореховой корочке
Фото: Depositphotos

Жареная рыба будет вкуснее, если приготовить ее в ореховой панировке. В нашем рецепте используются грецкие орехи, но вы можете заменить их фундуком или миндалем.

Смотрите видео, как приготовить карпа по-азиатски:

На гарнир к рыбе подойдет тушеная стручковая фасоль или запеченный с пряными травами картофель.

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Жареная рыба в ореховой панировке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 750 г рыбы (трески, хека)
  • 2 яйца
  • 100 г муки
  • 4 ст.л. подсолнечного масла
  • 50 г очищенных грецких орехов
  • 50 г панировочных сухарей
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте рыбу порционными кусками, сбрызните лимонным соком. Натрите специями, обваляйте в муке.
  2. Снимите лимонную цедру. Выжмите лимонный сок. Нарежьте орехи. Смешайте и добавьте панировочные сухари.
  3. В отдельной миске взбейте яйца, посолите. Обмакните рыбу в кляр, панировку и обжаривайте в течении четырех минут с каждой стороны.
  4. После приготовления выложите рыбу на тарелку.
  5. Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.

Как выбрать качественную рыбу

  • Обратите внимание на жабры. Если рыба свежая, то жабры должны быть ярко-красного, а иногда темно-красного цвета. Если жабра белые, серые или почерневшие – такую рыбу брать не стоит.
  • Принюхатесь к рыбе. Свежая речная рыба слегка пахнет речкой, а морская – морем. Если у рыбы ярко выраженный запах или вообще от нее не совсем приятно пахнет, то рыба несвежая.
  • У свежей рыбы глаза выпуклые и прозрачные. Если глаза ввалились, стали мутными или вообще налились кровью – рыба пролежала на прилавке слишком долго.
  • Если хочется небольшой кусок рыбы в виде филе – надавите на него пальцем (как при проверке мяса). У свежей рыбы мясо упругое и сочное, быстро восстанавливает форму.
  • Если вы решили купить разделанную рыбу, загляните ей в брюшко. У довольно долго полежавших на прилавке экземпляров кости сами отстают от мяса. У свежей же рыбы кости отстают очень трудно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сибаса в соли. "Сегодня" также делились рецептом запеченной трески с помидорами черри.

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Источник: Сегодня
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