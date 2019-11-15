Как приготовить рыбу в ореховой панировке

Этот рецепт как нельзя лучше подходит для вкусного семейного ужина

Рыба в ореховой корочке Фото: Depositphotos

Жареная рыба будет вкуснее, если приготовить ее в ореховой панировке. В нашем рецепте используются грецкие орехи, но вы можете заменить их фундуком или миндалем.

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На гарнир к рыбе подойдет тушеная стручковая фасоль или запеченный с пряными травами картофель.

Жареная рыба в ореховой панировке

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

750 г рыбы (трески, хека)

2 яйца

100 г муки

4 ст.л. подсолнечного масла

50 г очищенных грецких орехов

50 г панировочных сухарей

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте рыбу порционными кусками, сбрызните лимонным соком. Натрите специями, обваляйте в муке. Снимите лимонную цедру. Выжмите лимонный сок. Нарежьте орехи. Смешайте и добавьте панировочные сухари. В отдельной миске взбейте яйца, посолите. Обмакните рыбу в кляр, панировку и обжаривайте в течении четырех минут с каждой стороны. После приготовления выложите рыбу на тарелку. Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.

Как выбрать качественную рыбу

Обратите внимание на жабры . Если рыба свежая, то жабры должны быть ярко-красного, а иногда темно-красного цвета. Если жабра белые, серые или почерневшие – такую рыбу брать не стоит.

. Если рыба свежая, то жабры должны быть ярко-красного, а иногда темно-красного цвета. Если жабра белые, серые или почерневшие – такую рыбу брать не стоит. Принюхатесь к рыбе . Свежая речная рыба слегка пахнет речкой, а морская – морем. Если у рыбы ярко выраженный запах или вообще от нее не совсем приятно пахнет, то рыба несвежая.

. Свежая речная рыба слегка пахнет речкой, а морская – морем. Если у рыбы ярко выраженный запах или вообще от нее не совсем приятно пахнет, то рыба несвежая. У свежей рыбы глаза выпуклые и прозрачные . Если глаза ввалились, стали мутными или вообще налились кровью – рыба пролежала на прилавке слишком долго.

. Если глаза ввалились, стали мутными или вообще налились кровью – рыба пролежала на прилавке слишком долго. Если хочется небольшой кусок рыбы в виде филе – надавите на него пальцем (как при проверке мяса). У свежей рыбы мясо упругое и сочное, быстро восстанавливает форму.

(как при проверке мяса). У свежей рыбы мясо упругое и сочное, быстро восстанавливает форму. Если вы решили купить разделанную рыбу, загляните ей в брюшко. У довольно долго полежавших на прилавке экземпляров кости сами отстают от мяса. У свежей же рыбы кости отстают очень трудно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сибаса в соли. "Сегодня" также делились рецептом запеченной трески с помидорами черри.

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