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Как приготовить салат "Гранатовый браслет" на Новый год

Рецепт праздничного салата с курицей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Салат "Гранатовый браслет"
Салат "Гранатовый браслет"
Фото: freepik.com

Салат "Гранатовый браслет" любят за простоту приготовления и эффектный вид. Его состав может быть практически любым. Вам нужно будет выложить ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Украшается салат гранатовыми зернами.

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Салат "Гранатовый браслет" с курицей

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г отварного куриного мяса
  • 300 г картофеля
  • 150 г лука
  • 300 г свеклы
  • 300 г моркови
  • 1 большой гранат
  • 50 г грецких орехов
  • Майонез и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель, морковь и свеклу.
  2. Курицу можно отварить или обжарить вместе с луком. Для этого мелко порезать лук и нарезать кусочками куриное филе. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить кусочки курицы и посолить.
  3. Отваренные овощи натереть на терке, натертую свеклу смешать с мелко порубленными грецкими орехами.
  4. Салат нужно выложить слоями в форме кольца. Для этого в центр блюда следует поставить стакан и все слои выложить вокруг него. Первый слой – картофель, его нужно смазать майонезом. Затем выложить слой моркови, на него – слой курицы с луком, затем свеклу. При этом каждый слой нужно смазать майонезом.
  5. Украсить салат гранатовыми зернами и аккуратно убрать стакан.

Полезный совет

Чтобы "Гранатовый браслет" получился по-настоящему вкусным, приготовьте его за несколько часов до подачи и поставьте пропитываться в холодильник.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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