Как приготовить салат "Гранатовый браслет" на Новый год

Рецепт праздничного салата с курицей

Салат "Гранатовый браслет" Фото: freepik.com

Салат "Гранатовый браслет" любят за простоту приготовления и эффектный вид. Его состав может быть практически любым. Вам нужно будет выложить ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Украшается салат гранатовыми зернами.

Салат "Гранатовый браслет" с курицей

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г отварного куриного мяса

300 г картофеля

150 г лука

300 г свеклы

300 г моркови

1 большой гранат

50 г грецких орехов

Майонез и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить картофель, морковь и свеклу. Курицу можно отварить или обжарить вместе с луком. Для этого мелко порезать лук и нарезать кусочками куриное филе. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить кусочки курицы и посолить. Отваренные овощи натереть на терке, натертую свеклу смешать с мелко порубленными грецкими орехами. Салат нужно выложить слоями в форме кольца. Для этого в центр блюда следует поставить стакан и все слои выложить вокруг него. Первый слой – картофель, его нужно смазать майонезом. Затем выложить слой моркови, на него – слой курицы с луком, затем свеклу. При этом каждый слой нужно смазать майонезом. Украсить салат гранатовыми зернами и аккуратно убрать стакан.

Полезный совет

Чтобы "Гранатовый браслет" получился по-настоящему вкусным, приготовьте его за несколько часов до подачи и поставьте пропитываться в холодильник.

Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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