Как приготовить салат "Гранатовый браслет" на Новый год
Рецепт праздничного салата с курицей
Салат "Гранатовый браслет" любят за простоту приготовления и эффектный вид. Его состав может быть практически любым. Вам нужно будет выложить ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Украшается салат гранатовыми зернами.
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Салат "Гранатовый браслет" с курицей
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г отварного куриного мяса
- 300 г картофеля
- 150 г лука
- 300 г свеклы
- 300 г моркови
- 1 большой гранат
- 50 г грецких орехов
- Майонез и соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить картофель, морковь и свеклу.
- Курицу можно отварить или обжарить вместе с луком. Для этого мелко порезать лук и нарезать кусочками куриное филе. Обжарить лук до золотистого цвета, добавить кусочки курицы и посолить.
- Отваренные овощи натереть на терке, натертую свеклу смешать с мелко порубленными грецкими орехами.
- Салат нужно выложить слоями в форме кольца. Для этого в центр блюда следует поставить стакан и все слои выложить вокруг него. Первый слой – картофель, его нужно смазать майонезом. Затем выложить слой моркови, на него – слой курицы с луком, затем свеклу. При этом каждый слой нужно смазать майонезом.
- Украсить салат гранатовыми зернами и аккуратно убрать стакан.
Полезный совет
Чтобы "Гранатовый браслет" получился по-настоящему вкусным, приготовьте его за несколько часов до подачи и поставьте пропитываться в холодильник.
Напомним, ранее мы делились рецептами традиционных салатов на Новый год. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить салат оливье от Юлии Высоцкой.
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