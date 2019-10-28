Как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной
Рецепт слоеного салата с маринованными шампиньонами
Салат "Грибная поляна" обычно готовят на праздники. Его состав может быть практически любым. Особенность салата заключается в том, что он выкладывается слоями и украшается маринованными грибами, чаще всего шампиньонами.
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Мы расскажем, как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной, картофелем, сыром, яйцами, зеленью и маринованными шампиньонами.
Салат "Грибная поляна" без огурцов
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 178 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка консервированных шампиньонов
- 2 шт. вареного картофеля
- 100 г сыра
- 100 г ветчины
- 3 яйца
- 4 ст. л. майонеза
- 1 пучок зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
- Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
- Зелень промыть и обсушить.
- Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
- Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
- Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
- Выложить слой тертого сыра.
- Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
- Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.
Полезные советы по приготовлению салата
- Чтобы салат получился красивым, выбирайте шампиньоны одинакового размера;
- Из зелени подойдут: зеленый лук, укроп и петрушка;
- Салат "Грибная поляна" можно заправить домашним майонезом;
- Вместо ветчины можно взять колбасу или копченое куриное филе.
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