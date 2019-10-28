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Как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной

Рецепт слоеного салата с маринованными шампиньонами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат "Грибная поляна"
Салат "Грибная поляна"
Фото: Depositphotos

Салат "Грибная поляна" обычно готовят на праздники. Его состав может быть практически любым. Особенность салата заключается в том, что он выкладывается слоями и украшается маринованными грибами, чаще всего шампиньонами.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Мы расскажем, как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной, картофелем, сыром, яйцами, зеленью и маринованными шампиньонами.

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Салат "Грибная поляна" без огурцов

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированных шампиньонов
  • 2 шт. вареного картофеля
  • 100 г сыра
  • 100 г ветчины
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. майонеза
  • 1 пучок зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить.
  2. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз.
  3. Зелень промыть и обсушить.
  4. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов.
  5. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом.
  6. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом.
  7. Выложить слой тертого сыра.
  8. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике.
  9. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Полезные советы по приготовлению салата

  • Чтобы салат получился красивым, выбирайте шампиньоны одинакового размера;
  • Из зелени подойдут: зеленый лук, укроп и петрушка;
  • Салат "Грибная поляна" можно заправить домашним майонезом;
  • Вместо ветчины можно взять колбасу или копченое куриное филе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат с пекинской капустой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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