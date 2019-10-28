Как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной

Рецепт слоеного салата с маринованными шампиньонами

Салат "Грибная поляна" Фото: Depositphotos

Салат "Грибная поляна" обычно готовят на праздники. Его состав может быть практически любым. Особенность салата заключается в том, что он выкладывается слоями и украшается маринованными грибами, чаще всего шампиньонами.

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Мы расскажем, как приготовить салат "Грибная поляна" с ветчиной, картофелем, сыром, яйцами, зеленью и маринованными шампиньонами.

Салат "Грибная поляна" без огурцов

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

178 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка консервированных шампиньонов

2 шт. вареного картофеля

100 г сыра

100 г ветчины

3 яйца

4 ст. л. майонеза

1 пучок зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и картофель отдельно отварить, остудить и очистить. Застелить салатницу пищевой пленкой и выложить маринованные шампиньоны шляпками вниз. Зелень промыть и обсушить. Мелко нашинковать и выложить слоем поверх грибов. Натереть на терке и выложить слой картофеля. Посолить по вкусу и смазать майонезом. Затем выложить слой нарезанной соломкой ветчины. Добавить тертые вареные яйца и смазать майонезом. Выложить слой тертого сыра. Смазать майонезом и оставить на полчаса в холодильнике. Аккуратно перевернуть на блюдо и убрать пленку, украсить салат "Грибная поляна" зеленью.

Полезные советы по приготовлению салата

Чтобы салат получился красивым, выбирайте шампиньоны одинакового размера;

Из зелени подойдут: зеленый лук, укроп и петрушка;

Салат "Грибная поляна" можно заправить домашним майонезом;

Вместо ветчины можно взять колбасу или копченое куриное филе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крабовый салат с пекинской капустой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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