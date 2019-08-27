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Как приготовить салат из кабачков по-корейски на зиму

Узнайте, как закрыть кабачки по-корейски на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Кабачки по-корейски с морковью
Кабачки по-корейски с морковью
Фото: Depositphotos

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Кабачки можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:

Кабачки по-корейски на зиму – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 1/2 сладкого перца
  • Зонтики укропа – по вкусу
  • Кинза или другая зелень – по вкусу
  • 2/3 стакана яблочного уксуса
  • 2/3 стакана растительного масла
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. сахара

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Способ приготовления: 

  1. Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
  2. Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
  3. Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
  4. Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготовливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
  5. Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
  6. Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5–6 часов в холодильнике. 
  7. Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дай полностью остыть. 
  8. Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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