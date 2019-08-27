Как приготовить салат из кабачков по-корейски на зиму

Узнайте, как закрыть кабачки по-корейски на зиму

Кабачки по-корейски с морковью Фото: Depositphotos

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Кабачки можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:

Кабачки по-корейски на зиму – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 молодой кабачок

1 морковь

1 огурец

1/2 сладкого перца

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза или другая зелень – по вкусу

2/3 стакана яблочного уксуса

2/3 стакана растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки. Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой. Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей. Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготовливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать. Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше. Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5–6 часов в холодильнике. Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дай полностью остыть. Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram