Как приготовить салат из кабачков по-корейски на зиму
Узнайте, как закрыть кабачки по-корейски на зиму
Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Кабачки можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.
Смотрите видео, как приготовить оригинальное варенье из кабачков:
Кабачки по-корейски на зиму – это отличный способ заготовить острую пикантную закуску из популярного овоща с совершенно новым вкусом.
Салат "Кабачки по-корейски" на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок
- 1 морковь
- 1 огурец
- 1/2 сладкого перца
- Зонтики укропа – по вкусу
- Кинза или другая зелень – по вкусу
- 2/3 стакана яблочного уксуса
- 2/3 стакана растительного масла
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. сахара
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Способ приготовления:
- Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки.
- Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой.
- Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей.
- Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготовливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать.
- Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше.
- Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5–6 часов в холодильнике.
- Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дай полностью остыть.
- Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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Источник: Сегодня